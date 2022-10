8 signes de TDAH que vous pourriez avoir et comment le gérer

Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité est un trouble de santé mentale courant chez les enfants et qui peut persister jusqu’à l’âge adulte. Il est marqué par un schéma persistant d’inattention et d’impulsivité qui inhibe la capacité de quelqu’un à fonctionner. Le TDAH peut entraîner à de mauvais résultats scolaires ou professionnels, à une faible estime de soi ou à des relations instables.

Lorsque le TDAH vient à l’esprit, la plupart des gens imaginent un enfant agité qui parle sans arrêt et qui a beaucoup d’énergie. Bien que ce ne soit pas tout à fait faux, cela ne donne pas une image complète. Pour les adultes, les symptômes du TDAH peuvent être plus subtils – si subtils que beaucoup les gens ne sont pas diagnostiqués. En l’honneur du mois de sensibilisation au TDAH, voici huit symptômes courants du TDAH et des stratégies d’auto-assistance pour minimiser les effets.

Comportements impulsifs

L’impulsivité est un caractéristique principale du TDAH, selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Si vous souffrez de TDAH, vous pouvez être impulsif et agir sans tenir compte du résultat. Financièrement, vous ne prendrez peut-être pas les meilleures décisions. Parfois, vous pouvez acheter des choses de manière impulsive ou prendre des décisions financières irresponsables, comme dépenser votre épargne-retraite ou vous endetter.

L’impulsivité du TDAH ne s’arrête pas seulement aux finances. Vous pouvez être impulsif dans votre communication avec les autres, par exemple en parlant trop ou en laissant échapper tout ce qui vous vient à l’esprit. Vous pouvez également être impulsif dans votre vie — quitter votre travail ou faire une frénésie de dépenses.

Difficulté à prioriser et à organiser les choses

Rester organisé peut être difficile pour n’importe qui, mais les personnes atteintes de TDAH auront plus de mal à suivre les choses et à les terminer logiquement. C’est parce que le TDAH est associé à fonction affaiblie du cortex préfrontalou la partie du cerveau qui contrôle le comportement, l’émotion, l’attention et l’organisation.

Une personne atteinte de TDAH peut sauter d’une tâche à l’autre parce qu’elle est enthousiasmée par ces choses, et non parce que c’est un ordre logique. Ce n’est pas seulement une bizarrerie de personnalité; une étude de 2018 a révélé que les enfants vivant avec le TDAH avaient déficits de leur mémoire de travail. Nous utilisons notre mémoire à court terme pour retenir les informations. S’il est compromis, il peut être difficile d’établir un plan et de le suivre.

Difficulté à gérer le temps

Un autre symptôme extrêmement courant du TDAH est difficulté à gérer son temps. Il se peut que vous soyez souvent en retard ou que vous ayez de la difficulté à respecter votre emploi du temps. N’oubliez pas que la gestion du temps varie selon la personne. Il ne s’agit pas toujours d’être en retard ou de ne pas se présenter, mais cela peut être plus subtil, comme remettre à plus tard les tâches et travailler dans des délais serrés. Vous pouvez également être régulièrement oublieux au point que cela perturbe le flux de travail ou endommage les relations.

Problème de concentration

La difficulté à se concentrer est l’un des symptômes les plus connus du TDAH, grâce à la fonction réduite du cortex préfrontal. Selon le DSM-5, une durée d’attention décroissante est un symptôme central du TDAH.

Tout peut attirer votre attention sur la tâche à accomplir : les bruits, les gens qui parlent ou qui rêvent. En raison de ce manque de concentration, vous pouvez ignorer des détails importants, perdre des morceaux de conversations et avoir des difficultés à accomplir des tâches.

Hyperfocus sur les tâches

En ce qui concerne le TDAH, les gens associent principalement des caractéristiques qui nuisent au fonctionnement. Cependant, il existe des traits adaptatifs du TDAH qui sont des points forts. Certaines personnes éprouvent hyperfocus avec TDAH. L’hyperfocus ne se produit pas sur n’importe quelles tâches. Cela se produit généralement lorsque la personne est enthousiasmée par son travail. Considérez-le comme la différence entre écrire un article et jouer à des jeux vidéo.

Les chercheurs suggèrent que l’hyperfocus est né de la difficulté de basculer entre les tâches.

Se sentir agité

Étant agité et agité est ce que la plupart des gens associent au TDAH. Pour une bonne raison, c’est l’une des façons les plus courantes pour les parents d’identifier le TDAH chez leurs enfants. L’agitation est plus apparente chez les enfants, qui bougent ou parlent constamment, mais cela se produit toujours chez les adultes; ça a juste l’air différent. Les adultes présentant des symptômes du TDAH se présenteront plus subtilement que les enfants – mains agitées ou les pieds ou se lèvent fréquemment de leur chaise pour faire autre chose.

Difficulté à contrôler ses émotions

La sensibilité émotionnelle et la difficulté à contrôler les émotions sont d’autres signes du TDAH. Dysphorie sensible au rejet est courant dans adultes avec TDAH. La RSD est une sensibilité émotionnelle extrême qui survient lorsqu’une personne craint d’être critiquée ou rejetée par quelqu’un d’autre.

Un autre aspect du contrôle émotionnel et du TDAH peut être un tempérament rapide. Une personne atteinte de TDAH peut être extrêmement irritée, mais passer à autre chose rapidement. Le TDAH peut coexistent avec des troubles de l’humeur Comme la dépressionbipolaire et anxiété.

Des relations compliquées

Les symptômes courants du TDAH – sensibilité émotionnelle, agitation et difficulté à rester concentré – peuvent mettre à rude épreuve les relations dans des contextes professionnels, personnels et romantiques. Les partenaires émotionnels et les amis d’une personne atteinte de TDAH peuvent avoir l’impression de ne pas recevoir suffisamment d’attention, surtout s’il y a des cas d’oubli d’anniversaires ou d’anniversaires. Des symptômes courants comme parler aux gens et s’ennuyer ou s’agiter peuvent rendre les relations à long terme plus difficiles.

Il est important que votre partenaire comprenne ce que c’est que de vivre avec le TDAH et que vous travailliez ensemble pour trouver des solutions. Une communication ouverte peut vous aider à vous préparer aux obstacles sur la route et faciliter la recherche d’une solution ou d’un compromis.

Conseils d’auto-assistance pour gérer les symptômes du TDAH



Si des symptômes du TDAH vous semblent familiers, il peut être utile de passer un test de TDAH pour le confirmer. Tests TDAH sont rapides et souvent remplis en ligne. Une fois que vous avez passé le test, vous devriez parler avec un médecin pour déterminer votre prochaine étape.

Il y a options de traitement disponibles pour le TDAH — La thérapie cognitivo-comportementale et les médicaments sont les plus populaires. Les médicaments pour le TDAH ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Il doit être utilisé avec des conseils pour s’assurer que les enfants et les adultes développent les compétences nécessaires pour gérer leur TDAH.

Vous pouvez utiliser ces conseils pour faire face quotidiennement à vos symptômes de TDAH :

Utilisez la technologie pour rester organisé : Garder un liste des tâches et cochez-les au fur et à mesure que vous les parcourez. L’avoir sur votre téléphone facilite l’accès. L’utilisation de ces astuces sur votre téléphone pour rester organisé peut aider à réduire le stress lié au retard ou à l’oubli de choses importantes.

: Garder un au fur et à mesure que vous les parcourez. L’avoir sur votre téléphone facilite l’accès. L’utilisation de ces astuces sur votre téléphone pour rester organisé peut aider à réduire le stress lié au retard ou à l’oubli de choses importantes. Définir des alarmes sur votre téléphone : Se souvenir de divers rendez-vous et dates d’échéance peut être difficile avec le TDAH. L’utilisation de la technologie pour rester organisé peut vous faciliter la tâche. Les alarmes et les rappels de calendrier peuvent affecter considérablement votre capacité à rester concentré sur une tâche et à respecter les délais.

: Se souvenir de divers rendez-vous et dates d’échéance peut être difficile avec le TDAH. L’utilisation de la technologie pour rester organisé peut vous faciliter la tâche. Les alarmes et les rappels de calendrier peuvent affecter considérablement votre capacité à rester concentré sur une tâche et à respecter les délais. Apportez de petites modifications : Apporter des changements importants d’un seul coup peut être accablant. Si vous avez des difficultés à entreprendre des projets plus importants ou à accomplir des tâches, les diviser en plus petits morceaux peut les rendre plus gérables et vous aider à vous sentir accompli.

Apporter des changements importants d’un seul coup peut être accablant. Si vous avez des difficultés à entreprendre des projets plus importants ou à accomplir des tâches, les diviser en plus petits morceaux peut les rendre plus gérables et vous aider à vous sentir accompli. Prends soin de toi: En vous concentrant sur vous-même et sur vos besoins, vous vous assurez que vous êtes prêt à relever des défis. Assurez-vous de dormir suffisamment, de bien manger et de prendre des mesures pour gérer le stress lorsque vous le pouvez.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.