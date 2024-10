8 tendances de design qui reviennent avec style pour 2025

Même si cela ne semble pas être le cas, la nouvelle année est presque là, et si vous envisagez de décorer ou de rénover votre maison, vous vous demandez probablement ce qui va être à la mode. Eh bien, on dirait que ce qui est vieux est à nouveau nouveau. Bon nombre des meilleurs styles d’antan feront un grand retour.

Nous avons discuté avec plusieurs designers pour connaître les tendances du design qui reviendront, ainsi que les meilleures façons de les intégrer dans votre maison. Voici 8 tendances design qui reviennent avec style pour 2025.

Modèles audacieux et maximalisme

Colleen Bute Bennett de CBB Design Firm affirme que les papiers peints audacieux, les imprimés spectaculaires et les textures superposées sont de retour. « Après des années de minimalisme, de nombreux propriétaires recherchent des espaces plus dynamiques et plus expressifs », dit-elle. « Le maximalisme permet aux gens de raconter des histoires personnelles à travers leurs intérieurs. Des motifs audacieux et des textures riches donnent vie aux pièces et reflètent une approche de conception plus joyeuse et personnalisée.

Tons chauds et terreux

Les tons terreux comme la terre cuite, la rouille, l’ocre et les verts profonds feront leur grand retour en 2025, explique Bennett. Il y a une raison très précise à cela. « L’accent mis sur le bien-être et la connexion avec la nature a conduit à une résurgence des tons chauds et terreux », dit-elle. « Ces teintes créent un environnement ancré et rendent les espaces plus accueillants et intimes. Ils s’alignent également sur les tendances en matière de développement durable en imitant le monde naturel.

Influences rétro des années 70 et 80

Ce qui est vieux est à nouveau nouveau. Cela comprend des meubles incurvés, des palettes de couleurs funky et des matériaux d’inspiration rétro comme le rotin, le velours et le laiton, selon Bennett. « La nostalgie continue de jouer un rôle important dans le design d’intérieur », dit-elle. « Les formes ludiques et les couleurs vives des années 70 et 80 sont ravivées. Ces époques représentent la créativité et le plaisir, et les gens utilisent des éléments de ces décennies pour ajouter du caractère à leurs maisons. »

Accents de papier peint

Si le papier peint vous intéresse mais n’aimez pas l’idée de recouvrir une pièce entière, cette tendance est faite pour vous. Bennett affirme que de plus en plus de gens tapissent des zones remarquables comme les entrées, les murs d’accent et les plafonds. « Les gens utilisent désormais [wallpaper] pour créer des points focaux dans des parties spécifiques de leur maison », explique Bennett. « Les conceptions sont devenues plus audacieuses, offrant un moyen de personnaliser un espace sans surcharger la pièce. »

Si vous ne souhaitez pas vous engager dans un papier peint à long terme ou si vous souhaitez l’installer vous-même, le papier peint à décoller et coller est toujours une bonne option.

Décor sur mesure

Pourquoi se contenter de quoi que ce soit quand vous pouvez obtenir exactement ce que vous voulez ? Même si les meubles et la décoration personnalisés sont devenus plus courants ces dernières années, ils vont devenir plus accessibles même à ceux qui ne sont pas des designers professionnels au cours de l’année à venir. « Les articles de décoration sur mesure gagneront également en popularité dans le design de la maison », déclare le designer Max Humphrey. « On a l’impression qu’au cours des dernières années, nous avons perdu la qualité artisanale des meubles. Je prévois donc de continuer à voir davantage de vintage et d’antiquités incorporés dans les maisons des gens. »

Un autre niveau, explique Alison Antonell, designer principale d’Eisen Design House, est celui des meubles fabriqués à la main. « Les lignes ultra modernes et épurées ne montrent pas l’esprit humain et la main lors de la création », dit-elle. « Les pièces fabriquées à la main ont une histoire et une histoire à partager. »

Bois foncé

Qu’il s’agisse d’armoires ou de meubles, le bois foncé va redevenir en vogue. « Même si le bois clair fait fureur, on constate une tendance notable vers des tons plus chauds et plus sombres », explique Carolyn Cerminara, fondatrice et designer principale de Cerminara Design. « J’ai récemment incorporé beaucoup de teintures noyer et de finitions cérusées noires. Ces tons ajoutent de la richesse et de la profondeur, apportant une sensation plus sophistiquée et accueillante à n’importe quel espace.

Envie de monter à bord du train en bois sombre ? N’arrachez pas vos armoires ou votre revêtement de sol. Au lieu de cela, tachez tout ce qui est en bon état pour une mise à niveau facile.

Matériaux naturels et organiques

Vous envisagez ce comptoir en faux marbre pour votre cuisine ou votre salle de bain ? Vous voudrez peut-être reconsidérer votre décision, selon Cerminara. « De plus en plus, mes clients se concentrent sur la santé et le bien-être, ce qui place naturellement la durabilité au premier plan. Ils optent pour des matériaux durables et naturels comme la pierre, le bois, le rotin et le bambou », explique-t-elle. « Ces matériaux apportent non seulement de la chaleur et une ambiance naturelle et terreuse à un espace, mais s’alignent également sur une conception axée sur le bien-être qui favorise une vie plus saine. »

Marbrure

Sarah Latham de Latham Interiors me dit qu’elle a vu des marbrures plus chics inspirées des années 90 sur les tissus et revêtements d’intérieur ces derniers mois. Le designer prévoit que ce look redeviendra populaire en 2025. « Le marbrage est une technique qui crée l’apparence de veines de marbre sur une surface qui n’est pas du marbre », explique Latham. « Elle peut être utilisée sur une variété de matériaux, notamment le tissu, le papier. , et les murs. Il s’agit d’un effet tourbillonnant qui est une vieille technique anglaise qui est devenue et démodée dans les années 90. »