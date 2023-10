81 soldes du Black Friday sur la beauté, la mode et la maison

Robin Mosley Ancien écrivain de CNET

Robin Mosley (elle/elle) rédigeait auparavant des accords commerciaux pour CNET sur la beauté, la mode et d’autres équipements essentiels. Avant cela, elle a travaillé en freelance pour Healthline, Simply Recipes et Nerd Street. Elle est originaire de Chicago et vit sur la côte Est et est fan de tout ce qui concerne la beauté, la nourriture, les jeux et la technologie. Lorsqu’elle n’écrit pas, elle est au restaurant, fait du shopping en ligne ou réalise des vidéos de jeux sur YouTube.