* Qu’en est-il des Australiens de moins de 16 ans?

L’homologation de vaccination Pfizer ne couvre pas les personnes de moins de 16 ans, mais elle n’a pas de limite d’âge supérieure. Le régulateur médical dit que les avantages de la vaccination pour les personnes de plus de 85 ans, ou celles qui sont fragiles, doivent être mis en balance avec le risque potentiel de réponse même légère.

Les limites d’âge pour la vaccination AstraZeneca seront précisées dans l’approbation de la Therapeutic Goods Administration.

* Combien en obtenons-nous?

Les deux vaccins sont à deux doses – les Australiens en auront donc deux à au moins 21 jours d’intervalle. Ils devront appartenir à la même entreprise.

* Où seront-ils administrés?

Les médecins généralistes et les pharmacies se sont mobilisés pour s’impliquer, et il devrait y avoir des cliniques éphémères dans les centres de test COVID-19 et les hôpitaux actuels.

* Comment les Australiens peuvent-ils prouver qu’ils ont été vaccinés?

Les jabs seront enregistrés sur le registre australien de vaccination. Les certificats prouvant les vaccinations seront alors disponibles sous forme numérique ou sur papier. Le gouvernement dit que cela pourrait être nécessaire pour les voyages entre États et à l’étranger.

* Combien de vaccins l’Australie a-t-elle commandés?

L’Australie a obtenu plus de 150 millions de doses de divers vaccins, dont près de 54 millions de doses du vaccin AstraZeneca, la grande majorité devant être fabriquée à Melbourne. Ainsi que plus de 51 millions de Novavax.

QUELS VACCINS AUSTRALIE A SÉCURISÉS:

Pfizer:

20 millions de doses – assez pour vacciner 10 millions d’Australiens

Novavax:

L’Australie a commandé 51 millions de doses mais il est toujours en phase d’essai

Université d’Oxford:

53,8 millions de doses

Installation COVAX

Le gouvernement australien a rejoint le centre COVAX dans le cadre d’un effort mondial visant à soutenir un accès rapide, juste et équitable aux vaccins COVID-19. Cette participation nous permet d’acheter des doses de vaccin pour l’Australie à mesure qu’elles deviennent disponibles

Cela comprend le vaccin Moderna, CureVac, Inovio et autres

Université du Queensland:

L’Australie avait commandé 51 millions de doses. Cependant, l’accord a été abandonné après que les participants à l’essai ont renvoyé des résultats faussement positifs pour le VIH