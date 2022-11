80 acres brûlés dans un incendie au nord de McHenry – Shaw Local

Environ 80 acres de terres sauvages ont brûlé après qu’un incendie se soit propagé à partir d’un champ de maïs au nord de McHenry, a déclaré le district de protection contre les incendies du canton de McHenry.

Les pompiers ont été dépêchés à 11 h 33 samedi au bloc 3800 de Buchanan Road, arrivant dans les sept minutes pour trouver environ un acre d’un champ de maïs brûlant derrière une maison, selon un communiqué de presse.

En raison du vent et des conditions sèches, l’incendie s’est rapidement intensifié, indique le communiqué. Le district des incendies a demandé des ressources par le biais du système d’alarme de la boîte d’aide mutuelle pour l’équipement et la main-d’œuvre des terres sauvages, et plusieurs départements ont répondu avec des camions à brosse, des véhicules tout-terrain, des appels d’offres et des techniciens pour contenir l’incendie.

Le district de protection contre les incendies du canton de McHenry a répondu à 13 h 30 le samedi 26 novembre 2022 à un feu de brousse dans le bloc 3800 de West Buchanan Road. (Alex Vucha pour Shaw Local)

L’incendie a été maîtrisé à 15 heures. Personne n’a été blessé et aucun bâtiment n’a été impliqué, selon le communiqué.

Le district de protection contre les incendies du canton de McHenry a reçu de l’aide, sur place ou couvrant ses stations, du Barrington-Countryside, Beach Park, Cary, Countryside, Crystal Lake, Fox Lake, Gurnee, Hebron-Alden-Greenwood, Lake Zurich, Libertyville, Long Les services d’incendie de Grove, Marengo, Newport, Spring Grove, Wauconda et Wonder Lake.