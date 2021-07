Selon une enquête de TeamLease EdTech, 85 % des étudiants de l’enseignement supérieur en Inde pensent qu’ils ont perdu leur apprentissage. L’enquête, intitulée « Covid 19 Learning Loss in Higher Education », a montré que si les étudiants estiment que la perte se situe entre 40 et 60 pour cent, les dirigeants universitaires déclarent que la perte a été de 30 à 40 pour cent. La perte est le double de la perte d’apprentissage estimée dans les pays du G7 et la réparation peut prendre trois ans.

De plus, cette perte d’apprentissage a cinq sources; La fracture numérique, la lenteur de la gouvernance dans les institutions gouvernementales, les déficits de capacités préexistants, les blocages plus longs que la plupart des pays et le faible contenu d’enseignement/apprentissage en ligne, a révélé l’enquête.

« L’Inde compte 35 millions sur les 222 millions d’étudiants universitaires dans le monde. L’apprentissage est une pandémie pérenne pour de nombreux apprenants indiens, mais Covid a été catastrophique en raison de nos nombreux défis préexistants », a déclaré le PDG de Teamlease, Edtech Shantanu Rooj, dans un communiqué.

« La réponse politique immédiate devrait être d’ouvrir toutes les universités à l’apprentissage physique et la réponse la plus percutante est de faire passer le calendrier de mise en œuvre de 15 ans pour la nouvelle politique éducative (NEP) à 5 ans. Le système universitaire est sous le choc et l’accélération du calendrier apportera innovation, financement et diversité pour surmonter les défis pour les enseignants et les étudiants », a-t-il ajouté.

Le sondage a été mené auprès de plus de 700 étudiants et 75 dirigeants universitaires à travers le pays.

Il a suggéré que la perte d’apprentissage doit être atténuée en permettant immédiatement à toutes les universités et tous les collèges d’ouvrir avec les précautions nécessaires. Toutes les universités doivent être immédiatement et automatiquement agréées pour l’apprentissage en ligne.

En outre, il est nécessaire d’accélérer Digital India pour réduire la fracture numérique entre les pauvres, les zones rurales et les communautés défavorisées. Le secteur de l’enseignement supérieur doit également être soutenu financièrement par des fonds gouvernementaux et des banques (comme l’ont été les soins de santé) pour une dépense d’investissement unique liée à Covid dans les infrastructures numériques, la formation et la transition.

