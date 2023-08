81% des travailleurs souhaitent une semaine de 4 jours. Ce qu’ils sont prêts à faire pour l’obtenir

En matière d’horaires, les travailleurs veulent de la flexibilité. Et une semaine de travail de quatre jours figure en tête de leur liste de souhaits, selon une nouvelle enquête de Bankrate.

Une majorité de travailleurs à temps plein et de demandeurs d’emploi – 81 % – soutiennent une semaine de travail de quatre jours par rapport à un horaire traditionnel de cinq jours.

Parmi ces travailleurs, 89 % ont déclaré qu’ils seraient prêts à faire des sacrifices pour travailler seulement quatre jours.

Plus de la moitié – 54 % – seraient prêts à travailler plus d’heures, et plus d’un tiers – 37 % – seraient prêts à changer d’emploi ou de secteur. Pendant ce temps, plus d’un quart – 27 % – ont déclaré qu’ils seraient prêts à venir plus longtemps à leur bureau ou sur leur lieu de travail ou à travailler entièrement en personne.

Autres sacrifices qu’ils seraient prêts à faire : travailler en heures creuses, avec 23 % ; travailler dans un travail qui les intéresse moins ou qui les passionne moins, 17 % ; avoir moins de jours de vacances, 16 % ; avoir un trajet plus long, 12 % ; accepter une réduction de salaire de 10 % ; ou prendre du recul dans leur carrière, 10 %.

Seulement 11 % des travailleurs qui souhaitent une semaine de travail de quatre jours ont déclaré qu’ils ne seraient disposés à accepter aucun de ces compromis.

Les résultats de l’enquête de juillet, menée auprès de 2 367 adultes, montrent que les salariés espèrent que les horaires de travail de l’ère Covid continueront d’être la norme.