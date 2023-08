80% des patrons disent regretter les plans de retour au travail antérieurs

« De nombreuses organisations qui ont tenté de forcer un retour au bureau ont dû se rétracter ou modifier leurs plans en raison du refus des employés, et maintenant, elles ne semblent pas solides », déclare Kacher, président de Career/Life Alliance Services. « Beaucoup de cadres ont des œufs sur le visage et ils en sont tristes. »

Envoy a interrogé plus de 1 000 dirigeants d’entreprises et responsables de lieux de travail américains qui travaillent en personne au moins un jour par semaine.

« De nombreuses entreprises se rendent compte qu’elles auraient pu être beaucoup plus mesurées dans leur approche, plutôt que de prendre des décisions importantes, audacieuses et très controversées basées sur les opinions des dirigeants plutôt que sur les données des employés », a déclaré Larry Gadea, PDG et fondateur d’Envoy, à CNBC Make It. .

Alors que certains chefs d’entreprise acceptent le travail hybride comme une réalité permanente, d’autres revenir sur les promesses antérieures de laisser les employés travailler à domicile à temps plein ou à temps partiel.

En juillet, 59% des employés à temps plein sont de retour à 100% sur site, tandis que 29% sont dans un arrangement hybride et 12% sont complètement à distance, selon nouvelles données de la recherche de la FMH. Les bureaux ne sont encore que à moitié plein par rapport à leur occupation avant la pandémie.

Dans tous les secteurs, les grandes entreprises comme Disney, Starbucks et BlackRock exigent que les employés passent plus de temps au bureau, avec les cadres citant souvent le besoin d’une plus grande collaboration en personne.

Zoom est le dernier à faire marche arrière, indiquant aux employés qui vivent dans un rayon de 50 miles d’un bureau Zoom qu’ils doivent venir au moins deux fois par semaine.

Il s’agit d’un changement brutal par rapport à la politique précédente de l’entreprise, qui permettait aux employés de choisir entre un travail à distance hybride, en personne ou permanent.

« Nous pensons qu’une approche hybride structurée – ce qui signifie que les employés qui vivent à proximité d’un bureau doivent être sur place deux jours par semaine pour interagir avec leurs équipes – est la plus efficace pour Zoom », a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué à CNBC Make It, ajoutant que l’entreprise « continuera à tirer parti de l’ensemble de la plate-forme Zoom pour que nos employés et nos équipes dispersées restent connectés et travaillent efficacement » et « embauchent les meilleurs talents, quel que soit leur emplacement ».

Le coût irrécupérable des espaces de bureau inutilisés a été un facteur majeur dans la décision des entreprises de modifier leur approche RTO, déclare Kacher.

Il y a encore six mois, les entreprises étaient prêtes à assumer ces coûts dans un marché du travail tendu pour recruter et retenir les talents. Mais maintenant, « Certaines entreprises s’impatientent et veulent récupérer ces gros investissements », explique Kacher.

À New York, un espace de bureau coûte en moyenne environ 16 000 $ par an et par employé, le New York Times rapports.

Pourtant, le risque constant de perdre les meilleurs talents a été suffisant pour inciter les entreprises à reconsidérer leurs stricts mandats RTO. Des recherches ont montré que les entreprises qui font pression sur les employés pour qu’ils retournent au bureau sont plus susceptibles de rencontrer des problèmes de roulement que celles qui ne le font pas.

Les entreprises qui ont imposé un retour strict au bureau trois jours par semaine sans demander au préalable l’avis des employés sont celles qui éprouvent le plus d’angoisse, ajoute Kacher.

« Ce sont eux qui luttent pour la rétention et le recrutement », dit-elle. « Certaines des entreprises avec lesquelles je travaille ont même réduit le nombre de jours au bureau dont elles ont besoin en réponse aux réactions négatives des employés. »