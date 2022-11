80 millions, c’est beaucoup de clients payants

Youtube a annoncé cette semaine qu’en septembre, il y avait 80 millions d’abonnés YouTube Premium et YouTube Music, y compris ceux actuellement en essai. C’est un saut de 30 millions d’abonnés par rapport au chiffre de 50 millions de l’année dernière.

YouTube détaille que grâce à son offre collective dans YouTube Music, qui comprend des éléments tels que l’écoute sans publicité de millions de chansons et le lancement de sa fonctionnalité Afterparty, il a pu développer considérablement le service. YouTube a également clairement remercié ses partenaires d’avoir franchi cette étape, tels que Samsung, LG et SoftBank.

Nous comprenons le pouvoir de la collaboration. Depuis le lancement de YouTube Music et YouTube Premium, nous avons noué des partenariats avec des entreprises comme Samsung, des opérateurs comme SoftBank (Japon), Vodafone (Europe) et LG U+ (Corée), et des services Google comme Google One. Ces partenaires ont été essentiels pour nous aider à atteindre le cap des 80 millions d’abonnés et continueront à nous aider à améliorer l’expérience musicale des fans du monde entier.