850 000 Explorer, F-350 et Lincoln Aviator rappelés

Ford a annoncé vendredi plusieurs rappels touchant environ 850 000 camions, voitures et VUS.

Les rappels concernent 34 939 véhicules Ford F-350 Super Duty pour des problèmes d’essieu arrière et 40 995 véhicules Lincoln Aviator pour des faisceaux de câbles de batterie mal fixés. Le rappel le plus important concerne 774 696 véhicules Explorer 2013-2017 à la suite de six allégations de blessures liées à une rotule à axe transversal grippée.

Les conducteurs des VUS concernés peuvent remarquer « un bruit sourd, une tenue de route inhabituelle ou une roue arrière mal alignée », selon un communiqué de presse publié vendredi.

Une rotule à axe transversal grippée pourrait entraîner une rupture de la suspension arrière qui diminue considérablement le contrôle de la direction, augmentant ainsi le risque d’accident.

La plupart des véhicules touchés se trouvent en Amérique du Nord dans des régions caractérisées par un hiver froid, une humidité élevée et une « utilisation importante de sel de voirie ».

Ford prévoit de commencer à informer les propriétaires la semaine du 23 août. Les concessionnaires inspecteront la rotule à axe transversal et remplaceront les pièces si nécessaire.

