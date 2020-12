Bien que les restrictions aient été levées à temps pour Noël, les règles du Royaume-Uni signifient que seuls trois ménages peuvent se rassembler. Cela signifie que la technologie jouera un rôle beaucoup plus important cette année que tout autre auparavant.

Une recherche de Barclays ‘Digital Eagles’ montre que 48% des personnes interrogées prévoyaient d’ouvrir des cadeaux via des appels vidéo et 36% de partager le dîner de Noël avec leurs proches de la même manière. La moitié des répondants ont déclaré qu’ils utiliseraient la technologie pour célébrer avec des parents âgés.

Une autre étude de BT a révélé que 83% des Britanniques offriraient un appareil connecté en cadeau cette année, 21% prévoyant de passer à un téléviseur 4K à temps pour Noël.

Comme vous pouvez le deviner, les smartphones seront le cadeau le plus populaire avec 36% des gens qui disent qu’ils en offriront un. Les consoles de jeux sont juste derrière avec 33% et les tablettes, les ordinateurs portables, les téléviseurs et les haut-parleurs intelligents sont les prochains cadeaux technologiques les plus populaires de cette année.

Selon l’étude, le ménage britannique moyen dispose déjà de 28 appareils connectés, dont:

4 téléviseurs intelligents

Trois comprimés

Deux ordinateurs portables

Deux consoles de jeux

Vraisemblablement, les smartphones comptent pour quelques autres d’entre eux, bien que la recherche ne les mentionne pas, et nous imaginerions que les haut-parleurs intelligents, les caméras de sécurité et les lumières intelligentes représentent une grande partie du reste.

Afin de faire face à de plus en plus d’appareils exigeant une connexion Internet (ainsi que des applications gourmandes en bande passante telles que les appels vidéo et le streaming), les connexions haut débit commencent à être difficiles. Les données de BT indiquent – sans surprise avec le COVID-19 obligeant des millions de personnes à travailler à domicile – que le trafic Internet de jour a plus que doublé cette année.

Au cours de l’été, BT a commencé à déployer son nouveau haut débit Full Fibre, offrant des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 900 Mbps et des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 100 Mbps, ce qui est important pour les appels vidéo.







Ces vitesses Gigabit correspondent aux options les plus rapides de certains de ses concurrents, notamment Hyperoptic, Vodafone et Gigaclear (que vous trouverez tous dans notre résumé du haut débit le plus rapide du Royaume-Uni).

Vous pouvez télécharger un film 4K en un peu plus d’une demi-minute sur une connexion haut débit aussi rapidement et c’est assez rapide pour faire face à au moins 10 appels Zoom simultanés.

Si vous souhaitez savoir si vous pouvez obtenir Full Fiber à votre adresse – à partir de 39,99 £ par mois – utilisez le vérificateur de couverture de BT.

