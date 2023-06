80 élèves, pour la plupart des filles, empoisonnés à l’école en Afghanistan

Selon des témoins oculaires, les élèves et les enseignants ont immédiatement perdu connaissance après être entrés dans leurs salles de classe, suggérant qu’un gaz a peut-être été utilisé, a déclaré un ancien du village, qui a également parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

KABOUL – Plus de 80 étudiants et enseignants afghans – pour la plupart des filles – ont apparemment été empoisonnés au cours des deux derniers jours, ont déclaré lundi des responsables locaux, lors d’incidents qui, bien qu’ils n’aient causé aucune blessure grave, reflétaient les récentes attaques contre des écolières dans l’Iran voisin.

Ayamuddin Yoldash, responsable de l’information à la Direction de l’information et de la culture de la province de Sar-e Pol, dans le nord de l’Afghanistan, a déclaré que 18 garçons figuraient parmi les personnes blessées lors des deux incidents de samedi et dimanche.

Shafiullah Rahimi, porte-parole du ministère de la Gestion des catastrophes, a déclaré que « dans une école, trois enseignants et 60 élèves ont été touchés. Dans la deuxième école, quatre enseignants et 22 élèves ont été touchés.

Tous les élèves et enseignants étaient dans un état stable lundi matin, a déclaré un autre responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler à la presse.

Les autorités n’ont pas fourni de détails sur le motif présumé des incidents, ajoutant qu’une enquête est toujours en cours. Les classes mixtes ne sont pas inhabituelles dans les campagnes afghanes jusqu’à la fin de l’école primaire et elles se sont poursuivies sous le gouvernement dirigé par les talibans, qui a banni les femmes des universités et fermé les écoles aux filles à partir de la 7e année.

En Iran voisin, l’organisme de surveillance des droits humains Amnesty International avait dénombré fin avril 300 attaques au gaz présumées dans plus de 100 écoles de filles, suscitant anxiété et frustration chez les élèves et les parents, dont certains ont déclaré qu’ils pourraient cesser d’envoyer leurs enfants à l’école.