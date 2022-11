8 superbes cadeaux de rentrée scolaire pour votre professeur

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Il y a peu d’emplois aussi durs que celui d’enseignant, et encore moins plus importants. Ces personnes travaillent pour éduquer les adultes du futur, et elles ne reçoivent pas non plus beaucoup de remerciements pour leur travail. Certains enseignants peuvent même imprimer de belles leçons de vie à leurs élèves, des choses dont on se souviendra toute leur vie. Des enseignants comme ceux-ci devraient être reconnus, et il n’y a rien de mal à acheter un cadeau spécial pour cet enseignant qui a changé votre vie. Un cadeau d’appréciation d’un enseignant n’a pas besoin d’être cher, il doit juste montrer que vous vous souciez de lui.

Nous avons dressé une liste des meilleurs cadeaux d’enseignants que vous pouvez offrir à votre enseignant, individuellement ou en classe entière. Certains de ces cadeaux d’appréciation sont des choses simples pour rendre leurs journées à l’école plus faciles ou plus amusantes, et d’autres les aideront à profiter de leur temps libre, loin du chaos. Discutez avec vos parents et vos camarades de classe pour voir comment vous pouvez être gentil avec votre professeur lorsque vous retournerez à l’école.

Cadeaux d’enseignants pour le temps scolaire

Votre enseignant passe la majeure partie de son temps éveillé à réfléchir à la façon dont il peut faire du bon travail en classe. Ces superbes cadeaux les aideront non seulement à réussir, mais les rendront également heureux.

Renard intelligent Votre enseignant doit savoir exactement ce qu’il fait chaque jour de la semaine, mais il peut être difficile de garder une trace. Ce planificateur a de la place pour les activités quotidiennes mais n’a pas de dates précises. Cela permet à l’enseignant de votre enfant d’adapter le flux de travail à l’année scolaire, plutôt que de manquer de gros morceaux du planificateur pendant les vacances. Il contient également de nombreux outils utiles pour vous aider à tout organiser. En fait, vous devriez probablement en prendre un pour vous-même, pour vous aider à organiser vos devoirs. Vous recevez des alertes de prix pour Clever Fox Daily planner

Flacon Hydro C’est vrai ce qu’ils disent; l’hydratation est la clé d’un esprit actif. Votre professeur doit rester attentif toute la journée, et la meilleure façon d’y parvenir est de boire beaucoup d’eau. Un bon Hydro Flask gardera la boisson de votre professeur agréable et fraîche pendant des heures et les couleurs vives auront fière allure sur le bureau de votre professeur.

Visa Selon le Association nationale de l’éducation, les enseignants dépensent environ 460 $ de leur propre argent pour acheter des fournitures scolaires et des activités amusantes à faire pour les enfants de leur classe. Une carte-cadeau Visa, qui peut être utilisée n’importe où, est exactement ce qu’il vous faut pour aider votre enseignant préféré à acheter des fournitures sans avoir à puiser dans ses propres fonds. Vous recevez des alertes de prix pour Carte-cadeau Visa

Cricut C’est un peu plus cher que la plupart des autres cadeaux, mais je pense que si toute la classe se réunissait, elle pourrait faire cet achat. Un Cricut Joy est un tout petit coupe-vinyle qui permettrait à votre professeur de créer des décalcomanies amusantes pour des projets de classe, des autocollants pour un travail bien fait et de nombreux autres projets impressionnants.

Jack et Rose En écrivant cet article, j’ai demandé à plusieurs de mes amis enseignants quels seraient leurs cadeaux préférés, et un nombre surprenant d’entre eux ont répondu un diffuseur d’huile. La plupart d’entre eux ont dit qu’ils le voulaient parce que cela crée un environnement de travail agréable – l’un d’eux ajoute même de l’eucalyptus pour aider les enfants à respirer plus facilement pendant la saison des reniflements – mais plusieurs autres ont également mentionné que les adolescents peuvent devenir un peu piquants dans l’air chaud de école. N’oubliez pas que le cadeau que vous offrez à votre professeur pourrait aussi arriver à l’école en sentant le propre. Et ce cadeau est gratuit ! Vous recevez des alertes de prix pour Diffuseur d’huile

Cadeaux d’enseignants pour le temps personnel

Donner à votre professeur un cadeau qu’il pourra utiliser à l’école est une bonne chose, mais lui donner quelque chose qu’il pourra utiliser à la maison est également une bonne chose à faire. Votre professeur travaille dur et un cadeau attentionné pour l’aider à se détendre sera très apprécié.

Au seuil Après une longue journée à s’occuper de vous et de vos amis, tout ce que votre professeur fatigué veut faire, c’est se détendre. Aidez-les à le faire avec une couverture super confortable à tissage ouvert. C’est une couette merveilleusement chaude qu’ils apprécieront d’utiliser lorsqu’ils classeront vos papiers ou s’assureront que vous avez quelque chose de cool à faire le lendemain.

Pêche & Lys Les masques faciaux sont un moyen classique de déstresser et de revitaliser. Prenez-en quelques-uns pour votre professeur et voyez le sourire sur son visage, surtout après les avoir utilisés.

Bombes au cacao Pour terminer le thème relaxant de ces cadeaux, offrez à votre professeur de délicieuses friandises sucrées. Ces boules de cacao fondent dans du lait chaud pour donner un goût luxueux et il y en a six pour qu’ils puissent en avoir une les nuits où l’enseignement de la journée a été difficile.

