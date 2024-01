802.11be se prépare au projet de sortie standard

L’approbation finale de la norme 802.11be ne peut être prévu pour décembre 2024mais cela n’a pas mis un frein aux travaux de la Wi-Fi Alliance dans la création d’un programme de certification Wi-Fi 7.

Lors du CES 2024, le programme a été officiellement annoncé avec des produits à base de silicium de Broadcom, Intel, Mediatek et Qualcomm obtenant le tag Wi-Fi CERTIFIED 7. Broadcom, Mediatek et Qualcomm ont déjà traversé deux générations de produits Wi-Fi 7, et il est prometteur de voir enfin le statut de projet de sortie du Wi-Fi 7. Cela permet également une adoption plus rapide du côté client. Les principales fonctionnalités du Wi-Fi CERTIFIED 7 sont basées sur les efforts du groupe de travail IEEE 802.11be EHT (Extremely High Throughput).

L’introduction de la prise en charge de 6 GHz dans le Wi-Fi 6E dans certaines régions a ouvert des canaux jusqu’alors indisponibles pour une utilisation sans fil à domicile. Wi-Fi CERTIFIED 7 prend en charge les canaux 320 MHz. Ces canaux ultra-larges sont disponibles uniquement dans la bande 6 GHz.

Ces canaux sont responsables du débit élevé promis dans Wi-Fi CERTIFIED 7. Cependant, la non-disponibilité de 6 GHz dans de nombreuses régions s’est avérée dissuasive pour les fournisseurs d’appareils clients. Beaucoup de ces entreprises ne souhaitent pas dépenser plus pour des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans toutes les zones géographiques. Il est probable que de nombreux appareils clients (en particulier du côté des smartphones) seront initialement livrés sans prise en charge des canaux 320 MHz.

L’opération multi-liens (MLO) est encore une autre technique permettant d’augmenter la bande passante disponible pour un seul client. Wi-Fi CERTIFIED 7 permet aux clients de se connecter au point d’accès via plusieurs bandes en même temps. Cela augmente également la fiabilité des connexions.

Le Wi-Fi 7 apporte également le 4K QAM, permettant de coder jusqu’à 12 bits par symbole. Cela représente une augmentation de l’efficacité spectrale de 20 % par rapport au Wi-Fi 6 (qui ne nécessitait que la prise en charge du 1024 QAM).

Les constellations denses nécessitent des circuits extrêmement sophistiqués à la fois aux extrémités de l’émetteur (amplificateurs de puissance linéaires) et du récepteur (pour éviter un décodage de symboles sans erreurs). Cela fait partie des avancées que nous pouvons constater dans les appareils Wi-Fi CERTIFIED 7.

Certaines des autres mises à jour clés de Wi-Fi CERTIFIED 7 incluent la prise en charge de 512 accusés de réception de blocs compressés, plusieurs unités de ressources sur une seule station/client et un accès de liaison montante déclenché.

802.11n a introduit le concept d’accusés de réception en bloc au niveau de la couche MAC où plusieurs « trames » sans fil (unités de données de protocole MAC ou MPDU pour être plus exact) peuvent être reconnues par le récepteur en une seule réponse. L’accusé de réception indique les MPDU manquées, le cas échéant, dans l’ensemble précédemment transmis. Dans Wi-Fi 6, la limite du nombre de MPDU par bloc de réception était de 256. Dans Wi-Fi 7, ce nombre a été poussé à 512. L’étalement de cette communication permet une meilleure utilisation des ressources.

Le Wi-Fi 6 a introduit le concept d’unités de ressources dans le schéma OFDMA dans lequel le canal radio est divisé en allocations de fréquences plus petites appelées RU. Ceux-ci permettent de transmettre de petits paquets à plusieurs utilisateurs en même temps. Dans le Wi-Fi 6, chaque utilisateur ne pouvait obtenir qu’une seule RU. Le Wi-Fi 7 permet une meilleure efficacité en permettant l’attribution de RU non contiguës à un seul utilisateur.

Avantages de l’allocation de plusieurs RU à un seul utilisateur (Source : Médiatek)

Le Wi-Fi 6 a introduit le concept d’accès de liaison montante déclenché, permettant aux clients de transmettre simultanément des données au point d’accès de manière indépendante. Cette transmission est synchronisée par l’envoi par l’AP d’une trame de déclenchement contenant les informations d’allocation d’unités de ressources pour chaque client. Le Wi-Fi 7 optimise davantage ce schéma pour les exigences de QoS et les flux sensibles à la latence.

Entre-temps, le groupe de travail 802.11 a déjà commencé les travaux préparatoires pour le Wi-Fi 8. Le 802.11bn (extrêmement haute fiabilité ou EHR) vise à apporter plus de résilience aux réseaux Wi-Fi haut débit en permettant un fonctionnement multi-liens répartis sur plusieurs points d’accès, la coordination entre plusieurs points d’accès et des fonctionnalités d’économie d’énergie du côté du point d’accès.



Calendrier pour 802,11 milliards (EHR) : déploiements du Wi-Fi 8 en 2027-2028 ? (Source : Que sera le Wi-Fi 8 ? Introduction à l’ultra haute fiabilité IEEE 802.11bn [PDF])

La Wi-Fi Alliance s’attend à un large éventail de scénarios d’application pour le Wi-Fi 7, maintenant que la certification est en place.

Il s’agit notamment des jeux mobiles, de la vidéoconférence, de l’IoT industriel, de l’automobile, de l’AR/VR/XR multi-utilisateurs, des modules de formation en ligne immersifs et d’autres cas d’utilisation. Le Wi-Fi 6 a apporté un certain nombre d’avancées technologiques au Wi-Fi, et le Wi-Fi 7 y a ajouté. Malheureusement, AR/VR/XR tente de s’imposer depuis un certain temps déjà, mais rencontre un succès mitigé. Il s’agit de l’un des principaux cas d’utilisation d’un client unique pouvant bénéficier de fonctionnalités telles que MLO dans Wi-Fi 7.

Les progrès en matière d’efficacité spectrale au cours des dernières générations ont grandement contribué aux déploiements en entreprise. Il s’agit de scénarios dans lesquels il est nécessaire de desservir un grand nombre de clients avec un seul point d’accès tout en maintenant une qualité de service acceptable. L’expérience utilisateur dans les MDU (immeubles d’habitation/appartements) où plusieurs réseaux sans fil se bousculent s’est également améliorée. Cela dit, les fournisseurs sont toujours à la recherche du scénario idéal pour un client unique pour faire valoir les avantages du Wi-Fi 7 : les vitesses filaires ont largement stagné au cours de la dernière décennie, et il existe très peu de FAI offrant des vitesses gigabit à des prix raisonnables ou à des prix raisonnables. sur une zone suffisamment large. Les technologies filaires et sans fil doivent évoluer en tandem pour apporter des avantages aux consommateurs et les attirer avec des cas d’utilisation attrayants. Dans l’état actuel des choses, le rythme des progrès du Wi-Fi a largement dépassé celui des réseaux filaires au cours des deux dernières décennies.