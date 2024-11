8 signes subtils que vous avez trouvé votre personne pour toujours

On entend souvent des couples de longue date dire qu’une relation est « un travail difficile ». Bien qu’il y ait absolument vérité là-dedans, cela ne devrait pas être éreintant, je ne sais pas si je peux faire encore un travail acharné. Avec le bon partenaire, il y a des moments difficiles ici et là, mais dans l’ensemble, votre relation est relativement facile.

« Lorsque les couples décrivent leur relation amoureuse comme » facile « , je sais qu’ils ont trouvé leur partenaire », a déclaré Heck. « Les relations toxiques peuvent être passionnantes, dévorantes, attirantes et difficiles à arrêter. Mais c’est une amitié qui se transforme tranquillement en un amour profond et significatif qui est le but.

En d’autres termes, ne jetez pas une relation parce qu’elle n’est pas pleine de drames ; adoptez-le parce que c’est plus ou moins sans drame.

« Les relations faciles peuvent être abandonnées avant d’en avoir l’occasion, car il ne semble pas y avoir de ‘chaleur’… mais croyez-moi, la chaleur est dans l’amitié, pas dans le sexe de maquillage », a-t-elle déclaré.

Cet article a été initialement publié sur HuffPost.