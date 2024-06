80e anniversaire du jour J : Cette année sera probablement le dernier grand anniversaire du jour J avec des anciens combattants vivants, les organisateurs sont donc à fond

Note de l’éditeur : À l’approche du 80e anniversaire du jour J, la lutte mondiale pour la démocratie se poursuit. Présentateur de CNN et correspondant en chef à Washington Jake Tapper s’entretient avec des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et des généraux militaires sur l’érosion mondiale des institutions démocratiques. « Jour J : Pourquoi nous combattons toujours pour la démocratie » sera diffusé le dimanche 2 juin à 20 h HE/PT sur CNN.



Caen, France

CNN

—



À 99 ans, Jack Foy est considéré comme le plus jeune de son groupe d’amis qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mais leur âge avancé ne les empêchera pas de faire le voyage transatlantique pour honorer leurs camarades tombés au combat à l’occasion du 80e anniversaire du jour J.

Le 6 juin, Foy – un survivant de la bataille des Ardennes – et ses compatriotes vétérans américains se joindront aux dignitaires et chefs d’État du monde entier pour commémorer les quelque 160 000 soldats alliés qui, il y a huit décennies, ont mené la plus grande invasion maritime. dans l’histoire de l’humanité.

Foy a déclaré à CNN qu’il s’était rendu à plusieurs monuments commémoratifs en France depuis 2014. La résonance émotionnelle de chaque voyage se renforce d’année en année, a-t-il déclaré, car ces anciens combattants savent que chaque voyage pourrait être le dernier.

« Nous réalisons que nous arrivons à la fin de notre temps », a déclaré Foy.

Ils ne sont pas seuls.

Alors que de grandes commémorations ont lieu tous les cinq ans, les organisateurs et les responsables gouvernementaux admettent que l’événement de cette année pourrait être le dernier à impliquer des anciens combattants encore vivants, dont les histoires sur les horreurs de la guerre sont devenues particulièrement poignantes étant donné que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué un terrain à grande échelle. la guerre revient en Europe pour la première fois depuis 1945.

« Nous sommes parfaitement conscients que pour ces centenaires, c’est peut-être la dernière chance de retourner sur les plages où ils ont débarqué, où ils ont combattu et où sont tombés leurs frères d’armes », a déclaré le général Michel Delion, PDG de l’Armée française. agence gouvernementale en charge des efforts de commémoration français, Mission Libération.

Les différents pays organisateurs de l’événement planifient désormais ce qui devrait être la commémoration du jour J la plus vaste de l’histoire – à la fois en termes de taille et, ce qui est crucial pour les anciens combattants âgés, de logistique.

Environ 150 vétérans américains devraient se rendre en Normandie – dont environ deux douzaines ont effectivement combattu le jour J – a déclaré Charles Djou, secrétaire de l’American Battle Monuments Commission (ABMC), l’agence indépendante chargée de gérer les cimetières et monuments militaires américains. outre-mer. Le plus jeune a 96 ans.

Quinze vétérans canadiens, dont trois ou quatre ayant combattu le jour J, voyagent avec la délégation canadienne, selon John Desrosiers, directeur des opérations internationales d’Anciens Combattants Canada. Desrosiers a déclaré que le plus jeune voyageant avec le groupe avait 98 ans et que les plus âgés avaient 104 ans.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu’il attendait plus de 40 vétérans de la Seconde Guerre mondiale lors des différents événements en Normandie.

Ces vétérans seront rejoints par environ 25 chefs d’État et de gouvernement, dont le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le président russe Vladimir Poutine n’a pas reçu d’invitation en raison de la guerre en Ukraine, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky envisage d’y assister, selon une source présidentielle française.

Avec autant de chefs d’État en ville, les mesures de sécurité en place sont intenses. Un contingent massif de 12 000 agents de sécurité sera déployé le 6 juin, a indiqué le ministère français de l’Intérieur.

Les lourdes restrictions de voyage mises en place par les autorités françaises couperont également du reste du pays le littoral normand et les villes habituellement endormies qui le parsèment.

Pourtant, le 6 juin, ces hommes âgés sillonnent généralement la région pour suivre un itinéraire d’une journée complète, comprenant des cérémonies nationales organisées dans les cimetières américains, britanniques et canadiens ; la grande commémoration internationale organisée par la France ; et puis, s’ils en ont l’énergie, davantage d’événements locaux.

La plupart des anciens combattants voyagent également avec toute une phalange de personnel médical. L’association caritative qui a organisé le voyage de Foy, la Best Defense Foundation, basée aux États-Unis, amènera trois médecins et 10 infirmières pour accompagner les 50 anciens combattants qu’ils survolent depuis les États-Unis. Chaque ancien combattant voyagera avec un soignant personnel – généralement un membre de la famille ou un ami.

Les responsables affirment qu’ils font des efforts incroyables pour traiter les anciens combattants comme des rois – car ils sont fêtés par de véritables membres de la famille royale. Le roi Charles III y sera le 6 juin – son premier voyage à l’étranger depuis qu’il a reçu un diagnostic de cancer – aux côtés de la reine Camilla et du prince William, a indiqué le palais de Buckingham. Des représentants des familles royales de Belgique, de Monaco, des Pays-Bas et de Norvège sont également attendus.

L’équipe de Delion a organisé des répétitions et chronométré des courses en fauteuil roulant pour la cérémonie internationale dirigée par la France. Ils envisagent également de faire entrer les anciens combattants en même temps que les chefs d’État et autres dignitaires afin de réduire leur temps d’attente.

Les organisateurs américains et canadiens ont déclaré à CNN qu’ils placeraient les anciens combattants en dernier lors de leurs cérémonies nationales respectives pour assurer leur confort. Le grand public lors d’un événement américain, par exemple, devra peut-être s’asseoir environ une heure à l’avance en raison des mesures de sécurité.

« Nous prenons soin des anciens combattants qui ont servi et fait les énormes sacrifices qu’ils ont faits pendant la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Djou.

Après avoir été reporté de 24 heures en raison du mauvais temps, le jour J a commencé peu après minuit le 6 juin 1944, lorsque des parachutistes se sont rendus en France occupée par les Allemands pour préparer le terrain à l’invasion imminente. Les avions et les navires de guerre alliés ont commencé leurs bombardements vers 6h30 du matin, et les troupes ont touché les plages peu après. Ils atterrirent sur un étendue de littoral de 50 milles de long organisé en cinq plages nommées Gold, Juno, Omaha, Sword et Utah. Les Américains étaient responsables d’Omaha et de l’Utah. Les Britanniques menèrent l’assaut sur Gold et Sword, tandis que les Canadiens s’emparèrent de Juno.

Même si 4 414 soldats alliés sont morts ce jour-là et qu’il faudra plus d’un mois pour atteindre l’un des principaux objectifs du jour J – libérer la ville stratégiquement importante de Caen – le débarquement a été considéré comme un succès. Les troupes alliées avaient réussi à débarquer en France ; c’était le début de la fin pour Hitler et l’Allemagne nazie.

Le drame de l’événement a, pendant des décennies, captivé l’imagination du public américain, à la fois en raison de l’ampleur de l’invasion et du fait qu’il s’agissait d’un tournant « digeste » dans la guerre, selon Ben Brands, historien militaire à l’Université de Washington. l’ABMC.

« La Seconde Guerre mondiale, en particulier en Europe, devient une bataille continue à partir du moment où les troupes débarquent sur les plages du jour J jusqu’à ce que l’Allemagne se rende finalement. L’esprit humain doit découper cela en histoires compréhensibles, et le jour J est un événement vraiment puissant et discret qui est si crucial pour tout ce qui va suivre », a déclaré Brands. « Il y a tellement d’histoires puissantes qui ressortent du jour J. »

Au fil du temps, les anciens combattants ont joué un rôle crucial dans la transmission des histoires du jour J. Leurs témoignages captivants et viscéraux sont de meilleurs professeurs d’histoire que n’importe quel manuel.

Mais seule une fraction des soldats qui ont survécu au jour J sont encore en vie.

Sur les 16,4 millions d’Américains qui ont servi dans l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale, moins de 100 000 devraient encore être en vie d’ici la fin de l’année. selon les statistiques du Département américain des Anciens Combattants. Au Canada, au 31 mars 2023, il n’y avait que 9 297 anciens combattants canadiens vivants qui avaient servi soit pendant la Seconde Guerre mondiale, soit pendant la guerre de Corée, selon les statistiques les plus récentes disponibles auprès d’Anciens Combattants Canada. Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu’il ne tenait pas à disposition le nombre d’anciens combattants.

On ne sait pas exactement quel est l’âge moyen d’une Seconde Guerre mondiale le vétéran est. Étant donné qu’en juin 2020, l’âge médian d’un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale était de 93 ans, selon les chiffres du recensement américain de l’époque, la plupart des anciens combattants survivants des forces alliées ont probablement désormais au moins la fin des années 90. D’ici le 85e anniversaire, en 2029, le nombre de personnes encore en vie sera presque certainement à trois chiffres.

« Les gens réalisent que cette génération passe et qu’elle passe rapidement maintenant, et qu’il est important de garder leurs histoires vivantes, de garder la mémoire de ceux qui sont morts et enterrés en Normandie, mais aussi de ceux qui ont combattu et ont survécu parce qu’ils ne peuvent pas le faire. Je ne serai plus avec nous encore plus longtemps pour raconter ces histoires », a déclaré Brands.

« Le 80e sera un événement très puissant. »