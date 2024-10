80 % des accidents vasculaires cérébraux sont évitables, selon l’American Stroke Association

Les accidents vasculaires cérébraux sont la cinquième cause de décès aux États-Unis et la première cause d’invalidité, mais jusqu’à 80 % d’entre eux sont évitables.

C’est ce que révèle l’American Stroke Association (ASA), qui a publié lundi ses lignes directrices mises à jour pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux dans la revue Stroke.

Il s’agissait de la première mise à jour depuis l’ensemble de lignes directrices de 2014.

SIGNES D’AVC, SYMPTÔMES, RÉTABLISSEMENT ET MESURES PRÉVENTIVES : CHANGEMENTS DE VIE À UN SURVIVANT PEUT ÊTRE CONNU

« La clé pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux est de comprendre quels sont les facteurs de risque et d’avoir accès à des soins pour traiter ceux qui peuvent nécessiter des médicaments, comme l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie et le diabète », a déclaré l’auteur de l’étude Cheryl Bushnell, professeur de neurologie et d’accident vasculaire cérébral. chef de division du département de neurologie des sciences de la santé de l’université de Wake Forest à Winston-Salem, a déclaré à Fox News Digital.

« D’autres approches de prévention consistent à modifier le mode de vie, comme perdre du poids, être physiquement actif, éviter de rester assis toute la journée pendant les heures d’éveil, avoir une alimentation saine (comme le régime méditerranéen), traiter l’apnée du sommeil (qui empêche un sommeil optimal la nuit) et fumer. cessation. »

Le Dr Bradley Serwer, cardiologue basé dans le Maryland et médecin-chef de VitalSolution, une société Ingenovis Health qui propose des services cardiovasculaires et d’anesthésiologie aux hôpitaux du pays, a commenté les mises à jour de Fox News Digital.

Selon une étude, les personnes atteintes d’anévrismes cérébraux courent un risque plus élevé de certains troubles de santé mentale.

« Ces lignes directrices comportent plusieurs points à retenir, mais se concentrent sur la prévention primaire avec des stratégies établies axées sur une meilleure alimentation, l’exercice physique, l’évitement du tabac, l’amélioration de la qualité du sommeil et le traitement des facteurs de risque connus tels que le diabète, l’hypertension et l’hypercholestérolémie », a-t-il déclaré.

Bushnell a récapitulé les principaux changements dans ce qu’elle appelle une « mise à jour importante et opportune ».

Nouveaux médicaments

Depuis la dernière série de lignes directrices, des « essais cliniques révolutionnaires » ont été réalisés sur de nouveaux médicaments qui non seulement traitent la maladie cible – comme le diabète, l’obésité et l’hypercholestérolémie – mais réduisent également le risque d’accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque, selon Bushnell.

« Par exemple, il a été démontré que les agonistes des récepteurs du peptide de type glucagon (GLP-1) réduisent non seulement considérablement la glycémie chez les patients diabétiques, mais qu’ils entraînent également une perte de poids significative chez ces patients, ce qui présente de nombreux avantages en aval. » a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

« Ensemble, cela réduit le risque d’accident vasculaire cérébral et d’autres complications du diabète. »

« Comme les maladies coronariennes et les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux sont largement évitables si nous commençons tôt. »

Les inhibiteurs de PCSK9 sont également recommandés, une classe de médicaments qui, selon Bushnell, sont très efficaces pour réduire le (mauvais) cholestérol LDL.

« Il a également été démontré que ces médicaments réduisent le risque d’accident vasculaire cérébral », a-t-elle ajouté.

Activité physique

Pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux, l’ASA recommande historiquement 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée, 75 minutes d’activité physique d’intensité vigoureuse ou une combinaison des deux.

Le nouvel ensemble de lignes directrices souligne l’importance non seulement d’être physiquement actif, mais également d’éviter les comportements sédentaires pendant les heures d’éveil, selon Bushnell.

« Nous proposons une nouvelle recommandation pour le dépistage des comportements sédentaires et pour conseiller les patients à éviter d’être sédentaires », a-t-elle déclaré.

Conseils sur mesure pour les femmes et autres groupes

La mise à jour de l’ASA comprend également des recommandations spécifiques pour certains groupes.

Pour les femmes enceintes, il existe des conseils pour réduire l’hypertension artérielle et dépister les complications de la grossesse, selon Bushnell.

Pour toutes les femmes, l’ASA appelle également au dépistage de l’insuffisance ovarienne prématurée (ménopause très précoce avant 40 ans), de la ménopause précoce (avant 45 ans) et de l’endométriose (une maladie inflammatoire causée par le tissu endométrial trouvé à l’extérieur de l’utérus).

« Nous recommandons également le dépistage des déterminants sociaux défavorables de la santé (SDOH), ce qui est nouveau par rapport aux directives précédentes », a déclaré Bushnell.

« Il existe de nombreuses preuves que les SDOH défavorables peuvent constituer des obstacles à la prévention – incapacité à se permettre une assurance maladie et des médicaments, accès aux soins de santé, etc. – et donc augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral. »

Dans l’ensemble, a déclaré Bushnell, les lignes directrices proposent des « stratégies relativement simples » qui pourraient réduire efficacement le risque d’accident vasculaire cérébral.

« Le principal point supplémentaire est que toutes nos recommandations conduiront non seulement à une meilleure prévention des accidents vasculaires cérébraux, mais amélioreront également la santé du cerveau », a-t-elle déclaré.

« Les risques de démence sont essentiellement les mêmes que les risques d’accident vasculaire cérébral. »

Dans l’ensemble, a ajouté Serwer, les lignes directrices mises à jour reflètent « des recherches importantes et des leçons cliniques » apprises au cours des 10 dernières années.

« Il est important que les sociétés professionnelles se réunissent pour fournir des lignes directrices multidisciplinaires afin de mieux aider nos patients », a-t-il déclaré.

« Comme les maladies coronariennes et les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux sont largement évitables si nous commençons tôt. »