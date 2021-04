INDIANAPOLIS – La police a nommé vendredi soir les huit victimes, âgées de 19 à 74 ans, qui ont été tuées lorsqu’un homme armé a procédé à la dernière fusillade de masse du pays dans une installation de FedEx, son ancien lieu de travail.

La police a répondu aux installations de FedEx Ground sur le côté sud-ouest de la ville juste après 23 heures jeudi pour un rapport de coups de feu tirés sur une entreprise. La police a rencontré « une scène de crime très chaotique et active » après qu’un homme armé ait tiré au hasard à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, a déclaré vendredi le chef adjoint de la police d’Indianapolis, Craig McCartt, lors d’une conférence de presse.

Plus tard vendredi, McCartt a identifié le suspect comme étant Brandon Hole, âgé de 19 ans, de l’Indiana et a déclaré que les responsables de FedEx avaient confirmé que Hole était un ancien employé qui avait travaillé pour la dernière fois dans l’établissement en 2020. Un motif de la fusillade n’est pas encore connu, a déclaré McCartt.

Quatre personnes sont mortes à l’extérieur et quatre sont mortes à l’intérieur – plus le tireur qui, selon la police, est mort par suicide, a déclaré McCartt. Plusieurs autres ont été blessés.

Tournages FexEx:L’Amérique souffre d’une sixième semaine consécutive d’un massacre

« Les yeux de la nation sont tournés vers Indianapolis aujourd’hui d’une manière que nous n’aurions jamais espérée », a déclaré vendredi le maire Joe Hogsett.

Voici ce que nous savons vendredi:

Qui sont les victimes de FedEx?

Huit personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées.

Les noms des victimes décédées lors de la fusillade ont été publiés vendredi par la police d’Indianapolis:

Amarjeet Johal, 66 ans

Jaswinder Kaur, 64 ans

Amarjit Sekhon, 48 ans

Jaswinder Singh, 68 ans

Karli Smith, 19 ans

Samaria Blackwell, 19 ans

Matthew R. Alexander, 32 ans

John Weisert, 74 ans

Au moins quatre de ceux qui sont morts dans la fusillade étaient des membres de la communauté sikh d’Indianapolis, selon la coalition sikh. Le sikhisme est une foi non prosélytiste qui ne recherche pas de convertis et enseigne que toutes les religions qui adorent Dieu sont fondamentalement des chemins différents vers le même Dieu.

Environ 500 000 Sikhs vivent aux États-Unis et plus de 25 millions vivent à travers le monde, selon la Coalition Sikh.

‘Je ne sais pas s’il va bien’: Les familles attendent d’entendre parler de leurs proches qui travaillent dans les installations de FedEx

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre que des membres de la communauté sikh font partie des personnes blessées et tuées par l’homme armé à Indianapolis la nuit dernière », a déclaré le directeur exécutif de la coalition, Satjeet Kaur, dans un communiqué.

<< Nos cœurs et nos prières accompagnent leurs familles, et nous sommes en contact avec les dirigeants communautaires, le gouvernement et les responsables de l'application des lois pour en savoir plus. Bien que nous ne connaissions pas encore le mobile ou l'identité du tireur, nous espérons que les autorités continueront à mener une enquête complète - y compris la possibilité de partialité comme facteur. "

FedEx interdit aux employés d’avoir leur téléphone avec eux lorsqu’ils travaillent. McCartt a déclaré que les employés n’ayant pas leur téléphone n’affectaient pas le temps de réponse de la police, mais pourraient avoir ajouté à la frustration et à la confusion sur le site d’unification.

Qui est le suspect?

Brandon Scott Hole d’Indianapolis est le tireur présumé, a déclaré McCartt.

Une maison à Indianapolis associée à Hole fait partie des multiples mandats de perquisition exécutés vendredi, a-t-il déclaré. Là, les autorités ont saisi des preuves, notamment des ordinateurs de bureau et d’autres supports électroniques.

La police n’a pas non plus été en mesure de confirmer l’arme spécifique utilisée, mais McCartt a déclaré que l’arme était une carabine.

Hole a été impliqué dans des rapports de police précédents, un de 2020 et un autre d’il y a plusieurs années, a déclaré McCartt.

Un rapport du département de la police métropolitaine d’Indianapolis du 3 mars 2020 fait référence à un contrôle de santé mentale pour les tendances suicidaires et indique que Hole, alors âgé de 18 ans, a été arrêté. Il dit que la police a saisi un fusil de chasse «à une personne dangereuse».

Le rapport indique que le Behavioral Health Unit « a immédiatement mis en détention un homme qui aurait exprimé des idées suicidaires ». Il a ajouté que Hole avait acheté une arme à feu au cours des dernières 24 heures et avait parlé de suicide par la police, une situation dans laquelle une personne incite la police à les tuer.

Les détails ont été confirmés vendredi dans un communiqué de l’agent spécial du FBI Indianapolis en charge, Paul Keenan: «Un fusil de chasse a été saisi à son domicile. Sur la base d’éléments observés dans la chambre du suspect à ce moment-là, il a été interrogé par le FBI en avril 2020. Aucune idéologie de l’extrémisme violent à motivation raciale (RMVE) n’a été identifiée au cours de l’évaluation et aucune infraction pénale n’a été trouvée.

‘Pourquoi cela continue à se produire?’ Des fusillades de masse à Boulder et Atlanta révèlent des lacunes et des faiblesses dans les lois sur les armes

Que s’est-il passé pendant le tournage?

McCartt a déclaré vendredi que la fusillade avait eu lieu sur une courte période.

« Ce suspect est venu dans l’établissement, il est sorti de sa voiture et a rapidement commencé à tirer au hasard à l’extérieur de l’établissement », a déclaré McCartt.

« Ensuite, il est entré dans l’établissement pendant une brève période avant de se suicider », a ajouté McCartt.

Au moment de la fusillade, au moins 100 personnes se trouvaient dans l’établissement, et beaucoup changeaient de poste ou étaient en pause pour le dîner, a déclaré McCartt.

Levi Miller, qui travaille à l’installation de FedEx, a raconté l’émission « TODAY » il mangeait avec des collègues lorsqu’ils ont entendu plusieurs coups de feu.

« J’ai supposé que c’était un problème de bouche avec une voiture », a-t-il déclaré. Miller était à l’extérieur du bâtiment et a ensuite entendu plus d’une douzaine de coups de feu supplémentaires tirés rapidement. Il se leva et vit une «silhouette encapuchonnée».

Miller a dit qu’il pensait que le tireur l’avait vu alors il s’est esquivé pour se mettre à l’abri. Il a ajouté que ses amis au travail lui avaient dit qu’un autre homme non impliqué au départ avait sorti une arme à feu de son camion pour «essayer d’attaquer le tireur».

Ce qu’il faut savoir sur Indianapolis et l’installation FedEx

Le hub FedEx Indianapolis, qui emploie plus de 4500 membres d’équipe, est le deuxième plus grand hub du réseau mondial de l’entreprise, a déclaré un représentant à IndyStar, qui fait partie du réseau USA TODAY, en mars.

Indianapolis, la capitale de l’Indiana, est à environ trois heures (environ 180 miles) au sud-est de Chicago et à moins de deux heures (environ 110 miles) à l’ouest de Cincinnati.

Que dit FedEx?

FedEx a publié une déclaration après l’incident sur Twitter, affirmant qu’elle coopérait avec les autorités et s’efforçait d’obtenir plus d’informations.

«Nous sommes profondément choqués et attristés par la perte des membres de notre équipe à la suite de la tragique fusillade dans notre installation de FedEx Ground à Indianapolis», a écrit FedEx dans un autre communiqué publié peu après 4 heures du matin. acte de violence. La sécurité des membres de notre équipe est notre priorité absolue et nous coopérons pleinement avec les autorités chargées de l’enquête. »

Que dit la Maison Blanche?

Le président Joe Biden a été informé de la fusillade et les principaux collaborateurs de la Maison Blanche ont été en contact avec les dirigeants locaux sur le terrain, a déclaré Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche.

« La violence armée est une épidémie en Amérique. Mais nous ne devons pas l’accepter. Nous devons agir », a déclaré Biden dans un communiqué. Il a également ordonné que le drapeau de la Maison Blanche soit abaissé à la moitié du personnel pour la quatrième fois en moins de cinq semaines.

Psaki a déclaré que la dernière d’une série de fusillades récentes montrait pourquoi plus d’action était nécessaire sur les armes à feu, soulignant le soutien de Biden à trois projets de loi qui resserreraient les vérifications des antécédents qui ont été adoptées par la Chambre le mois dernier.

La fusillade est l’une des 28 fusillades de masse aux États-Unis au cours du seul mois d’avril, selon les Gun Violence Archive. Les archives définissent un tir de masse comme quatre personnes ou plus abattues ou tuées, sans compter le tireur. Les archives comprennent des incidents domestiques et ne se limitent pas aux fusillades publiques de masse.

Contribuant: Alexandria Burris, Domenica Bongiovanni et Sarah Nelson, Indy Star; Elinor Aspegren, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press