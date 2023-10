80 % des membres d’Unifor votent en faveur d’un nouveau contrat chez GM

Le plus grand syndicat du secteur privé au Canada affirme que les travailleurs de General Motors Co. ont signé une nouvelle convention collective de trois ans, et que 80,5 pour cent d’entre eux l’ont ratifiée lors d’un vote tenu en ligne et en personne.

Unifor affirme que les termes de l’accord correspondent à ceux convenus le mois dernier chez Ford Motor Co., où 54 pour cent des membres du syndicat ont voté en faveur de l’accord.

Cependant, une majorité de travailleurs des divisions des métiers spécialisés des usines Ford d’Oshawa, en Ontario, et d’Oakville, en Ontario, ont voté contre le contrat avec une majorité non divulguée.

General Motors a accepté de respecter les conditions fixées par le contrat de Ford environ 12 heures après que les membres d’Unifor se soient mis en grève la semaine dernière à l’usine d’assemblage de GM à Oshawa, à l’usine de propulsion de St. Catharines, en Ontario, et au centre de distribution de pièces de Woodstock, en Ontario. .

Le contrat comprend des augmentations de salaire horaire de base de près de 20 pour cent pour la production et de 25 pour cent pour les métiers spécialisés, un délai plus rapide pour que les travailleurs atteignent le niveau de salaire le plus élevé, des améliorations aux retraites et deux nouveaux congés payés.