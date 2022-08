8 types de magnésium pour votre alimentation

Le corps humain s’appuie sur une répartition diversifiée de minéraux et de nutriments pour se maintenir. Nous pouvons ressentir les conséquences lorsque notre corps ne reçoit pas assez de ce dont il a besoin. Le magnésium est l’un des minéraux essentiels, par exemple, dont notre corps a besoin. C’est l’un des minéraux les plus courants dans le corps humain, derrière le calcium et le phosphore. Lorsque nous ne consommons pas assez de magnésium, nous pouvons ressentir des symptômes de carence en magnésium.

Les suppléments de magnésium sont couramment disponibles, bien qu’il existe quelques types et formes différents à considérer. Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que le magnésium ?

Le magnésium est un élément chimique présent dans de nombreux aliments et un élément essentiel de l’organisme. Mais que fait le magnésium pour le corps ? Notre corps utilise du magnésium pour réguler la tension artérielle, le développement osseux, la fonction musculaire et nerveuse et pour synthétiser l’ADN. Bien que ce soient quelques-unes des fonctions les plus remarquables du magnésium dans notre corps, il peut être difficile d’exagérer toute l’importance de ce minéral. Par exemple, les carences en magnésium peuvent contribuer à la nervosité et à la fatigue. Ces symptômes peuvent être un bon indicateur pour augmenter notre apport en magnésium – cependant, les carences en magnésium sont rares chez les personnes généralement en bonne santé.

Comprendre quels aliments contiennent du magnésium peut grandement vous aider à vous assurer que vous avez suffisamment de ce minéral vital. Les produits laitiers ont tendance à être riches en magnésium et sont l’une des principales sources de ce minéral pour de nombreuses personnes. Bien que les quantités exactes varient entre elles, les légumineuses, les noix et les graines sont une autre source abondante de magnésium. Les épinards, le chou frisé et les autres légumes-feuilles constituent le troisième groupe d’aliments contenant de grandes quantités de magnésium. Inclure davantage de ces types d’aliments dans votre alimentation peut vous aider à maintenir une meilleure santé et à éviter les carences en magnésium. Pourtant, dans certains cas, ces aliments peuvent ne pas suffire ou ne pas être pratiques. Dans ces cas, les suppléments de magnésium peuvent être en mesure de combler le vide.

Ajouter du magnésium à votre alimentation

S’il est difficile, peu pratique ou problématique de trouver les bons aliments, la prise de suppléments de magnésium peut vous aider à répondre aux besoins de votre corps en ce minéral. Même si vous ne remarquez pas de signes de carence en magnésium, il est important de vous assurer que vous consommez quantités recommandées de magnésium.

Une fois que vous décidez d’inclure des suppléments de magnésium, vous remarquerez peut-être les nombreuses options disponibles. Ces suppléments sont de différents types, principalement différenciés par ce qui est lié au magnésium ou utilisé comme support. Par exemple, le citrate de magnésium est l’un des types les plus courants. Ce type est fait de magnésium lié à l’acide citrique.

8 types de magnésium

Getty Images/eyenigelen/E+



Comme mentionné, il existe de nombreux types de suppléments de magnésium. Certaines personnes peuvent avoir plus de facilité à absorber certains types que d’autres. Selon ce à quoi le magnésium est lié, ces suppléments peuvent également avoir différents avantages pour la santé et des effets secondaires potentiels. Par exemple, la plupart des types de magnésium ont un certain degré d’effet laxatif.

Chlorure de magnesium

Ce type est créé en liant le magnésium et le chlore. On pense que le chlorure de magnésium est facilement absorbé par le tube digestif. Bien que ce type puisse aider à une carence en magnésium, il est également utilisé pour traiter brûlures d’estomac et autres problèmes causés par un excès d’acide gastrique.

Le citrate de magnésium

L’un des types de magnésium les plus courants, le citrate de magnésium, est considéré par certains comme ayant une biodisponibilité supérieure à celle d’autres suppléments de magnésium. L’effet laxatif de ce type est suffisamment fort pour que de fortes doses en soient parfois utilisé pour traiter la constipation.

Lactate de magnésium

Lactate de magnésium est utilisé à des fins similaires à celles des autres suppléments de magnésium. Cependant, il s’est avéré prometteur d’être plus doux pour le système digestif que de nombreux types de magnésium. Ce type est créé en liant le magnésium à l’acide lactique.

Malate de magnésium

Le malate de magnésium est formé par la liaison du magnésium et de l’acide malique. Certaines recherches ont poursuivi l’idée que ce type de supplément de magnésium peut avoir des niveaux élevés de biodisponibilité mais n’a pas été concluant. Au-delà d’une biodisponibilité potentiellement plus grande, un autre avantage potentiel de ce supplément de magnésium est qu’il peut avoir un impact moins perceptible sur le système digestif. Les personnes qui ressentent des effets secondaires avec d’autres types de magnésium peuvent trouver ce type moins problématique.

Orotate de magnésium

Combinaison de magnésium et d’acide orotique, ce type de magnésium s’est révélé prometteur dans plusieurs domaines. La recherche a démontré l’importance de la axe microbiome-intestin-cerveau, qui a à voir avec un système de rétroaction entre les aspects du système digestif et le bien-être psychologique. Cette recherche indique que l’orotate de magnésium peut favoriser une meilleure santé intestinale, ce qui pourrait améliorer les expériences de bien-être. La biodisponibilité élevée de ce type de magnésium le rend également utile dans le traitement des carences en magnésium.

Cependant, on pense que ce type a un effet laxatif plus faible que les autres. En conséquence, il peut ne pas être aussi utile dans le traitement de la constipation.

L’oxyde de magnésium

Formé en combinant du magnésium avec de l’oxygène, ce type de supplément de magnésium a été recherché pour ses impacts potentiels sur le diabète de type 2. Les résultats de la recherche sont contradictoires, mais les suppléments d’oxyde de magnésium sont également utilisés pour leurs propriétés antiacides et laxatives. Cette forme de magnésium peut avoir une biodisponibilité plus faible que d’autres et peut être moins efficace pour gérer une carence en magnésium.

Sulfate de magnésium

Aussi connu sous le nom de sel d’Epsom, ce type combine du magnésium avec du soufre et de l’oxygène. Quelques des études ont montré les avantages de l’utilisation du sulfate de magnésium pour traiter les symptômes de l’asthme aigu, des migraines, de la dépression et de l’anxiété. Certaines de ces études reposaient sur l’administration intraveineuse de sulfate de magnésium. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les impacts des suppléments de sulfate de magnésium sur ces conditions.

Taurate de magnésium

Le taurate de magnésium est fabriqué en combinant du magnésium avec la taurine, un acide aminé. Comme d’autres types de magnésium, celui-ci peut parfois être utilisé pour traiter une carence en magnésium, une acidité excessive de l’estomac et la constipation. Quelques la recherche a montré des résultats prometteurs concernant le potentiel du taurate de magnésium pour aider certains traitements cardiovasculaires. Cependant, cette recherche n’a pas été menée sur des humains et une étude plus approfondie est nécessaire pour voir dans quelle mesure les effets se traduisent.

Inconvénients de la prise de magnésium

Bien qu’il soit important d’avoir suffisamment de magnésium dans votre alimentation, vous voulez éviter d’en consommer trop. Il y a quelques inconvénients potentiels au magnésium que vous voudrez peut-être considérer avant de décider si les suppléments de magnésium vous conviennent.

Coût

Selon le type de supplément de magnésium en question, ces aides alimentaires peuvent devenir coûteuses.

Trop de magnésium

Prendre trop de magnésium peut entraîner une surdose avec des effets secondaires désagréables et, dans les cas extrêmes, des risques potentiellement mortels. Consommer trop de magnésium peut entraîner des sensations de fatigue, une faiblesse musculaire, des nausées et des diarrhées. Si vous prenez des suppléments de magnésium et ressentez ces symptômes, parlez-en à votre médecin dès que possible.

Interactions médicamenteuses

Les suppléments de magnésium peuvent parfois interférer avec d’autres médicaments et les empêcher d’être absorbés ou utilisés correctement. Si vous prenez régulièrement des médicaments, parlez-en à votre médecin traitant avant d’ajouter un supplément de magnésium à votre alimentation.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.