8 rediffusions de la FA Cup vraiment brillantes qui prouvent vraiment à quel point elles valent la peine

Les rediffusions de la FA Cup sont toujours un débat controversé dans le discours du football et devraient être supprimées dans les années à venir pour rendre les matchs réguliers plus divertissants avec des prolongations et des pénalités.

Les rediffusions ont souvent des managers déplorant un match supplémentaire dans le calendrier, les fans devant débourser encore plus d’argent pour regarder leurs équipes bien-aimées.

Cependant, pour les équipes de la ligue inférieure, ils peuvent être une source essentielle de revenus, alors qu’il peut, de manière régulière, être un jeu absolu – il vous suffit de savoir où chercher.

1. Tottenham 3-4 Man City (4 février 2004)

En 2004, Tottenham et Manchester City étaient les tenues les plus floues. Dans cette rediffusion du quatrième tour, les Spurs ont pris une avance de 3-0 à la mi-temps et le milieu de terrain du mauvais garçon de City, Joey Barton, a été renvoyé à l’intervalle pour s’être comporté comme … eh bien, Joey Barton. Les fans de Hordes of City se sont dirigés vers les sorties.

Mais en seconde période, City à 10 a lancé un retour épique. Sylvain Distin a réduit les retards à la 48e minute, puis Paul Bosvelt a frappé le n°2 d’une frappe déviée 20 minutes plus tard.

Avec 10 joueurs à jouer, un Shaun Wright-Phillips en maraude a ramené City à 3-3, avant que le remplaçant John Macken ne rentre à la maison avec un vainqueur spectaculaire pour les hommes de Kevin Keegan à quelques secondes du temps.

Alors que l’équipe en liesse de City célébrait avec les supporters qui étaient restés, les fans de Tottenham ont disparu brusquement dans la nuit du nord de Londres. “Je suis sans voix”, a admis Kevin Keegan, peut-être pour la première fois.

2. Leyton Orient 8-2 Droylsden (7 décembre 2010)

Dans peut-être la rediffusion de la FA Cup la plus folle de tous les temps, quatre joueurs ont été expulsés, huit autres ont été avertis, et Jonathan Tehoue ​​et Scott McGleish de Leyton Orient ont tous deux réussi des tours du chapeau alors que l’équipe de Brisbane Road a fait irruption pour mettre fin aux rêves de la FA Cup de Droylsden. Ils avaient initialement fait match nul 1-1.

Un massacre de géants au deuxième tour semblait être sur les cartes lorsque les Bloods ont frappé deux fois grâce aux buts de Ciaran Kilheeney et Alex Brown, et Terrell Forbes d’Orient a été expulsé. Tout s’est passé en 54 minutes, et c’est ainsi que les choses sont restées jusqu’à la 77e.

Orient a marqué deux buts avant le coup de sifflet final pour forcer le match en prolongation, cependant, et après l’expulsion de Les Roche de Droylsden (après le rouge à la 89e minute pour Ben Chorley d’Orient), les visiteurs ont implosé. Tehoue ​​a ajouté deux autres buts et McGleish trois alors que les hôtes se sont déchaînés pour sortir vainqueurs 8-2.

3. Hereford 2-1 Newcastle (5 février 1972)

Le match qui a lancé la carrière de John Motson et a déclenché l’invasion de terrain la plus célèbre de l’histoire de la FA Cup, était une rediffusion du troisième tour finalement joué le samedi du quatrième tour.

Après un thriller 2-2 à St James ‘Park et des conditions météorologiques épouvantables, Hereford United a dû attendre plus de trois semaines pour ramener ses adversaires de Division One à Edgar Street pour la rediffusion.

La tête imposante de Malcolm Macdonald semblait l’avoir emporté pour Newcastle, mais l’incroyablement bon hurleur de 35 verges de Ronnie Radford dans la boue a égalé les scores à 1-1. Le remplaçant Ricky George a ensuite marqué un vainqueur en prolongation dans ce qui reste sans doute le bouleversement le plus célèbre et le plus évocateur de l’histoire de la compétition.

4. Everton 4-4 Liverpool (20 février 1991)

Ce thriller rejoué de huit buts au cinquième tour reste sans doute le meilleur derby du Merseyside de tous les temps. Liverpool est allé de l’avant quatre fois grâce aux frappes de Peter Beardsley (deux), Ian Rush et John Barnes.

Le deuxième but de Beardsley et l’effort de curling majestueux de Barnes reflétaient les qualités d’une équipe de Liverpool à leur plus vibrant. Mais les Toffees, jouant un jeu pressant redoutable, s’en sont tenus vaillamment à leur tâche, Graeme Sharp (deux) et Tony Cottee (deux) profitant de l’hésitation de la ligne de fond de Liverpool pour récupérer Everton à chaque fois. “Je pensais que le toit allait se détacher de Goodison Park cette nuit-là”, a admis Cottee.

Everton a remporté la deuxième reprise 1-0, mais à ce moment-là, Kenny Dalglish avait démissionné de son poste de manager de Liverpool. Bien que son équipe n’ait pas gagné le match nul, c’était une façon épineuse de tirer sa révérence.

5. Manchester United 2-1 Arsenal (14 avril 1999)

C’était sûrement la plus grande rediffusion de demi-finale de la FA Cup de tous les temps. Et le tout dernier. Sous les lumières de Villa Park, Manchester United et Arsenal, double vainqueur – les deux meilleures équipes du pays à cette époque d’un mile – se sont battus l’un contre l’autre pendant 120 minutes palpitantes, après avoir égalisé la première rencontre 0-0. Le rythme était furieux et le jeu de la plus haute qualité.

Le tir parfait de David Beckham a donné l’avantage à United, avant que Dennis Bergkamp n’égalise avec une frappe déviée. Puis vint le vrai drame. À quelques secondes de la fin du temps réglementaire, Phil Neville a piraté Ray Parlour à l’intérieur de la surface de réparation, mais Peter Schmeichel a récupéré le penalty de Bergkamp.

Puis, en prolongation, Ryan Giggs a dépassé la ligne arrière fatigante d’Arsenal et a fracassé un tir corsé devant David Seaman; la célébration torse nu du Gallois qui a suivi est la plus emblématique jamais vue dans l’ancienne compétition.

Ce fut un moment de portes coulissantes : United s’est mis en marche pour remporter le Treble ; Arsenal a quitté la saison les mains vides.

6. Tottenham 3-2 Man City (14 mai 1981)

Si jamais un match de FA Cup n’était pas un présage de choses à venir dans la rediffusion, ce doit être la finale de la FA Cup 1981. Le premier match s’est terminé dans une impasse terne 1-1 à Wembley, avec le milieu de terrain argentin incohérent de Tottenham, Ricky Villa, remplacé après une démonstration misérable.

Mais le patron des Spurs, Keith Burkinshaw, a promis à Villa qu’il commencerait dans la rediffusion de Wembley, et la foi du suprémo de White Hart Lane a été remboursée quelques jours plus tard. Villa a balayé le ballon devant Joe Corrigan pour le premier match de son équipe, avant que la volée sensationnelle de Steve Mackenzie et le penalty de Kevin Reeves ne donnent l’avantage à Manchester City.

Garth Crooks a hissé le niveau de Tottenham, mais Villa s’est emparé de la gloire avec un superbe but individuel. Après avoir récupéré le ballon sur la ligne de touche gauche, il a slalomé devant les défenseurs fatigants de City avant de glisser le ballon à la maison. Il reste l’un des buts les plus célèbres de Wembley, mais plus important encore, il a remporté la coupe avec un style superbe.

7. Barnsley 3-2 Man United (14 février 1998)

Barnsley a enduré une saison 1997/98 difficile, dans ce qui s’est avéré être leur seule campagne en Premier League avant de revenir au deuxième niveau du football anglais.

Le point culminant de la saison est survenu le soir où ils ont battu les champions Manchester United 3-2 à Oakwell lors d’une reprise au cinquième tour. Après s’être vu refuser de manière controversée un penalty à Old Trafford qui leur aurait donné la victoire, l’équipe de Danny Wilson – rugie par une foule bruyante du Yorkshire – s’est attaquée à United à domicile.

John Hendrie leur a donné l’avantage tôt, avant que Scott Jones – ne jouant que grâce aux blessures de quatre défenseurs – devienne un héros de petite ville en inscrivant deux buts devant Peter Schmeichel.

Teddy Sheringham et Andy Cole ont marqué de chaque côté du doublé de Jones pour le rendre intéressant – mais les hommes de Wilson ont tenu bon pour remporter un affrontement mérité en quart de finale avec Tottenham. Alex Ferguson a magnanimement rendu hommage à la foule passionnée d’Oakwell, décrivant les supporters comme “étant comme un 12e homme”.

8. Tranmere 4-3 Southampton (19 février 2001)

Compte tenu de la propension de l’équipe de John Aldridge à affronter l’opposition de haut niveau (Southampton est devenu le septième club de haut niveau à être éliminé d’une compétition de coupe par les hommes de Wirrall), ce n’était peut-être pas une telle surprise que l’équipe de Glenn Hoddle ait été envoyée emballer retour vers la côte sud avec la queue entre les pattes.

Mais c’est la manière de la défaite qui en a fait un classique. Hassan Kachloul, Jo Tessem et Dean Richards ont mené les Saints 3-0, et sans une finition inutile, cela aurait pu être 6-0 pour les visiteurs.

Mais après la mère de toutes les conneries à la mi-temps d’Aldridge, Tranmere est sorti se battre. L’ex-star d’Everton, Paul Rideout, a réussi un tour du chapeau, avant que son compatriote, l’ancien Toffee Stuart Barlow, n’attrape le spectaculaire vainqueur tardif pour envoyer le club de Prenton Park en quarts de finale contre les voisins de Liverpool.