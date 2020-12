LONDRES: La France admet l’inadéquation forcée de l’expérience entre le pays et l’Angleterre fait de la finale de la Coupe des Nations d’automne à Twickenham une farce.

Mais l’entraîneur Fabien Galthi a promis une chose: «Nous serons prêts dimanche, je vous assure que nous serons prêts.

Les six tests de la France cet automne sont le double du nombre habituel en raison de la pandémie. Mais le Top 14 des clubs a contraint la fédération nationale à limiter chaque joueur à trois épreuves. Les principaux acteurs sont apparus au cours des quatre premiers. Onze joueurs ont ensuite fait leurs débuts le week-end dernier en battant l’Italie 36-5.

Ce dimanche, l’Angleterre jouera son XV de départ le plus expérimenté avec un total de 813 sélections. La France diffusera une équipe avec un total de 68, le deuxième plus bas jamais vu. L’arrière Brice Dulin mène avec 30 sélections, suivi du demi-flyé Matthieu Jalibert avec 7.

« Les joueurs ont été exemplaires dans leur préparation et ils méritent tous leur casquette », a déclaré vendredi le manager de l’équipe de France Raphael Ibanez.

«Vue de l’étranger, cette finale peut être considérée comme une farce. Nous le comprenons. Nos deux sélections nationales ne sont pas sur le même pied.

«Depuis le début de notre période internationale, nous n’avons pas pu bénéficier de deux semaines de préparation (avec la même équipe). Malgré tout cela, nous avons gagné nos matchs pour atteindre la finale. Cela signifie que les joueurs ont de la concentration et du caractère. C’est une équipe talentueuse et qui sait, ils seront peut-être prêts à descendre des montagnes ce week-end.

L’Angleterre n’a fait qu’un seul changement après avoir battu le Pays de Galles 24-13 à Llanelli la semaine dernière. Anthony Watson a été réintégré à l’aile droite pour un Jonathan Joseph blessé.

Les réservistes sont revenus à une traditionnelle division des attaquants-arrières 5-3, donc le joueur de club anglais de la saison, le flanker Jack Willis, retraité et demi-fly Max Malins a rappelé.

La règle des trois matchs a forcé Baptiste Serin, demi de mêlée et capitaine contre l’Italie, et Teddy Thomas, l’aile qui a marqué les essais. Ils ont été remplacés par Baptiste Couilloud, qui est capitaine lors de son premier départ d’essai, et Alivereti Raka, qui a été vu pour la dernière fois à la Coupe du monde de rugby au Japon l’année dernière.

Toulouse n ° 8 Selevasio Tolofua fera ses débuts, et l’hélice lâche Hassane Kolingar et le centre Yoram Moefana entameront leur premier essai entre les six changements de victoire en Italie.

Le créneau Bayonnais non plafonné Guillaume Ducat est dans les réserves, avec le demi de mêlée de Clermont Sbastien Bzy, pour la dernière fois en 2016.

Ce qui ressort de notre équipe, c’est leur manque d’expérience commune, a déclaré Galthi. Nous avons donc essayé d’accélérer tout cela. (Angleterre) sont une équipe. Notre défi était de transformer une sélection en équipe.

La France n’a pas de partants du côté qui a battu l’Angleterre 24-17 à Paris en février. L’Angleterre en compte 10.

Les Anglais cherchent à se venger de leur seule défaite cette année, s’engageant toute la semaine à prendre la finale au sérieux, à prendre la France au sérieux et à ajouter la Coupe des Nations d’automne au trophée des Six Nations remporté il y a cinq semaines.

Le Ccoach Eddie Jones a déclaré vendredi: «Mon message aux joueurs sera de faire tous les efforts possibles à chaque minute du match et de gagner chaque combat.

Programmations:

Angleterre: Elliot Daly, Anthony Watson, Henry Slade, Owen Farrell (capitaine), Jonny May, George Ford, Ben Youngs; Billy Vunipola, Sam Underhill, Tom Curry, Joe Launchbury, Maro Itoje, Kyle Sinckler, Jamie George, Mako Vunipola. Réserves: Luke Cowan-Dickie, Ellis Genge, Will Stuart, Jonny Hill, Ben Earl, Dan Robson, Max Malins, Joe Marchant.

France: Brice Dulin, Alivereti Raka, Jonathan Danty, Yoram Moefana, Gabin Villière, Matthieu Jalibert, Baptiste Couilloud (capitaine); Selevasio Tolofua, Anthony Jelonch, Cameron Woki, Baptiste Pesenti, Killian Geraci, Dorian Aldegheri, Pierre Bourgarit, Hassane Kolingar. Réserves: Peato Mauvaka, Rodrigue Neti, Uini Atonio, Guillaume Ducat, Sekou Macalou, Sébastien Bezy, Louis Carbonel, Jean Pascal Barraque.

