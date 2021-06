81 personnes arrêtées en Autriche dans le cadre d’une opération d’infiltration mondiale qui a vu l’application de chat de surveillance du FBI utilisée par des gangs criminels

« Le but de cette opération était de porter un coup dur au crime organisé et elle a réussi », a-t-il ajouté. Le ministre autrichien de l’Intérieur, Karl Nehammer, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse.

Dans ce qui a été baptisé « Opération Achille », la police a fouillé 67 endroits et arrêté 81 personnes. Les raids se sont étendus du Tyrol dans les Alpes et de Salzbourg à Vienne et à la région orientale de la Basse-Autriche. Nehammer a déclaré que les suspects étaient impliqués dans le trafic de drogue et d’armes, entre autres crimes.

Plus de 700 kilos de drogue ont été saisis ainsi que 35 armes à feu et environ 650 000 € (792 000 $) en espèces.

Franz Ruf, chef de la sécurité publique au ministère de l’Intérieur, a déclaré aux médias qu’un homme recherché en Serbie pour trois meurtres figurait parmi les personnes arrêtées.

Nehammer a déclaré que le succès de l’opération a mis en évidence l’importance de la coopération internationale, et les autorités devraient se concentrer sur la rupture du « modèle d’affaires » du crime organisé.

Achille faisait partie de la plus grande opération Trojan Shield qui a commencé il y a trois ans comme une piqûre du FBI. Les agents ont inondé le marché noir d’appareils mobiles équipés d’une application de chat cryptée prétendument hautement sécurisée qui est devenue populaire auprès de divers syndicats criminels. Le FBI a ensuite surveillé les messages envoyés via l’application, dans lesquels les criminels discutaient ouvertement de choses comme la contrebande, les vols à main armée et les assassinats.

L’opération, qui s’est depuis transformée en un effort conjoint de 16 nations, a conduit à l’arrestation de plus de 800 personnes, selon Europol. Les raids ont été menés dans des pays comme la Suède, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

