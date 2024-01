8 tendances de décoration intérieure dépassées que les designers abandonnent en 2024

Nous nous sommes habitués aux tendances de la mode qui reviennent chaque saison et même aux microtendances de TikTok qui disparaissent en quelques semaines. Mais l’esthétique et notre approche des espaces intérieurs ont tendance à perdurer pendant des années. Si vous envisagez de rafraîchir votre maison cette année, il ne fait aucun doute que vous voudrez que votre espace soit élégant et actuel. Mais comme il est difficile de savoir exactement quelles sont les tendances intérieures et celles qui le sont, nous avons fait appel à une poignée de designers pour nous faire part de leurs réflexions sur les tendances dépassées de la décoration intérieure de 2024.

Notre plus gros point à retenir ? En 2024, il s’agit d’être audacieux et de prendre des risques. Nous disons au revoir à tout ce qui est traditionnel et nous nous efforçons de faire de nos maisons de véritables reflets de notre style personnel. Décorer votre maison, c’est s’entourer de choses que vous aimez, alors n’hésitez pas à vous en tenir aux tendances qui résonnent et à jeter le reste. Après tout, le style est subjectif. Mais si vous avez envie de rénover votre cuisine entièrement blanche ou de transformer votre salon minimaliste, c’est peut-être votre année. Découvrez les tendances dépassées en matière de décoration intérieure que les designers sont heureux d’abandonner en 2024.

Image en vedette des cabanes Joshua Tree de Brandy Joy Smith par Zachary Gray.

Sortie : Cuisines ouvertes

2024 apporte de bonnes nouvelles à tous ceux qui aspirent à une préparation culinaire paisible et à une cuisine chaleureuse.

« Les cuisines ouvertes sont en voie de disparition. Les gens ont soif d’espaces segmentés après s’être adaptés au travail à domicile », Eddie Maestri, architecte principal et fondateur de Studio Maestri actions. Nous donnons la priorité aux aménagements et à la conception qui nous permettent de compartimenter nos tâches, car l’agitation de la vie à la maison est très différente aujourd’hui de ce qu’elle était avant la pandémie. Des espaces plus petits et des cuisines fermées offrent un espace intime et privé pour cuisiner et préparer. De toute façon, qui a envie de voir un salon en désordre tout en romantisant la préparation du dîner ?

Diana Ryu complète la peinture blanc crème de son salon avec des touches de bois clair et des accents marron chocolat.

Sortie : des neutres cool

Les intérieurs gris ont dominé au cours de la dernière décennie, mais les tons neutres et froids disent officiellement au revoir en 2024. “Les tons froids et austères des blancs et des gris ont disparu », déclare Shelagh Conway, directrice et fondatrice de Conception à triple cœur. L’utilisation excessive de tons neutres froids peut donner à une pièce un aspect stérile, et nous sommes collectivement prêts pour des espaces plus chaleureux et plus heureux. «Le blanc crème est le nouveau blanc», remarque Conway.

Lire la suite : Les principales tendances des couleurs de peinture de 2024, selon les designers

Out : salons et salles à manger formels

Vous vous souvenez de l’époque où les salles à manger étaient interdites, sauf pour des occasions spéciales ? Ou des salons raffinés réservés uniquement à l’entreprise ? Jenna Morrow, conceptrice principale et propriétaire de Studios de conception de demain dit que les espaces de vie formels appartiennent au passé. « Il est révolu le temps des pièces « intactes » dans nos maisons », commente-t-elle. Les espaces confortables et décontractés qui remplissent une double fonction continuent d’être très populaires.

“En 2024, nous verrons encore plus d’espaces multifonctionnels à mesure que les propriétaires continueront à passer plus de temps chez eux”, déclare Morrow. “Des salles à manger qui servent également de bureaux à domicile aux chambres d’enfants qui servent également de centres d’étude, chaque pièce de la maison a une utilité cette année.”

La créatrice Claire Zinnecker se procure un grand nombre de pièces de sa ferme d’Austin sur des marchés d’occasion.

Sortie : Meubles rapides

Acheter des meubles de qualité bon marché peut être pratique à la rigueur, mais Bianca Spinazzola, propriétaire et designer de Intérieurs Spinazzola est heureux que la version homeware de la fast fashion soit en rupture de stock.

“Bien que le prix puisse être intéressant, la tendance à donner la priorité à la qualité plutôt qu’aux meubles rapides reflète un désir de pièces durables et durables”, explique Spinazzola. Ali Winkler, designer principal et fondateur de Ali Reeve Conception est d’accord. “Les consommateurs se rendent compte que cela ne vaut pas la peine d’acheter des meubles bon marché, expédiés rapidement, de mauvaise qualité et nécessitant un remplacement fréquent”, explique Winkler.

“Les gens recherchent désormais des investissements dans des meubles qui offrent non seulement de la valeur, mais qui résistent également à l’épreuve du temps, mettant l’accent sur une évolution vers la durabilité et la durabilité dans les choix de conception”, poursuit Spinazzola.

Sortie : Bois manufacturé

Morrow déclare qu’il est officiellement temps d’abandonner le bois manufacturé pour que les matériaux naturels puissent régner en maître. Il n’est pas surprenant que les meubles rapides soient fabriqués à partir de panneaux de fibres de densité moyenne, un matériau synthétique. Le MDF contient du formaldéhyde, un cancérigène connu, ce qui est une raison suffisante pour l’abandonner et opter pour le vrai.

“Pensez aux meubles fabriqués à partir d’éléments comme le travertin italien ou le bois de loupe”, cite-t-elle. “Non seulement ces pièces sont belles lorsqu’elles sont exposées, mais comme elles sont fabriquées à partir d’éléments authentiques, aucun objet ne se ressemblera.”

Combattez l’impact brutal du minimalisme avec des touches significatives. Camille obtient un look plus doux grâce à un style d’étagère personnalisé.

Sortie : minimalisme

Les intérieurs minimalistes existent depuis des années maintenant, mais l’époque des murs entièrement blancs et des meubles beige sur beige semble être révolue. Alternativement, Spinazzola prédit que 2024 annoncera une nouvelle ère de choix de conception aventureux et hautement individuels.

« Je prévois une plus grande attention portée aux détails ; des menuiseries, des moulures, du papier peint et des oreillers méticuleusement conçus avec garniture », partage-t-elle. “En faisant preuve d’originalité, il permet de créer des espaces uniques et personnalisés.”

Kate Arends perfectionne le look intégré. Image de Suruchi Avasthi.

Out: Armoires traditionnelles

La rénovation de votre cuisine peut être l’un des investissements les plus importants que vous faites dans votre maison. Éviter les armoires obsolètes peut vous éviter bien des ennuis à l’avenir. Il est donc bon de savoir que les portes d’armoires de cuisine traditionnelles commencent à se démoder.

« Nous voyons davantage de tons et de panneaux de bois au lieu des façades d’armoires traditionnelles, ce qui ajoute une belle touche de nature et de texture au cœur de la maison », explique Maestri. Une autre option populaire ? « Les clients optent pour des éléments encastrés qui ressemblent à des meubles », poursuit-il.

Optez pour des accents de bois récupéré qui adoucissent l’espace et créent un look intemporel, comme Ashley Merrill doe dans sa maison de Malibu.

Sortie : Californie côtière

Cela peut être controversé, mais Devon Wedman, fondateur et directeur du design de DGI Conception x Construction dit qu’il est temps pour le style californien côtier de se retirer. Le design intérieur côtier s’inspire de la plage, mais les motifs nautiques s’éloignent au loin. “Cela est arrivé après la disparition de Modern Farmhouse, et je pense que les gens sont prêts pour plus de drame et d’unicité”, dit-elle.

Peach Fuzz est la teinte dominante de 2024, comme le montre le salon de Kate Arends. Image de Suruchi Avasthi.

Dans : Couleurs vibrantes

Si le gris et le blanc aux tons froids sont exclus, ce sera l’année des palettes de couleurs audacieuses et intrépides. “Les espaces ornés de riches vert émeraude, rouge profond et brun chocolat seront populaires”, prédit Morrow.

Sami Bernstein Spalter incorpore des touches personnelles à travers des livres de design et une décoration murale sentimentale.

Dans : Espaces hautement personnalisés

Puisque l’année 2024 consiste à abandonner les choix de conception à l’emporte-pièce, les maisons cherchent à être hautement personnalisées cette année. Cela constitue un défi amusant et unique pour les concepteurs et les propriétaires. « Qui ne veut pas d’un design qui soit un chef-d’œuvre unique ? » Notes de Spinazzola.

Dans : Mobilier de qualité

Avec la disparition rapide des meubles, la durabilité est une priorité pour beaucoup. Winkler remarque que ses clients donnent la priorité et se tournent vers des meubles de qualité. « Ils comprennent que l’attente et l’investissement dans une qualité de fabrication et des matériaux de qualité supérieure en valent la peine », déclare Winkler. L’intégration de pièces antiques et vintage est une autre façon de garantir que vous apportez des meubles uniques et de qualité qui maintiennent votre empreinte carbone à un faible niveau. « Je suis attirée par les meubles qui racontent une histoire, qui sont bien fabriqués et qui procurent un élément de surprise et de plaisir », dit-elle.

Alex McCabe crée un sanctuaire vibrant en associant des textures et des teintes inattendues.

Dans : Faire des gestes audacieux et dramatiques

Même si nous aimons les tons neutres et doux, 2024 est l’année où il faut sortir des sentiers battus. Créer une maison unique en son genre, c’est ne pas avoir peur de prendre des risques. Rafraîchissez votre chambre en faisant des folies avec cette tête de lit chartreuse qui se trouve dans votre panier virtuel depuis des semaines (et que vous savez que vous allez adorer). Tapissez votre salle d’eau avec un imprimé audacieux que vous aviez autrefois peur d’utiliser. Ajoutez du carrelage funky à votre cuisine ou salle de bain. Que cela soit votre signe pour vous amuser et suivre votre cœur. La vie est trop courte pour ne pas le faire.