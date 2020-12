C’étaient des éducateurs, des professeurs de musique et des militants communautaires qui servaient sans relâche ceux qui vivent dans la pauvreté.

En moins de deux semaines ce mois-ci, huit religieuses catholiques romaines sont décédées de maladies liées à Covid-19 dans une maison de retraite du Wisconsin, une perte déchirante qui a mis en évidence les risques d’infection dans les résidences communales, alors même que les administrateurs ont déclaré avoir pris des précautions contre l’infection. .

Les morts ont eu lieu à Notre-Dame d’Elm Grove, à environ huit miles à l’ouest de Milwaukee, dans le comté de Waukesha. Comme la plupart des États-Unis, le Wisconsin a du mal à contenir la propagation du coronavirus, et il a enregistré 486 364 cas et 4 635 décès depuis le début de la pandémie, selon une base de données du New York Times. Il y a eu 34 478 cas à Waukesha.

La maison de retraite, historiquement utilisée comme orphelinat pour enfants, a été transformée en résidence pour religieuses âgées et malades en 1859. La première des huit femmes est décédée le 9 décembre et les autres dans les jours qui ont suivi, jusqu’à mardi, selon Trudy Hamilton, une porte-parole des School Sisters of Notre Dame Central Pacific Province, qui établi la maison.