80 % des maladies cardiovasculaires pourraient être évitées grâce à de saines habitudes | L’impression des États-Unis

Les maladies cardiovasculaires provoquent environ 20,5 millions de décès par an, ce qui en fait la première cause de décès dans le monde. 85 % d’entre eux sont dus à des maladies coronariennes (comme l’infarctus du myocarde) ou à des maladies cérébrovasculaires (comme les accidents vasculaires cérébraux). En Espagne également, ils sont à l’avant-garde des différentes causes de décès, étant responsables de 26% du total des décès, devant les tumeurs, qui représentent 24,8% des décès, et les maladies respiratoires qui représentent 9,3% du total des décès.

Ainsi, à l’occasion de Journée Mondiale du Coeur, Cardioalliancel’organisation leader pour les patients atteints de maladies cardiovasculairesa lancé la campagne #ConnaissezVotreCœur qui se concentre sur la prévention et les soins personnels en matière de santé. Les maladies cardiovasculaires apparaissent généralement à la suite d’une combinaison de différents facteurs de risque ; Plus une personne accumule de facteurs, plus ses risques de souffrir d’une maladie cardiaque sont grands. Il existe certaines conditions non modifiables, comme le sexe, la race, l’âge ou les antécédents familiaux ; mais aussi d’autres facteurs de risque sur lesquels il est possible d’agir : hypertension, hypercholestérolémie, diabète sucré, obésité et mode de vie sédentaire, tabagisme, abus d’alcool, anxiété ou stress. « Les maladies cardiovasculaires se développent généralement à l’âge adulte, mais les facteurs de risque cardiovasculaire commencent à être présents dès l’enfance, c’est pourquoi il est très important d’inculquer et d’établir des habitudes de vie saines dans la population dès le plus jeune âge », souligne le président de Cardioalianza, Tomás Fajardo. .

Habitudes saines, cœur sain

Dans cette ligne, et comme l’indique le Organisation mondiale de la santé (OMS), il ne faut pas oublier que 80 % des accidents cardiovasculaires prématurés ne pourraient être évités qu’en agissant sur les facteurs de risque comportementaux et en mettant en œuvre des stratégies d’éducation sanitaire axées sur l’amélioration de l’état de santé de l’ensemble de la population. « Nous devons être conscients qu’avec de petits changements dans notre mode de vie, nous pouvons réduire les événements cardiovasculaires et les décès prématurés, tant chez les personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire établie que chez celles qui présentent des facteurs de risque », précise Tomás Fajardo.

Actualités connexes

Précisément dans le but d’informer les citoyens sur la façon de prendre soin de leur santé cardiaqueDepuis Cardioalianza, la campagne a été lancée #ConnaissezVotreCœur dont l’objectif est de sensibiliser au rôle important que joue chaque personne dans ses soins personnels et dans la prévention de ces maladies. Il s’agit d’une campagne qui vise à faire savoir comment nous devons prendre soin de notre cœur, car en fin de compte, nous n’aimons et ne nous soucions que de ce que nous connaissons.

Prévention dès l’enfance