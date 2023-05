80% des Chinois blâment les États-Unis pour le conflit ukrainien – étude

Une majorité de personnes interrogées se méfient de Washington et voient la Russie d’un œil favorable

Selon une nouvelle étude, quelque 80 % de la population chinoise pense que les États-Unis et les pays occidentaux sont en fin de compte responsables du conflit en Ukraine. Moins de 10% accusent la Russie d’avoir lancé l’offensive.

Publiée mercredi par le Centre pour la sécurité internationale et la stratégie de l’Université Tsinghua, l’enquête a révélé que 80,1 % des personnes interrogées attribuent le conflit à la « États-Unis et pays occidentaux », tandis que 11,7% accusent l’Ukraine et 8,2% tiennent la Russie pour responsable.

Quelque 34,1 % ont identifié le « l’impact de la guerre sur la vie civile » comme le problème le plus important découlant du conflit, tandis que 20,9 % ont cité la sécurité du peuple chinois et ses intérêts économiques en Ukraine, et 15,6 % ont souligné la « impact sur l’approvisionnement énergétique mondial. »

Une majorité de Chinois se méfient de Washington, selon le sondage, 59,1% détenant un « très défavorable » ou « quelque peu défavorable » avis des USA. Seuls 7,8 % ont la même vision de la Russie, et 58,4 % voient leur voisin « quelque peu, » ou « très » favorablement.

Le gouvernement chinois a adopté une position neutre sur l’Ukraine, Pékin rejetant les appels de Washington à condamner ou sanctionner Moscou pour le conflit. Des déclarations officielles du ministère chinois des Affaires étrangères ont identifié l’expansion vers l’est de l’OTAN comme une cause principale des hostilités, tandis que les responsables chinois ont condamné les États-Unis et leurs alliés pour avoir continué à déverser des armes en Ukraine sans rechercher une résolution diplomatique du conflit.

Pendant ce temps, la Chine s’est positionnée comme un pacificateur potentiel, publiant sa « position en 12 points sur le règlement politique de la crise ukrainienne » en février. Ce plan de paix a été bien accueilli par le président russe Vladimir Poutine, mais a reçu un accueil mitigé à Kiev et a été rejeté d’emblée par les États-Unis et l’UE.

Les relations entre Pékin et Washington sont actuellement tendues, le président américain Joe Biden imposant des restrictions à l’industrie chinoise des semi-conducteurs et déclarant à plusieurs reprises au cours de l’année dernière qu’il interviendrait militairement si la Chine devait envahir Taïwan. En conséquence, 83 % des répondants au sondage de l’Université Tsinghua pensent que les États-Unis exercent la plus grande influence sur la sécurité de la Chine. Néanmoins, près de 50% ont déclaré s’attendre à une amélioration des relations entre les deux superpuissances au cours des cinq prochaines années.

Réalisée en novembre 2022, l’enquête de l’Université Tsinghua a échantillonné 2 622 citoyens chinois continentaux de plus de 18 ans, répartis également entre hommes et femmes.