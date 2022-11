8 séances d’entraînement pour des os solides

Une étude rapportée dans Journal Yoga ont constaté une augmentation de la densité minérale osseuse dans la colonne vertébrale chez les femmes qui pratiquaient régulièrement le yoga. Du style Iyengar lent et précis à l’ashtanga athlétique et vigoureux, le yoga peut renforcer la santé osseuse de vos hanches, de votre colonne vertébrale et de vos poignets, les os les plus vulnérables aux fractures.

Le tai-chi, une forme de mouvements lents et gracieux, renforce à la fois la coordination et la solidité des os. Une étude rapportée dans Médecin et médecine du sport ont découvert que le tai-chi pouvait ralentir la perte osseuse chez les femmes ménopausées. Les femmes, qui pratiquaient 45 minutes de tai-chi par jour, 5 jours par semaine pendant un an, avaient un taux de perte osseuse jusqu’à 3,5 fois plus lent que celles qui ne pratiquaient pas le tai-chi, selon des tests de densité minérale osseuse.

Quelles sont les meilleures façons de faire de l’exercice et d’améliorer la santé de vos os lorsque vous souffrez d’ostéoporose ? Essayez des entraînements avec mise en charge pour renforcer les os. Parlez-en à votre médecin et assurez-vous que l’entraînement que vous choisissez est sans danger pour vous. Alors essayez ces dernières tendances !

Les poses debout comme Warrior I et II font travailler les gros os des hanches et des jambes, tandis que les poses comme Downward Dog font travailler les poignets, les bras et les épaules. Les poses Cobra et Locust, qui font travailler les muscles du dos, peuvent préserver la santé de la colonne vertébrale. Le yoga aiguise également votre équilibre, votre coordination, votre concentration et votre conscience corporelle – et aide ainsi à prévenir les chutes.

3. Marche rapide

Cet entraînement classique est un excellent moyen d’améliorer la santé de vos os. Une étude menée auprès d’infirmières a révélé que marcher 4 heures par semaine leur permettait de réduire de 41 % le risque de fractures de la hanche, par rapport à marcher moins d’une heure par semaine. La marche rapide est préférable, mais vous pouvez adapter votre vitesse à votre niveau de forme physique actuel. La marche est gratuite et vous pouvez le faire n’importe où, n’importe quand, même lorsque vous voyagez.

4.Golf

Épauler ce sac de golf autour de 18 trous et balancer les gros clubs pour conduire la balle longtemps, cela représente beaucoup de travail du haut du corps. Et toute cette marche et cette poursuite de balles perdues dans le rough signifient beaucoup de travail pour vos hanches et votre colonne vertébrale.