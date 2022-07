80e anniversaire d’Harrison Ford : retour sur certains de ses meilleurs rôles

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Harrison Ford fête ses 80 ans mercredi et a beaucoup à célébrer.

Depuis le début de sa carrière en 1966, Ford a eu plusieurs rôles emblématiques. Qu’il incarne Han Solo, contrebandier spatial et capitaine du Faucon Millenium, ou Indiana Jones, professeur d’archéologie devenu aventurier, Ford ne cesse de passionner le public.

Sa carrière de plusieurs décennies ne montre aucun signe d’arrêt alors qu’il continue de signer pour d’autres projets, y compris un cinquième film très attendu d’Indiana Jones.

“Je prends ma retraite chaque fois que j’en ai fini avec un film. Ensuite, j’y retourne. Vous savez, j’aime dormir. Mais j’aime travailler, c’est amusant pour moi”, a déclaré Ford dans une interview en 2015 avec Rolling Stone. “Tant que ça continue d’être amusant et que je suis toléré par les gens autour de moi, je le ferai.

HARRISON FORD SE BLESSE À L’ÉPAULE SUR LE PLATEAU DE “INDIANA JONES 5”, LA PRODUCTION DEVRAIT SE POURSUIVRE

Découvrez ses meilleurs rôles au cinéma ci-dessous:

Graffiti américain (1962)

Une liste des réalisations professionnelles de Ford ne peut exister sans inclure son premier long métrage majeur, “American Graffiti”. Bien qu’il n’ait pas eu beaucoup de lignes dans le film, c’était la première fois que le grand public le voyait dans un rôle plus important.

Ford a joué Bob Falfa, un coureur de dragsters qui a lancé une course de dragsters avec le personnage principal John Milner. De nombreuses scènes de Ford l’impliquaient assis au volant de sa voiture, donnant des regards sensuels à la caméra, ce qui a conquis le public féminin.

Le film a été réalisé par George Lucas, qui a peut-être contribué au casting de Ford dans la trilogie originale “Star Wars” quelques années plus tard.

Coureur de lame (1982)

Bien que “Blade Runner” n’ait pas été un grand succès lors de sa sortie initiale, il a depuis été qualifié de classique. Dans ce film, Ford joue ce qu’on appelle un chasseur de répliques. Il est chargé de retrouver quatre réplicants échappés; cependant, avant de commencer sa mission, il rencontre et tombe amoureux d’un réplicant nommé Racheal, ce qui rend son travail beaucoup plus difficile.

Alors que Ford n’était initialement pas un grand fan du film en raison de certains problèmes qu’il avait sur le plateau, il a changé d’avis et a décidé de revenir pour sa suite 30 ans plus tard en 2017.

Il apprécie maintenant l’impact que le film a eu sur les cinéastes et le public et peut même reconnaître l’influence qu’il a eue sur sa propre vie.

Le Fugitif (1993)

Dans l’un des rôles les plus acclamés par la critique de sa carrière, Ford a joué un médecin en fuite après avoir été accusé du meurtre de sa femme. Dans “The Fugitive”, le personnage de Ford, le Dr Kimble, est reconnu coupable de meurtre au premier degré après que le véritable meurtrier de sa femme a fui la scène du crime. Après s’être échappé alors qu’il était transporté en prison, Kimble parvient à s’échapper et commence la chasse au véritable meurtrier de sa femme.

Ce rôle a valu à Ford sa troisième nomination aux Golden Globes sur un total de quatre en carrière. Le film a été un énorme succès au box-office, passant six semaines en tant que film numéro un aux États-Unis. Il a été nominé pour sept Oscars, dont celui du meilleur film.

Indiana Jones (1981) (1984) (1989) (2008) (2023)

Ford a dépeint l’archéologue Indiana Jones dans quatre films différents, à commencer par “Les aventuriers de l’arche perdue” en 1981. Dans le premier film, il se bat contre les nazis. Dans le deuxième épisode, il est à la recherche d’une pierre ancienne et du mal qu’elle menace contre ceux qui la touchent. Dans le troisième long métrage, il recherche son père disparu. Ce rôle était un départ pour Ford, et les fans ont été choqués de le voir dans ce genre de rôle.

Les trois premiers films sont sortis dans les années 80 et le quatrième volet est sorti près de 20 ans plus tard en 2008. Cette décision met également en vedette Shia Labeouf, alors qu’ils tentent d’empêcher les Soviétiques de revenir au pouvoir.

Il a récemment annoncé un cinquième film d’Indiana Jones, qui devrait sortir en juin 2023.

“Nous avons presque terminé le prochain film d’Indiana Jones, avec la musique de John Williams”, a déclaré Ford à Entertainment Hebdomadaire. “Et j’ai eu une merveilleuse expérience de travail avec James Mangold, avec Kathy [Kennedy] et Franck [Marshall] encore. Je suis vraiment fier du film que nous avons fait.”

La Guerre des étoiles (1977) (1980) (1983)

De 1977 à 1983, Ford a fait sa marque en tant que Han Solo, un contrebandier pour Jabba the Hut pendant le règne de Dark Vador et de l’empereur Palpatine dans la trilogie originale de Star Wars. Les fans n’ont pas pu s’empêcher de regarder Solo et la princesse Leia tomber amoureux au cours des trois films et étaient heureux de savoir qu’ils se sont retrouvés ensemble lorsqu’ils sont tous les deux apparus dans les trilogies de la suite en 2015.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les acteurs originaux de la trilogie initiale, y compris Ford, sont tous revenus pour le premier film de suite, “The Force Awakens”, en 2015. La rumeur disait que Ford ne voulait plus continuer à incarner Han Solo, et; par conséquent, le personnage a été tué et n’est pas apparu dans les deux films suivants. Il voulait initialement que le personnage meure à la fin du dernier film.

“J’ai été surpris”, a admis Ford à GQ après avoir reçu l’appel pour revenir en tant que Solo. “On m’a proposé de faire une autre apparition en tant que Han Solo. Et je pense qu’il a été mentionné, même lors du premier appel, qu’il ne survivrait pas. C’est quelque chose que je défendais depuis un certain temps… alors j’ai dit d’accord.”

Mari

L’un des meilleurs rôles de Ford est celui du mari de sa femme depuis 12 ans, Calista Flockhart. Les deux hommes sont en couple depuis leur rencontre lors de la 59e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards en 2002. Les deux se sont fréquentés pendant sept ans avant que Ford ne propose en 2009 le jour de la Saint-Valentin. Ils se sont mariés l’année suivante au Nouveau-Mexique.

Le couple est notoirement privé; cependant, leurs apparitions occasionnelles sur le tapis rouge ensemble tout au long de leur romance de 20 ans prouvent que leur amour l’un pour l’autre est fort. Ils ont un enfant ensemble, un fils que Flockhart a adopté en 2001, peu de temps avant de rencontrer Ford. Plus tard, Ford a déposé une demande d’adoption du garçon, Liam Flockhart Ford, et est devenu légalement son père.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je suis amoureux”, a déclaré Ford dans une interview en 2003 avec Hello Magazine. “L’amour romantique est l’un des types d’amour les plus excitants et les plus épanouissants et je pense qu’il y a un potentiel pour cela à n’importe quelle étape de votre vie. Je n’ai pas été surpris d’avoir pu tomber amoureux, et je n’ai pas été surpris que Je l’ai fait.”

Plus récemment, Ford a dit en plaisantant à Parade que le secret d’un mariage heureux est de “ne pas parler” et plutôt de “hocher la tête”.