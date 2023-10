Forces spéciales israéliennes Forces spéciales israéliennes/Facebook

Israël a envoyé des troupes d’élite à Gaza alors que son invasion terrestre du territoire s’intensifie.

Herzi Halevi, chef d’état-major général de l’armée israélienne, a déclaré que ses “meilleurs soldats” étaient en action.

Ils auront pour mission de dégager le labyrinthe de tunnels du Hamas et de sauver plus de 200 otages.

Israël a indiqué qu’il avait envoyé des troupes d’élite à Gaza alors qu’il intensifie ses opérations terrestres contre le Hamas à la suite des attaques terroristes du 7 octobre.

Herzi Halevi, chef d’état-major général des Forces de défense israéliennes (FDI), a déclaré dans une mise à jour publiée sur Xanciennement Twitter, que les « meilleurs soldats et commandants » de Tsahal participaient désormais à l’offensive à Gaza.

Halevi a déclaré qu’Israël était entré dans la prochaine étape de la guerre alors qu’il s’efforçait de « démanteler le Hamas, de sécuriser nos frontières et de déployer un effort suprême pour ramener les otages chez eux ».

Voici les unités des forces spéciales qui pourraient intervenir à Gaza.

Unité Yahalom

L’unité Yahalom, spécialisée dans la “localisation et la destruction” de tunnels souterrains et cachés, ainsi que dans l’exécution de missions de sabotage, est l’une des unités qui jouera un rôle crucial dans la manière dont Israël s’en sortira dans la guerre souterraine. les FDI site web.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a récemment rendu visite aux combattants de Yahalom, connus sous le nom de « belettes », leur disant : « Je compte sur vous. Le peuple d’Israël compte sur vous. » Reuters signalé.

Sayeret Matkal

Une autre unité importante sera Sayeret Matkal, « l’unité de collecte de renseignements sur le terrain » d’Israël.

Elle mène des opérations de renseignement derrière les lignes ennemies et, surtout, mène des missions de récupération d’otages.

Inspiré du SAS britannique, il a une histoire riche, ayant participé à la guerre du Yom Kippour et à la première et à la deuxième guerre du Liban. Dans ce dernier pays, elle a mené « des raids au plus profond du Liban », selon Tsahal.

Elle est surtout connue pour son rôle dans le raid de l’aéroport d’Entebbe en Ouganda en 1976, lorsque ses commandos ont sauvé 100 Israéliens des pirates de l’air palestiniens.

Shayetet 13

Shayetet 13 est une unité de commando maritime impliquée dans des missions terrestres, maritimes et aéroportées.

Son rôle consiste à attaquer les infrastructures maritimes ennemies et les renseignements.

L’unité a déjà participé à des actions dans le conflit avec le Hamas, avec images aurait le montrant reprenant un poste militaire à la frontière de Gaza suite aux attaques du Hamas.

Unité Shaldag

Shaldag est l’une des escouades « les plus élitistes » de Tsahal. Il est chargé d’effectuer de nombreuses opérations classifiées qui ne sont pas de notoriété publique.

Séquence vidéo publiée par Tsahal sur Youtube le 25 octobre semblait montrer des soldats de l’unité éliminant les militants du Hamas et sauvant les gens dans le kibboutz Beeri.

Unité de commando Duvdevan

L’unité Duvdevan est spécialisée dans le travail dans les « zones civiles densément peuplées », ce qui pourrait s’avérer crucial à Gaza, où une population de plus de 2 millions de personnes vit sur une bande de terre d’environ 40 kilomètres de long et environ 13 kilomètres de large au maximum. indiquer.

Ses forces se cachent parmi les populations arabes locales, selon Tsahal.

L’un de ses spécialistes hautement qualifiés, le Sgt. Itai Bausi, 22 ans, de première classe, a combattu à mains nues des combattants du Hamas lors de la fête dans le désert de Supernova le 7 octobre, avant d’être tué, ont déclaré des témoins : selon le Times of Israel.

Unité Egoz

Egoz a été spécifiquement créé pour faire face à la menace du groupe militant libanais Hezbollah soutenu par l’Iran, contre lequel Israël se bat de plus en plus ces dernières semaines.

Malgré cela, l’unité travaille désormais dans n’importe quelle région en utilisant la guérilla, mais elle se concentre particulièrement sur le nord d’Israël.

Unité Maglan

Autre unité opérant en territoire tenu par l’ennemi, le rôle de Maglan est de détruire des « cibles spécifiques » et de développer des renseignements. Elle a été initialement créée en 1986 en tant qu’unité de guerre antichar, selon Tsahal.

Trois soldats de l’unité ont été tués dans le sud d’Israël lors des attaques terroristes du 7 octobre, Le Times of Israel a rapporté.

Unité Oketz

Soldat et chien de l'Oketz (« Sting » en hébreu) ​​de Tsahal est l'unité canine de Tsahal.

il s’agit de l’escouade K9 des forces spéciales israéliennes. Il travaille dans le cadre de missions de lutte contre le terrorisme et de recherche et de sauvetage, et il a joué un rôle clé dans le sauvetage de plus de 200 citoyens israéliens le 7 octobre, selon rapports.

L’unité a été créée en 1974 pour lutter contre la montée des attaques terroristes contre Israël, indique l’armée israélienne.

L’offensive terrestre d’Israël

Israël a lancé samedi son offensive terrestre à la suite d’une vague accrue de frappes aériennes sur le territoire – le bombardement le plus violent du conflit jusqu’à présent.

Son armée a également largué des tracts dans toute la ville de Gaza, appelant les habitants à évacuer.

“Aux habitants de la bande de Gaza : le gouvernorat de Gaza (ville de Gaza) est devenu un champ de bataille. Les abris dans le nord de Gaza et dans le gouvernorat de Gaza ne sont pas sûrs”, peut-on lire dans un tract en arabe, selon Le télégraphe.

Une explosion vue depuis la ville de Sderot, dans le sud d’Israël. ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

Israël a affirmé à plusieurs reprises que les militants du Hamas utilisaient des bâtiments civils comme bases et zones de stockage, tout en construisant également des complexes de tunnels en dessous pour faciliter leurs opérations et le transport de leur matériel.

La clé de l’offensive d’Israël sera de dégager cette « toile d’araignée » de tunnels qui se trouvent sous le territoire, affirment les FDI.

Le porte-parole de Tsahal, Jonathan Conricus, a déclaré plus tôt ce mois-ci que le Hamas avait construit « un réseau de tunnels depuis la ville de Gaza et sous la ville de Gaza » jusqu’à Khan Yunis et Rafah, transformant la bande en « une couche pour les civils, puis une autre pour le Hamas ».

“Ce ne sont pas des bunkers auxquels les civils de Gaza ont accès lorsqu’Israël frappe. C’est uniquement pour le Hamas et d’autres terroristes afin qu’ils puissent continuer à tirer des roquettes sur Israël, planifier des opérations, lancer des terroristes en Israël”, a-t-il ajouté. .

“En attendant de recevoir un coup de poing au visage”

Les soldats israéliens marchent vers un éventuel combat terrestre avec le Hamas à Gaza Ilia Efimovitch/dpa

Les combats dans les rues densément peuplées de Gaza et dans le labyrinthe de tunnels du Hamas pourraient toutefois contribuer à uniformiser les règles du jeu entre les deux parties, dans la mesure où ils pourraient diminuer l’impact de certains des avantages technologiques des forces israéliennes, a rapporté l’Associated Press.

“Je dis généralement que c’est comme marcher dans la rue en attendant de recevoir un coup de poing au visage”, a déclaré John Spencer, ancien major de l’armée américaine et président des études sur la guerre urbaine au Modern War Institute de West Point. L’AP.

Dans de telles situations, les défenseurs « ont eu le temps de réfléchir à l’endroit où ils vont se trouver et il existe des millions d’endroits cachés dans lesquels ils peuvent se trouver. Ils peuvent choisir le moment de l’engagement – ​​vous ne pouvez pas les voir mais ils peuvent vous voir ». ,” il ajouta.

Plus de 1 400 Israéliens sont morts depuis les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, et plus de 200 Israéliens ont été pris en otage et enlevés à Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que le nombre de morts palestiniens s’élève désormais à plus de 8 000, résultat des bombardements incessants d’Israël sur l’enclave. PA signalé.