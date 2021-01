ARLINGTON, Virginie – Une puissante tempête hivernale qui a frappé l’Ouest la semaine dernière a rugi à travers le Midwest vers l’Est dimanche, et des conditions de blizzard et jusqu’à deux pieds de neige étaient possibles dans certaines régions.

Près de 80 millions de personnes étaient sous les avertissements et les veilles de tempête hivernale. Milwaukee a été pilonné avec 10 pouces de neige pendant la nuit, Chicago a obtenu six pouces et les deux villes ont eu plus de dimanche. Les grandes villes de l’Est, notamment Washington, DC, Baltimore, Philadelphie et New York se préparaient à la plus grosse chute de neige de la saison, a averti Accuweather.

La neige a commencé avant l’aube dimanche à Washington, DC, et se dirigeait vers le nord-est. Washington n’a pas connu de tempête de neige majeure depuis près de deux ans, mais a pu voir cinq pouces de neige avant qu’un mélange de glace, de grésil et de casquettes de pluie verglaçante ne tombe mardi.

Dans la banlieue d’Arlington, les étudiants n’auront pas de journée de neige lundi. C’est une journée de notation des enseignants, et les classes ici, comme beaucoup à travers le pays en raison de la pandémie, sont presque toutes en ligne uniquement. L’apprentissage à Arlington ne s’arrête plus en cas d’intempéries.

«Il est difficile de s’attendre à ce que les élèves se concentrent quand il y a une nouvelle couche de neige juste devant leurs fenêtres», a déclaré Bill Drake, professeur de mathématiques à la Washington-Liberty High School. « Il sera intéressant de voir combien de travail sera accompli mardi. »

Tout était calme à New York, mais la neige devrait commencer plus tard dimanche ne devrait pas s’arrêter jusqu’à ce qu’environ un pied soit tombé. Huit à 18 pouces de neige sont prévus pour la vallée de l’Hudson et dans le nord de l’État de New York.

« Un autre système de tempête devrait avoir un impact sur New York avec de la neige potentiellement abondante, des vents violents et peut-être des inondations côtières dans le nord de l’État », a averti le gouverneur Andrew Cuomo. « J’exhorte tous les New-Yorkais à … commencer à préparer leur foyer pour cette dernière saison hivernale. »

Cuomo a demandé aux agences d’État de se préparer au pire et d’être prêtes à aider les gouvernements locaux qui pourraient être débordés dans les prochains jours. Il a déclaré que les sociétés de services publics seraient surveillées pour « s’assurer que toute panne de courant soit traitée immédiatement ».

La tempête a maintenu sa fureur depuis qu’elle a balayé une grande partie de l’Ouest, frappant la Californie avec de fortes pluies et les montagnes avec des pieds de neige. Le système a ensuite roulé à travers le Midwest.

À Chicago, des rafales de vent allant jusqu’à 30 mi / h et un avis d’inondation au bord du lac ont aggravé les problèmes. Le National Weather Service a émis un avertissement de tempête hivernale pour la région métropolitaine de Milwaukee ainsi que pour les comtés le long de la frontière de l’Illinois. Cette tempête de neige, ainsi que la neige abondante qui est tombée dans la région mardi, ont laissé des épaisseurs de neige supérieures à 15 pouces dans de nombreuses régions.

«C’est plus de neige que ce que nous avons vu en une décennie», a déclaré Chris Stumpf, météorologue au National Weather Service à Sullivan, Wisconsin.

Les avertissements de tempête hivernale étaient en vigueur dimanche de la Caroline du Nord à la Pennsylvanie et au New Jersey. Les veilles de tempête hivernale sont restées en place pour d’autres parties du nord-est et de la Nouvelle-Angleterre, y compris Boston.

Alors que la tempête émerge complètement dans la vallée de l’Ohio, les prévisionnistes d’AccuWeather s’attendent à ce qu’elle interagisse avec une dépression en développement se formant au large de la côte atlantique et éclate en une nor’easter à part entière.

« Cela peut permettre aux totaux de neige de s’accumuler vraiment sur de grandes zones du nord-est », a déclaré le météorologue d’AccuWeather Brett Rossio.

