8 retrouvés tués par balle dans une maison de l’Utah, dont 5 enfants

SALT LAKE CITY (AP) – Huit membres de la famille, dont cinq enfants, ont été retrouvés morts mercredi des suites de blessures par balle dans une maison du sud de l’Utah, selon les autorités qui n’ont pas fourni plus de détails ni un motif potentiel pour les meurtres.

Les victimes ont été retrouvées lorsque la police a effectué un contrôle de bien-être à la résidence, selon un communiqué des responsables de la ville d’Enoch, une petite ville d’environ 8 000 habitants située à 394 kilomètres au sud de Salt Lake City.

La police a déclaré qu’elle n’avait détecté aucune menace pour le public.

Le directeur de la ville d’Enoch, Rob Dotson, a déclaré que la communauté avait été ébranlée par la nouvelle des huit corps et que les défunts – tous membres d’une même famille – étaient bien connus dans la ville du sud de l’Utah.

“Beaucoup d’entre nous ont servi avec eux à l’église, dans la communauté et sont allés à l’école avec ces personnes”, a déclaré Dotson dans une déclaration vidéo mercredi soir.

«Cette communauté en ce moment souffre. Ils ressentent une perte, ils ressentent de la douleur et ils ont beaucoup de questions », a ajouté Dotson, notant que les responsables prévoyaient de divulguer plus d’informations au fur et à mesure qu’elles deviendraient disponibles et que l’enquête policière progresserait.

“Nous ne connaîtrons pas les mentalités, les pensées des personnes qui ont vécu cette tragédie, mais nous pouvons tous prier pour que leurs familles et les voisins et tous parviennent à comprendre ce qui s’est passé à cet endroit, probablement dans un jour ou deux. , ou peut-être plus longtemps », a déclaré Dotson, s’étouffant à un moment donné.

Les contrôles de bien-être basés sur des appels au service de police comme celui qui les a conduits à la résidence où les corps ont été retrouvés sont de routine lorsque les individus ne sont pas vus pendant de longues périodes, a déclaré Dotson.

Les cinq enfants fréquentaient des écoles du district scolaire du comté d’Iron, ont indiqué des responsables dans une lettre envoyée aux parents.

Enoch, au large de l’Interstate 15 dans l’Utah rural, juste au nord de la ville de Cedar City et à environ 80 miles (128 kilomètres) à l’ouest du parc national de Bryce Canyon, a connu des inondations majeures en 2021 qui ont causé des dommages à des centaines de maisons.

Le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, a présenté ses condoléances dans un tweet mercredi soir.

Sam Metz, Associated Press