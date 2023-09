85 % des femmes interrogées qui pratiquent un sport déclarent que c’est important pour leur réussite professionnelle

Présentée lors des éliminatoires de la WNBA 2023 présentée par Google, la nouvelle campagne publicitaire de Deloitte créée par Ryan Reynolds’ Maximum Effort, mettant en vedette des athlètes de la WNBA, vise à inspirer les femmes dans le sport et les affaires

NEW YORK, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ — Au milieu d’une fréquentation et d’une audience record des sports féminins, une nouvelle enquête publiée aujourd’hui par Deloitte révèle que la pratique de sports de compétition aide souvent les femmes à mener une carrière réussie. Le rapport intitulé « Impact du sport sur la réussite professionnelle des femmes » révèle que les femmes qui ont pratiqué des sports de compétition dans leur jeunesse sont plus susceptibles d’occuper des postes de direction ou de gestion.

La recherche coïncide avec les éliminatoires de la WNBA 2023 présentées par Google et le lancement d’une nouvelle campagne télévisée de Deloitte centrée sur la célébration des femmes à la fois sur le terrain et dans la salle de conférence. Les nouveaux spots TV, créés par Ryan Reynolds’ Maximum Effort, seront diffusés tout au long des séries éliminatoires de la WNBA à partir de cette semaine. Les spots présentent des joueurs de la WNBA Diana Taurasi, Sydney Colson, Sylvia Fowles et Thérèse Plaisance et créer un monde où les femmes d’affaires sont traitées comme les plus grandes stars du basket-ball.

Les spots renversent la situation en matière de fandom, mettant en vedette des joueurs de la WNBA impressionnés par les réalisations des femmes dans les affaires. Cette variante vise à célébrer les réalisations des femmes et à inciter les filles à faire du sport et à atteindre les étoiles, quelle que soit la carrière qu’elles choisissent.

« La promotion continue des femmes dans le sport et les affaires est essentielle pour contribuer à créer une société plus diversifiée, inclusive et équitable », a déclaré Jason Girzadas, président-directeur général de Deloitte États-Unis. « Chez Deloitte, nous sommes profondément engagés en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion au sein de notre propre organisation et de la société et sommes fiers du leadership influent des femmes au sein de notre organisation. Notre collaboration avec la WNBA et Maximum Effort mettra en lumière l’incroyable impact des femmes. les dirigeants font chaque jour en tant que modèles et acteurs du changement qui façonnent la prochaine génération.

« Alors que nous entamons les séries éliminatoires après une saison marquante pour la WNBA, c’est le moment idéal pour souligner l’importance de soutenir les femmes dans le sport et les affaires à tous les niveaux », a déclaré le commissaire de la WNBA. Cathy Engelbert dit. « En tant que jeune fille ayant pratiqué un sport jusqu’à l’université, j’espère que ces efforts continueront d’inspirer les jeunes filles et les femmes à poursuivre leurs rêves, quelle que soit la carrière à laquelle elles aspirent. La ligue s’engage à travailler avec Deloitte, un sponsor clé et WNBA Changemaker, alors que nous collaborons et continuons à soutenir l’avancement des femmes et des filles et à les défendre alors qu’elles deviennent la prochaine génération de leaders. »

Deloitte sponsorise la WNBA depuis 2020 et est un WNBA Changemaker, aidant la ligue dans la transformation de ses activités, de la planification opérationnelle à court terme à la stratégie commerciale à long terme. Au cours des dernières années, les sports féminins, en général, ont non seulement accru leur audience et prouvé leur valeur (l’audience de la WNBA a augmenté de 21 % cette année par rapport à l’année dernière), mais ils ont également contribué à transformer la vision de la société sur les femmes et l’égalité des sexes.

« En tant que fille-père, coprésidente d’une équipe galloise de football féminin et productrice d’une émission télévisée de la WNBA, je souhaite contribuer à créer un environnement professionnel formidable pour les femmes. Le sport est transformateur et amusant aussi bien pour les femmes que pour les hommes, qu’il s’agisse d’une carrière. dans le sport, c’est le but ou non », a déclaré Ryan Reynolds, co-fondateur de Maximum Effort. « Je remercie Deloitte et les hilarantes stars de la WNBA d’avoir collaboré avec Maximum Effort pour créer cette campagne. »

L’enquête de Deloitte révèle que les filles qui pratiquent un sport sont susceptibles de connaître une carrière réussie :

Quatre-vingt-cinq pour cent des femmes interrogées qui pratiquaient un sport déclarent que les compétences qu’elles ont développées en faisant du sport ont été importantes pour réussir dans leur carrière professionnelle. Les résultats sont encore plus élevés parmi les femmes occupant des postes de direction (91 %) et les femmes qui font du sport. 100 000 $ ou plus (93 %).

ou plus (93 %). Parmi les femmes interrogées qui gagnent plus de 100 000 $ par an et occupent des postes de direction ou de direction, 69 % ont pratiqué des sports de compétition.

Quelle que soit leur expérience personnelle en matière de sport, 61 % des personnes interrogées conviennent que les filles qui pratiquent un sport sont susceptibles de réussir leur carrière.

Les trois quarts des femmes interrogées qui pratiquaient des sports de compétition (75 %) conviennent que les filles qui pratiquent des sports de compétition ont plus de chances de réussir dans leur carrière.

Selon les répondants qui ont pratiqué des sports de compétition, les principales compétences acquises dans les sports de compétition comprennent le travail d’équipe (69 %) et le leadership (41 %). Les autres compétences comprennent la gestion du stress et de la pression (36 %), la résolution de problèmes (35 %) et une communication efficace (34 %).

