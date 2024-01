8 tendances visuelles passionnantes à connaître en 2024

Il est toujours intéressant de comparer les nombreuses prévisions visuelles de tendances qui émergent en début d’année, et 2024 ne fait pas exception. Aujourd’hui, c’est au tour de Freepik, une bibliothèque en ligne de ressources audiovisuelles. Il a sélectionné 15 tendances qu’il s’attend à voir beaucoup dans le design visuel cette année.

Du glassmorphisme au néo-brutalisme et, euh, aux « dessins animés groovy », il existe des prévisions intrigantes, dont certaines que nous n’avons pas vues dans d’autres rapports (voir notre propre tour d’horizon des tendances du design graphique, des tendances de la typographie et des tendances de l’illustration pour 2024). . Nous examinerons ici certains des points saillants.

1. 3D liquide et irisée

Les formes 3D brillantes et liquides font fureur en 2024 (Crédit image : Freepik)

Celui-ci ne devrait pas surprendre puisque nous avons vu de nombreux exemples et qu’il figure dans de nombreux rapports de tendances. En fait, plusieurs prévisions de tendances visuelles dans le rapport de Freepik impliquent des éléments 3D propres et brillants, des textes 3D liquides aux objets 3D lumineux. La plateforme affirme que si 2023 a été témoin de la popularité croissante de l’effet 3D dans Adobe Illustrator, 2024 verra la 3D apparaître dans « des expressions innovantes dans différents formats », des objets aux textures et à la typographie.

Les polices Liquid 3D ajoutent des éléments dynamiques aux composants textuels, tandis que la tendance Glow 3D combine des formes tridimensionnelles avec des effets d’éclairage qui ajoutent une sensation de profondeur et de luminosité aux images ou aux dessins. La 3D devrait également apparaître dans des compositions abstraites intégrant des holographies ou des irisations pour créer une impression de mouvement et de dynamisme.

2. Glassmorphisme

Le Glassmorphisme peut être à la fois attrayant et utile dans la conception d’interface utilisateur (Crédit image : Freepik)

Le rapport prédit que cette année verra une consolidation des tendances qui ont commencé à émerger en 2023, telles que l’aspect chromé de l’an 2000 et le morphisme du verre polyvalent, qui implique des éléments translucides ressemblant à du verre dépoli permettant des conceptions multicouches. Ce dernier, qui devient particulièrement populaire dans la conception d’interface utilisateur pour les applications, est utile et semble agréable et aéré puisque le minimalisme élégant peut être utilisé pour ajouter une hiérarchie.

3. Dégradés granuleux

Des dégradés avec une touche d’originalité (Crédit image : Freepik)

Les dégradés sont de retour, qui l’aurait cru ? Non, je sais que les dégradés sont de retour depuis toujours, mais nous avons ici une variante : les dégradés granuleux. Ceux-ci peuvent créer une sensation rétro et organique qui donne une impression de profondeur et de dimension (et pourraient être un bon antidote à toutes les images d’aspect trop numérique que nous voyons grâce à l’IA.

4. Gravure ancienne

Motifs organiques et gravures fines pour un charme nostalgique (Crédit image : Freepik)

Une prévision de tendance visuelle que nous n’avons pas vue spécifiquement mise en évidence dans d’autres rapports est le retour d’un ancien aspect de gravure. Le rapport indique que « l’élégance intemporelle des lignes courbes, des motifs organiques et des fines gravures introduit un charme nostalgique dans la philosophie du design de cette année ». Cela peut également être lié à une tendance à se concentrer sur les fleurs et les plantes, également soulignée dans le rapport. Et comme ces dégradés granuleux, il peut également injecter une dose bienvenue de quelque chose de plus organique et artisanal.

5. Des dessins animés « groovy »

Pourrions-nous avoir un troisième été d’amour ? (Crédit image : Freepik)

En plus des collages, une autre explosion du passé que Freepik voit est l’utilisation de ce qu’il appelle des « dessins animés groovy », un mélange éclectique de narration ludique, de couleurs vibrantes, de contrastes en noir et blanc et de pastels kawaii. Je ne sais pas pour vous. L’image d’exemple ci-dessus me ressemble à la pochette d’un disque rave britannique de 1991, mais je suis totalement là pour ça.

6. Néobrutalisme

Même le néo-brutalisme obtient des smileys (Crédit image : Freepik)

Nous avons vu cela également appelé neubrutalisme, et nous avons eu tout le reste, alors pourquoi pas ? Il y a aussi beaucoup de côté ludique ici, car il s’agit d’une version très chaleureuse et vibrante des principes de composition du mouvement des années 1950. Pensez à une typographie unique, des couleurs unies et des traits et ombres audacieux.

7. duvet de pêche

L’avenir est flou (Crédit image : Freepik)

Non, il ne s’agit pas de poils. Le duvet pêche est la couleur Pantone de l’année, si vous ne le saviez pas. C’est vraiment un peu plus léger que la pêche, mais c’est un nom plus agréable que « volaille crue ». Le rapport sur les tendances visuelles s’attend à voir tout un tas de duvet de pêche, qui, selon lui, “coexisteront harmonieusement avec des palettes de couleurs vives et lumineuses, créant des combinaisons puissantes qui donneront vie à des compositions audacieuses et joyeuses”.

Vous pouvez voir les prédictions dans leur intégralité dans le Rapport Freepik sur les tendances visuelles 2024. Pour plus de prévisions, consultez notre article sur les tendances des emballages en 2024.