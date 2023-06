8 soldats de l’armée mexicaine arrêtés en 2014 disparitions de 43 étudiants

MEXICO CITY (AP) – Un responsable militaire mexicain a confirmé jeudi que huit soldats avaient été arrêtés et emmenés dans une prison militaire pour leur éventuelle implication dans des événements entourant la disparition en 2014 de 43 étudiants d’un collège rural du sud du Mexique.

Les huit sont en attente d’un possible dépôt d’accusations par des procureurs civils, a déclaré le responsable, qui n’a pas été autorisé à être cité nommément.

En septembre, le bureau du procureur général a été critiqué pour avoir annulé quelque 21 ordres d’arrestation de suspects, dont 16 membres de l’armée, sans explication. Il n’était pas clair si les huit personnes arrêtées cette semaine faisaient partie de ces mandats d’arrêt précédemment retirés.

Les forces de sécurité ont enlevé les étudiants dans des bus à Iguala le 26 septembre 2014 et les ont remis à un gang local de trafiquants de drogue. De nouvelles révélations impliquent l’armée dans les disparitions, mais le motif de l’enlèvement des étudiants reste incertain, bien qu’il y ait de plus en plus de preuves qu’il pourrait s’agir d’une collusion policière et militaire avec des trafiquants de drogue.

Les soldats accusés d’abus contre des civils doivent être jugés par des tribunaux civils au Mexique, mais peuvent être détenus dans des prisons militaires.

