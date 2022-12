800 kg de “boule de gin” disparaissent du fond d’un lac

La sphère, qui contenait 230 litres d’alcool en édition limitée, a été volée, ont rapporté les médias locaux

Une boule de métal de 800 kg chargée de 230 litres de gin haut de gamme aurait été volée dans le lit du lac de Constance en Suisse, ont indiqué mercredi à la presse ses distillateurs. Relever la sphère aurait nécessité une équipe de “professionnels absolus” ils ont dit.

Avant d’être mis en bouteille et vendu, le Ginial’s Lake Constance Gin est versé dans une boule d’acier géante et descendu au fond du lac, où il repose pendant 100 jours. Le distillateur Cello Fisch a déclaré mercredi aux journalistes que son entreprise faisait cela pour infuser la boisson avec l’arôme du lac, célèbre pour ses eaux claires et sa flore unique.

Lorsque l’équipe de Fisch est sortie chercher leur dernier lot mercredi dernier, leur plongeur n’a rien trouvé. Après trois plongées, “le gin était introuvable,” Fisch lors d’une conférence de presse, selon le site d’information suisse Blick.

Des plongeurs commerciaux se sont joints aux recherches le lendemain, tout comme des policiers. Cependant, l’orbe géant était introuvable. Pour s’assurer qu’il reste en place pendant 100 jours, Ginial avait attaché un socle en béton de 500 kg au ballon. Son élévation aurait donc nécessité du matériel lourd.

“Ils étaient des professionnels absolus,” dit Fisch, se référant aux voleurs inconnus.

Il a ajouté que la plupart des 395 bouteilles de gin contenues dans la balle avaient été vendues à l’avance et que son entreprise avait déjà préparé des sacs de sport faits à la main et des étiquettes pour chaque bouteille. Il a déclaré que Ginial offrirait à ces clients la possibilité d’acheter leur bouteille et leur sac numérotés à prix coûtant.

Chaque bouteille de Lake Constance Gin aurait coûté 99 francs suisses (106 $), ce qui signifie que la boule contenait près de 42 000 $ d’alcool.