85% des travailleuses indiennes n’obtiennent pas de promotions ou n’augmentent pas qu’elles méritent, comment pouvons-nous changer cela?

Selon un récent rapport compilé par LinkedIn intitulé Indice des opportunités 2021, il a été constaté que 4 femmes actives sur 5 (85%) n’ont pas bénéficié d’une augmentation, d’une promotion ou d’une offre d’emploi en raison de leur sexe.

L’enquête a été commandée par LinkedIn et menée par la société d’études de marché GFK. Les répondants étaient âgés de 18 à 65 ans et ont répondu aux questions en ligne. Au total, il y avait plus de 10 000 participants à l’enquête provenant de toute la région Asie-Pacifique: Australie, Chine, Inde, Japon, Malaisie, Philippines et Singapour. L’enquête a porté sur 2 285 répondants spécifiquement indiens, dont 1 223 hommes et 1 053 femmes.

Le rapport décrivait en outre un autre problème curieux. Bien que plusieurs études antérieures aient montré que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes existe dans les lieux de travail indiens urbains et ruraux, et qu’il existe une disparité apparente dans les opportunités offertes aux femmes, c’est peut-être la première fois que nous voyons des hommes ne pas reconnaître l’étendue de la situation. écart, et c’est en effet problématique.

Selon le rapport, alors que 37 pour cent des femmes qui travaillent en Inde estiment qu’elles ont moins d’opportunités que les hommes, ce n’est pas une croyance partagée par de nombreux hommes. Parmi les personnes interrogées, seuls 25% des hommes sont d’accord avec cette disparité existante, tandis que d’autres ne le sont pas. De même, en ce qui concerne l’égalité de rémunération, plus de femmes (37%) ont déclaré qu’elles étaient moins bien rémunérées que leurs homologues masculins, alors que 21% seulement des hommes pensaient que c’était vrai.

Une analyse plus approfondie menée au cours de l’enquête a indiqué que davantage de femmes en Inde avaient subi l’impact du genre sur le développement de carrière par rapport aux femmes d’autres pays de la région APAC. Pourquoi est-ce le cas? Pourquoi les femmes ne demandent-elles pas l’augmentation et n’obtiennent pas la promotion qu’elles méritent? Quels types d’interventions de politique d’entreprise sont nécessaires en matière de garde d’enfants? Ce sont des questions que les psychologues, les spécialistes du comportement, les économistes féministes et les sociétés de conseil en entreprise tentent de répondre depuis un certain temps.

Changer le bâton du système d’évaluation

Pallavi Pareek, l’associé directeur d’Ungender Advisory, a souligné qu’un avantage unilatéral pour les femmes fait plus de mal que de bien, et que les systèmes d’évaluation existants dans la plupart des entreprises sont joués contre les femmes, plutôt que de les inclure et d’évaluer leur travail et leur contribution équitablement. .

«Le défaut fondamental des avantages et des politiques unilatéraux est qu’en fin de compte, ils n’en bénéficient pas non plus. Prenons l’exemple des entreprises où les femmes ont l’avantage de rentrer chez elles ou de fermer leur travail à une heure précise ou de ne pas être appelées à travailler le week-end. Mais si le travail se poursuit, qui le fait? Ce sont les hommes. Et quand viendra le temps de sélectionner et de nommer les meilleurs interprètes, qui seront nominés? Lorsqu’un examen par les pairs est effectué, qui sera nommé? Les hommes qui traînaient et atteignaient les objectifs des entreprises pendant les longues nuits ou le week-end, ou les femmes qui n’étaient pas là? C’est la faille du système en ce moment », a observé Pareek.

«La culture des récompenses et de la reconnaissance restera sélective et unilatérale tant que ce qui précède se poursuivra. Les entreprises devront élaborer des politiques qui intègrent les besoins de tous les sexes et corriger la toxicité de la culture de travail 24 heures sur 24 », a-t-elle ajouté.

Incorporer les changements de comportement

Mitali Nikore, le fondateur de Nikore Associates, un groupe de réflexion sur la politique économique, a souligné que tout changement dans la disparité entre les sexes dans les lieux de travail indiens ne peut se produire que lorsque le comportement et la culture de travail changent, ainsi que les politiques de RH.

«Les entreprises indiennes sont dans une position unique pour influencer les attitudes socialisées de leurs employés masculins envers la garde des enfants et le travail domestique. Il est important que les dirigeants masculins se mobilisent et donnent l’exemple », a déclaré Nikore.

«Ils devraient avoir des sessions avec leur équipe où ils expliquent comment ils gèrent les responsabilités de travail non rémunéré à la maison et encouragent leurs employés à le faire. Les chefs d’équipe doivent être sensibilisés au double fardeau des membres féminins de leur équipe. Les hommes et les femmes devraient être encouragés à partager leurs responsabilités en matière de soins avec leur équipe afin qu’ils puissent être soutenus de manière adéquate par l’organisation », a-t-elle ajouté.

Politiques de garde d’enfants non sexistes

Nikore a en outre expliqué que les entreprises doivent montrer l’exemple et s’éloigner de l’offre exclusive de congé de maternité. «L’exemple récent de P&G offrant un congé parental partagé non sexiste est louable. Les entreprises et les associations professionnelles des MPME peuvent se rassembler pour définir les normes de l’industrie en matière de congé parental partagé, de congés de paternité plus longs, de garderies d’enfants sur place et de congés familiaux ou de jours de travail plus courts pour les responsabilités de garde des hommes et des femmes. » Elle a ajouté.

De plus, l’économiste a expliqué que les femmes doivent devenir des parties prenantes dans les politiques qui sont élaborées à leur avantage. «Les entreprises doivent interroger les nouvelles mères et les femmes enceintes avant d’élaborer des politiques. Lorsqu’une Sheryl Sandburg enceinte est passée d’un parking éloigné à son bureau, Google a institué une politique visant à fournir aux femmes enceintes un parking plus près de l’entrée (Criado-Perez, 2019). Il ne leur était jamais venu à l’esprit que les femmes enceintes seraient confrontées à ce défi. Par conséquent, nous devons nous débarrasser de la culture descendante et de la politique de conception en demandant à ses bénéficiaires potentiels! »A-t-elle affirmé.

Elle le demande (du moins la plupart du temps, de toute façon)

La psychologue clinicienne Priyanka Varma a expliqué que plusieurs recherches suggèrent que les hommes vont pousser beaucoup plus fort que les femmes en ce qui concerne une augmentation ou une promotion, mais la question que nous devons nous poser est de savoir pourquoi est-ce le cas?

«Je pense que le traumatisme transgénérationnel joue un rôle ici – les femmes portent le fardeau à travers les messages secrets qui nous ont été envoyés depuis notre éducation. La peur que nous portons d’être perçus «négativement», la bataille constante entre assertif et agressif, pèse. Une femme affirmée est souvent interprétée à tort comme agressive en Inde. Ces facteurs retiennent les femmes, tandis que les hommes n’ont pas à faire face à ce traumatisme et à ces idées préconçues », a-t-elle ajouté.

Natasha Mehta, psychologue senior en counselling, a souligné: «Ce n’est pas que les femmes ne le demandent pas (une augmentation ou une promotion). Ils demandent une augmentation et une promotion, et ce n’est pas par manque d’ambition qu’ils prennent souvent du retard dans l’échelle des entreprises. »

Il existe plusieurs préjugés implicites et explicites qui agissent contre les femmes sur les lieux de travail depuis le tout début. Les responsables du recrutement et les RH posent souvent des questions sur les projets de mariage aux femmes non mariées et les projets de grossesse aux candidates mariées, car ils portent consciemment ou inconsciemment le parti pris qu’une femme mariée ou une nouvelle mère ne continuerait pas à travailler ou ne travaillerait pas aussi dur. Par conséquent, avant même qu’une femme n’entre dans une entreprise, sa compétence est remise en question. Ces types de préjugés préconçus des autorités de recrutement doivent également être traités.

Mehta a souligné que ces préjugés inconscients des autorités de recrutement entravent souvent la croissance des femmes dans une organisation et les dissuadent d’occuper un poste de direction.