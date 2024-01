8 questions sans réponse des Eagles qui nécessitent une réponse après la fin désastreuse de 2023

Au cours de la décennie où les Eagles de Philadelphie ont joué au football, nous avons été témoins de toutes sortes de déceptions.







Il y a eu des années durant lesquelles l’équipe n’était pas compétitive et était à la limite de la risée de la ligue. Il y a eu des époques où des entraîneurs-chefs bouffons, des quarterbacks qui ne parvenaient pas à trouver Broad Street avec un guide et un GPS, et des défenses sans nom essayant de se faire un nom se faisaient bousculer sur le terrain.

Nous avons vu de bonnes équipes subir des défaites dévastatrices en séries éliminatoires. Nous avons vu des saisons marquées par le brouillard, super BowlLes matchs ont été perdus face à des équipes qui ont probablement triché (Patriots de 2004) et des titres ont été volés à cause d’un terrain glissant et d’appels officiels douteux.

Mais nous n’avons jamais vu ce que les Eagles de 2023 ont fait. En fait, la NFL n’a jamais vu une équipe comme ces Eagles sous-performants, pointés du doigt et mécontents.

Commencer 10-1 après une apparition au Super Bowl et terminer la saison avec un différentiel de -18 points après leur humiliante défaite 32-9 contre Baker Mayfield et les Bucs est un désastre total. En perdant six de leurs sept dernières semaines, ils ont terminé la saison avec un différentiel de -82 points au cours des sept dernières semaines.

En bref, ils sont passés d’un prétendant au Super Bowl à, littéralement, la pire équipe de la NFL.

Après un tel effondrement, de nombreuses questions restent sans réponse. Ce sont les plus gros.

Pourquoi les dirigeants vétérans n’ont-ils pas réussi à combler les divisions dans les vestiaires ?

L’une des raisons pour lesquelles les Eagles étaient perçus comme une organisation d’élite était la culture qui avait été construite sous Jeffrey Lurie, Howie Roseman, Nick Sirianni et Jalen Hurts. C’était une culture qui se targuait d’un vestiaire très soudé, des dizaines d’hommes ramant tous dans la même direction avec un cadre de leaders vétérans, un entraîneur-chef émotionnellement intelligent et un quarterback qui était le battement de cœur incontesté de l’équipe.

À un moment donné cette année, tout cela s’est effondré. Cette semaine, dans trois articles distincts Tout cela est sorti quelques heures seulement avant le coup d’envoi à Tampa, différentes factions au sein de l’organisation ont fait de leur mieux pour faire comprendre aux différents journalistes que Sirianni, Hurts et/ou Brian Johnson étaient responsables de l’effondrement épique qui allait suivre. Des dirigeants comme Brandon Graham et Fletcher Cox ont essayé de paraître encourageants alors que le trou noir s’aggravait, mais même eux n’étaient pas assez forts pour gérer un groupe d’ego qui ne pouvaient apparemment pas travailler ensemble.

À un moment donné, ce vestiaire s’est fracturé au point qu’aucun leadership vétéran n’a été suffisant pour l’arrêter. Voilà pour ce pare-feu.

Sirianni et Johnson sont-ils compétents ?

Cela semble ridicule, mais c’est une question à laquelle Lurie et Roseman doivent répondre, car ils ne peuvent pas perdre une autre année de gloire d’AJ Brown, DeVonta Smith, Jalen Hurts ou Dallas Goedert en 2024. Ils doivent le savoir maintenant. si Sirianni et/ou Johnson ont des réponses sur les raisons pour lesquelles l’offensive s’est complètement effondrée à la fin de cette saison et pourquoi elle a été branlante tout au long de la campagne 23.

Leur incapacité à s’adapter au blitz à aucun moment cette année, mais particulièrement au cours de ces dernières semaines et lors de la défaite contre les wild card d’hier soir, est inexplicable. Je ne peux pas imaginer comment ils justifieront leur prise de décision auprès de Lurie lors de leurs réunions de fin d’année.

DIX. DÉBLOQUÉ. PRESSIONS.

Ce n’était pas un plan de match surprise de la part de Tampa. Il ne s’agissait pas de blitz exotiques. Todd Bowles a télégraphié d’où ils venaient et Sirianni a continué à déplacer les arrières et les extrémités serrées hors du champ arrière et à envoyer des récepteurs sur des routes verticales, ce qui a entraîné un temps incroyablement bas pour lancer Hurts. Peut-être auraient-ils dû essayer de consulter des experts extérieurs pour les aider dans ce domaine ?

Le niveau d’incompétence et/ou d’arrogance est stupéfiant pour un entraîneur qui a participé au Super Bowl il y a à peine un an, mais nous ne devrions peut-être pas être surpris. En septembre, Sirianni avait essentiellement admis qu’il n’allait rien changer à son projet, peu importe la façon dont le reste de la NFL le rattrapait.

« Donc, une chose que nous voulions faire avec notre équipe offensivement, disons, c’est… essayer vraiment – ​​il ne s’agit pas toujours de proposer de nouveaux jeux, de nouvelles rides et de nouvelles choses comme ça. Parfois, cela s’améliore, et bien souvent, cela s’améliore simplement dans vos éléments de base. Et comment mieux le coacher. Et comment faire mieux. Et à part cela, quels sont les problèmes qui se posent à cela ? Pas forcément des nouveautés. Mais des choses qui sont des rides. Je suppose que je dirais, où je veux en venir, c’est la même façon dont je pensais à la troisième année. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau, il s’agit de savoir comment pouvons-nous améliorer ce que nous faisons déjà ?

C’est inadmissible.

Sirianni a-t-il perdu le vestiaire ?

Quelque chose que Troy Aikman a dit lors de l’émission d’hier soir en disait peut-être plus sur l’effet de Sirianni sur ce vestiaire qu’autre chose.

Les Eagles sont entrés dans le match éliminatoire d’hier soir en tant qu’équipe vaincue.

Peu importe les types de X et de O que Sirianni et ceux qui restent dans son équipe disent qu’ils peuvent se préparer pour l’année prochaine, il faut se demander si son comportement et son échec à redresser le navire signifient qu’il a perdu le vestiaire.

Oh, bien sûr, la plupart des joueurs ont dit la bonne chose, mais lorsqu’on leur a donné l’occasion de soutenir bruyamment son entraîneur-chef hier soir, le QB de la franchise de l’équipe ne l’a certainement pas fait.

Premièrement, il n’y a aucun monde dans lequel Hurts n’était pas au courant des critiques entourant son entraîneur-chef. Aucun. Deuxièmement, les commentaires de Hurts ci-dessus ne peuvent être interprétés que comme étant, au mieux, sans engagement.

Si Sirianni a perdu la confiance du quart-arrière de la franchise des Eagles, d’une valeur de 200 millions de dollars, il est difficile de voir comment Lurie peut le retenir.

Qu’est-il arrivé à la capacité de course de Jalen Hurts ?

Une grande partie du succès offensif des Eagles l’an dernier reposait sur le jeu de course dynamique de Hurts. Les équipes devaient tenir compte du fait que le QB rentrait le ballon et courait dans le jeu RPO, et Hurts décollait régulièrement pour des jeux énormes en jetant les gars au milieu du terrain, en les faisant rater et en accélérant vers l’extérieur. Il y a eu des moments où il a dû renverser les défenseurs afin d’obtenir une troisième conversion clé, et même si l’on craint toujours que ce type de jeu puisse entraîner des blessures, cela a été une partie inestimable de ce que les Eagles ont fait.

Je veux dire, REGARDEZ simplement ces moments forts de Hurts en cours d’exécution l’année dernière.

Nous n’avons pas vu cela du TOUT en 2023. Pas une seule fois.

Si l’équipe a décidé très tôt de donner la priorité à la disponibilité de Hurts plutôt qu’à sa capacité de course révolutionnaire, cela va à l’encontre des affirmations de Sirianni après la signature du contrat selon lesquelles ils ne voulaient pas lui enlever cet aspect de son jeu. C’est peut-être Hurts lui-même qui a décidé d’éviter de jouer au football en échange d’éviter les blessures.

Quelle que soit la raison, lorsque Hurts a décidé de se présenter cette année, c’était sans son explosivité ni son agilité habituelles. Il était exclusivement un coureur nord-sud, glissant d’abord. Il ne pouvait pas sortir et il ne pouvait pas faire rater les gars. Il avait l’air plus lent. Les courses conçues pour Hurts étaient généralement des jeux morts à l’arrivée, et sa capacité de brouillage sous pression disparaissait également en grande partie.

Et pourtant, Sirianni a continué à exécuter la même attaque RPO uniquement avec un fusil de chasse dans laquelle la capacité de Hurts en tant que coureur est devenue un non-facteur. Les équipes n’avaient plus besoin de planifier sa course, supprimant ainsi un joueur de l’offensive des Eagles. Cet aspect de son jeu a-t-il disparu pour de bon ? Si tel est le cas, ils auront besoin d’un tout nouveau système pour en tenir compte.

La personnalité et le style de leadership de Jalen Hurts sont-ils importants ?

Les initiés des Eagles ont dit à Jeff McLane que Le comportement stoïque de Hurts les inquiète, surtout lorsque les temps sont durs. Nous ne savons pas si c’est vrai ou non, mais il est clair que Hurts ne semble pas s’être beaucoup amusé cette saison, même lorsqu’ils accumulaient une fiche de 10-1.

Ce serait certainement génial si Hurts était capable d’adapter sa personnalité en fonction des circonstances. Les coéquipiers ont parfois besoin que leurs dirigeants les rencontrent là où ils sont, les encouragent quand ils en ont besoin, soulagent un peu la pression quand cela est nécessaire et les appellent sur le tapis si nécessaire. Les Eagles, à aucun moment cette année, n’ont semblé s’amuser, et parfois vous avez besoin que vos dirigeants vous fassent savoir que vous pouvez profiter du moment et passer un bon moment.

Cela ne veut pas dire que tout cela repose sur les épaules de Hurts. De l’avis de tous, c’est un gars solide et, au début de la saison, sa capacité de leadership était l’un de ses plus grands attributs. Tout cela n’a pas disparu du jour au lendemain. Et cela ne devrait pas appartenir au QB de la franchise de garder exclusivement le pouls de l’équipe, mais les joueurs se tournent vers leurs dirigeants lorsque les temps sont durs, et parfois l’attitude et le langage corporel comptent.

Les Hurts peuvent-ils se développer dans cette zone ? En a-t-il besoin ? C’est difficile à dire, mais c’est certainement l’un des récits poussés par certains au sein des Eagles, à la Carson Wentz en 2019 et 20.

Pourquoi la défense a-t-elle échoué de manière si spectaculaire ?

Pour répondre à cette question sans réponse, nous devons poser quelques autres questions sans réponse :

Pourquoi la production de la ligne défensive a-t-elle chuté si fortement au cours des deux derniers mois ?

Father Time a-t-il officiellement rattrapé Darius Slay et James Bradberry ?

Pourquoi Sirianni a-t-il pensé que Matt Patricia était la réponse après avoir réalisé que les vétérans de l’équipe avaient perdu confiance en Desai ?

La ligue a-t-elle compris le stratagème Vic Fangio ?

Howie Roseman admettra-t-il enfin qu’il doit investir dans de vrais secondeurs ?

Il est clair que le passage de Desai à Patricia a été un désastre total et a peut-être été le dernier clou dans le cercueil des Eagles 2023. En changeant de coordinateur défensif avec seulement cinq…