Les pluies de MONSOON entravent la recherche effrénée de survivants après un tremblement de terre de magnitude 6,2 qui a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés en Indonésie.

Le bilan choquant de la mort de la tragédie a frappé 81 cet après-midi – dont cinq membres de la même famille – après que de puissants secousses ont secoué l’île de Sulawesi.

Le pays d’Asie du Sud-Est a été frappé par une série de catastrophes au cours de la semaine dernière, notamment des glissements de terrain meurtriers, une éruption volcanique et un accident d’avion qui a fait 62 morts.

Dans un communiqué, l’agence de recherche et de sauvetage Basarnas a déclaré que la plupart des personnes décédées dans le séisme étaient originaires du district de Mamuju, dans l’ouest de Sulawesi.

Plus de 740 personnes ont également été blessées et plus de 27 000 ont fui leurs maisons à la suite des secousses de vendredi, a révélé l’agence nationale chargée des catastrophes (BNPB).

Certains ont cherché refuge dans les montagnes, tandis que d’autres se sont rendus dans des centres d’évacuation d’urgence exigus.

Des excavatrices, grues et autres équipements de levage lourds ont été déployés dans la zone, mais leur travail est aujourd’hui miné par la pluie battante.

Des dizaines de sauveteurs ont passé au peigne fin la destruction, remplissant des sacs mortuaires de cadavres, tout en déployant des chiens renifleurs pour aider à la recherche.

« La pluie présente des risques car les bâtiments endommagés pourraient s’effondrer s’ils deviennent trop lourds … et les répliques pourraient les déplacer aussi », a déclaré un secouriste à l’agence de presse AFP.

L’excavation des débris trop vite pourrait écraser et tuer tous les survivants enterrés, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, des corps ont été récupérés sous un hôpital effondré, tandis que cinq membres d’une famille de huit personnes ont été retrouvés morts dans les restes froissés de leur maison.

Les médecins ont soigné des patients avec des membres cassés et d’autres blessures dans un centre médical de fortune, installé à l’extérieur du seul hôpital de Mamuju qui a survécu relativement intact.

L’Indonésie se trouve sur le « Ring of Fire » du Pacifique – où les plaques tectoniques entrent en collision – et a une histoire de tremblements de terre et de tsunamis dévastateurs.

Il y a à peine trois ans, plus de 2 000 personnes ont été tuées dans un tremblement de terre à Sulawesi.

Dwikorita Karnawati, chef de l’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG), a déclaré qu’un autre séisme dans la région pourrait potentiellement déclencher un tsunami.

À peine deux semaines après le début de la nouvelle année, le quatrième pays le plus peuplé du monde est aux prises avec plusieurs catastrophes.

Les inondations dans le sud du Kalimantan et le nord de Sulawesi ont tué au moins 20 personnes, tandis que les glissements de terrain dans la province de Java occidental en ont tué 32 autres, ont indiqué les autorités.

Le week-end dernier, un avion de Sriwijaya Air s’est écrasé dans la mer de Java avec des dizaines à bord.

La montagne Semeru, dans l’est de Java, est entrée en éruption samedi soir, mais il n’y a pas eu de rapports de victimes ou d’évacuations.

Dwikorita a déclaré que des conditions météorologiques extrêmes et d’autres « multi-dangers » de l’hydrométéorologie sont prévus dans les semaines à venir.