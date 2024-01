80 ans après l’Holocauste, un test généalogique l’a aidée à retrouver un cousin dont elle ignorait même l’existence

Ann Meddin Hellman avait pratiquement abandonné l’espoir d’en apprendre davantage sur la famille de son père – une lignée que l’on croyait depuis longtemps effacée par les horreurs de l’Holocauste.

C’est donc un mélange de surprise, de choc et d’incrédulité totale qui a suivi lorsqu’elle a appris il y a cinq mois qu’elle avait un cousin germain de 83 ans et survivant de l’Holocauste vivant en Israël.

« Nous savions que sa famille avait été anéantie pendant l’Holocauste », a déclaré la mère et la grand-mère de Caroline du Sud à NBC News. “C’est l’histoire de famille que j’entendais depuis toujours.”

Ann Meddin Hellman. Avec l’aimable autorisation de la famille Meddin

Grâce à un service de tests ADN proposé par MyHeritage, retrouver son cousin Shalom Koray et apprendre son remarquable récit de survie a ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire de leur famille.

“Nous ne l’aurions jamais retrouvé”, a-t-elle déclaré. «Je n’aurais jamais pu le rechercher dans un annuaire téléphonique ou le trouver, quelles que soient les circonstances. … Je parie qu’il n’y aurait pas eu d’autre moyen que l’ADN.

Koray – qui a immigré en Israël en 1949 – a été retrouvé pour la première fois abandonné dans un sac de pommes de terre dans le ghetto de Varsovie en 1941, à l’âge de 2 ans. Il a été secouru par la célèbre enseignante et psychologue juive Lena Küchler-Silberman, qui a sauvé environ 100 enfants pendant la guerre. guerre.

Aujourd’hui, plus de trois quarts de siècle plus tard, un chercheur explorant l’histoire de ces enfants a incité Koray à passer un test ADN, et Hellman a reçu une alerte concernant un cousin germain.

« C’est assez haut de ne pas savoir qui est cette personne. C’est une relation étroite », a-t-elle déclaré. Hellman a déclaré qu’elle avait poussé un « cri » lorsqu’elle avait appris la découverte.

Shalom Koray (à droite) dans son salon avec le chercheur MyHeritage. Avec l’aimable autorisation de MyHeritage

Les deux hommes maintiennent une communication régulière via la vidéoconférence, WhatsApp et des outils de traduction.

« Ce que je fais, c’est lui écrire une note et je l’écris en anglais. Je l’ai mis dans Google Translate et je les ai laissés le transformer en hébreu, je lui envoie les deux et il me répond », a-t-elle expliqué avec un sourire.

Hellman dit que Shalom était auparavant connu sous le nom de Petro Korczak, ce qui rend le processus de recherche beaucoup plus délicat.

Mais à mesure qu’ils clarifiaient son passé, des photos de Koray ont également contribué à sceller l’accord.

“Mon frère [Stuart] a sauté de la page », a-t-elle déclaré. “C’est définitivement un Meddin.”

Les deux prévoient de se voir en personne, entourés de dizaines d’autres membres de la famille, cet été à Charleston.

Comme Koray l’a expliqué dans un vidéo produit par MyHeritage, « Je suis né dans cette réalité et je n’ai jamais rien connu d’autre. Je ne connaissais même pas le concept de parents.

Hellman promet désormais « le plus grand câlin » lorsque plusieurs générations de membres d’une famille seront réunies dans des circonstances qui semblaient impossibles il y a longtemps.