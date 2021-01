Les rencontres virtuelles sont la nouvelle norme en Inde, mais les relations réelles vont s’accélérer après la pandémie, réitère la récente enquête nationale de Bumble. Après avoir eu des contacts virtuels avec les gens, 83% des Indiens célibataires sont à l’aise pour rencontrer leurs relations en personne. L’étude révèle également que 40% des Indiens célibataires opteront pour des rencontres virtuelles en 2021.

Bumble, la première application de réseautage social pour les femmes, a révélé comment les Indiens célibataires envisagent de sortir ensemble en 2021 maintenant que l’Inde a débloqué et levé les restrictions entre les États.

Les Indiens ont plus que jamais des dates antérieures

Les Indiens célibataires vont maintenant à des « pré-dates » où ils explorent pour la première fois les rencontres virtuelles et utilisent des dates vidéo pour se connaître avant de se rencontrer en personne. La recherche interne de Bumble a révélé que 78% des Indiens célibataires ressentent le besoin de renforcer la confiance avant de se rencontrer en personne, ce qui a donné lieu à des « rencontres lentes », ce qui signifie que les gens prennent plus de temps pour mieux se connaître.

Dates idéales pour les premières IRL (dans la vie réelle) en 2021

Pour ceux qui se rencontrent en personne, la pandémie a changé leur façon d’aborder les rencontres avec une majorité (47%) préférant des premières dates IRL plus discrètes, car rester à l’intérieur (chez eux, chez leur partenaire ou chez un ami) est le premier choix pour les premières rencontres en personne. Une fois à l’aise pour sortir, faire un long trajet en voiture reste le favori des Indiens célibataires (43%), ainsi que des rendez-vous dans un café / magasin de thé local. Les dîners au restaurant (41 pour cent) sont le prochain favori pour un excellent premier choix de date IRL.

Choix et préférences de rencontre

Lorsqu’il s’agit d’établir une connexion en ligne, l’éducation et les choix de carrière sont en tête de la liste des préférences qui comptent le plus pour les Indiens célibataires, suivis des intentions de rencontres. Cependant, le principal facteur décisif lors d’une rencontre en personne est la compatibilité (23%).

Rendre les limites et les niveaux de confort clairs

Pour aider à naviguer dans les nouvelles règles de rencontres en 2021, les nouveaux badges de Bumble donnent à la communauté Bumble la possibilité de communiquer le type de dates recherchées par les gens: virtuelles, socialement distancées ou socialement distancées avec des masques. Cela facilite la conversation potentiellement gênante en permettant à la communauté de rechercher des personnes qui sortent ensemble de la même manière qu’eux. Dans le monde, plus d’un million de personnes ont utilisé la nouvelle fonctionnalité de Bumble sur leur profil. Les personnes qui partagent le type de dates avec lesquelles elles sont à l’aise grâce aux nouveaux badges de rencontre voient une augmentation de 43% du nombre moyen de matchs mensuels par rapport à celles qui ne le font pas.

Selon Samarpita Samaddar, directrice des relations publiques de Bumble India, les Indiens célibataires ressentent désormais un fort désir de renforcer la confiance en ligne avant de se rencontrer dans la vraie vie, les rencontres virtuelles devenant la nouvelle norme en Inde. «En fait, plus de 540 millions de messages ont été envoyés sur Bumble en Inde entre janvier et novembre 2020. Nous avons constaté une augmentation de 38% de l’utilisation des chats vidéo et des appels vocaux, les Indiens passant environ 20 minutes en moyenne en vidéo et les appels vocaux.

«Alors que l’Inde continue de se débloquer, nous voyons une tendance émergente de gens à se réjouir de la perspective de sortir à nouveau dans la vraie vie en 2021. En même temps, il y a encore de la nervosité quant à ce que l’avenir nous réserve. Communauté Bumble en Inde pour écrire leurs propres histoires et prendre en charge leurs voyages de rencontres.