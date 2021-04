Après une semaine au cours de laquelle les fans anglais ont contribué à faire tomber une proposition Super League européenne avec des manifestations furieuses, le retour des supporters dans les stades a fait un autre pas en avant significatif avec 8000 participants pour la finale de la Coupe de la Ligue dimanche entre Manchester City et Tottenham à Wembley. Pour la première fois en 13 mois, un match de football en Angleterre aura désigné des supporters des deux équipes à l’intérieur du stade dans le cadre d’une série d’épreuves tests. Pour entrer à Wembley, les fans ont dû passer un test de coronavirus à flux latéral sur un site désigné dans les 24 heures précédant le match et produire la preuve d’un résultat négatif. Ils devront également passer deux tests PCR à domicile – un avant de se rendre au match et un autre cinq jours après.

Le week-end dernier, 4000 résidents locaux et travailleurs clés du National Health Service britannique ont eu la chance de voir Leicester progresser vers la finale de la FA Cup contre Southampton à Wembley, qui peut accueillir 90 000 personnes.

Le résident local John Lofts était l’un des participants à la victoire des Foxes et était de retour dimanche pour voir la première argenterie de la saison anglaise distribuée.

«C’est agréable de voir du sport en direct et des gens de retour dans le stade», a-t-il déclaré sur une Wembley Way baignée de soleil.

«C’est bien de retrouver cette expérience d’intérêt commun.»

City et Tottenham étaient deux des six clubs anglais qui ont annoncé leur intention de se joindre à six géants espagnols et italiens pour former la Super League il y a une semaine.

La réaction des fans, des joueurs, des gouvernements et des organes directeurs lors d’une compétition qui prévoyait de garantir l’entrée à 15 membres fondateurs chaque saison sans avoir à se qualifier a vu City, Tottenham, Manchester United, Liverpool, Arsenal et Chelsea se retirer dans les 48 heures.

Il n’y a pas eu de manifestations à l’extérieur de Wembley pour correspondre aux manifestations devant le Stamford Bridge de Chelsea et l’Emirates Stadium d’Arsenal ces derniers jours.

Mais la Super League était toujours dans l’esprit des supporters, en particulier pour les fans de Tottenham qui espéraient voir leur équipe se contrarier contre les dirigeants de la Premier League.

Les Spurs visent à remporter leur premier trophée depuis 13 ans sous la direction du manager par intérim Ryan Mason après que Jose Mourinho ait également été limogé au cours d’une semaine tumultueuse.

«On ne sait jamais ce qui va se passer dans le football, c’est pourquoi il y a eu un tel tollé cette semaine. Vous ne pouvez pas avoir un magasin fermé », a déclaré George Bevan, détenteur d’un abonnement à Tottenham depuis 12 ans.

« Nous jouons la meilleure équipe du pays avec un nouveau manager, mais on ne sait jamais. »

Le nombre de fans autorisés pour la finale de la FA Cup entre Leicester et Chelsea le 15 mai devrait être porté à 21000 alors que les restrictions relatives aux coronavirus sont lentement assouplies.

Wembley devrait également accueillir huit matches à l’Euro 2020 en juin et juillet, le gouvernement britannique s’engageant à la demande de l’UEFA d’autoriser une capacité d’au moins 25%.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici