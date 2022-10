8 propriétaires de chats sur 10 sont déconcertés par leur comportement inhabituel – qu’il s’agisse d’ignorer les grattoirs ou d’apporter des souris mortes

HUIT propriétaires de chats sur 10 sont déconcertés par le comportement inhabituel de leur animal, qui consiste à ignorer les poteaux à gratter pour ramener des souris mortes.

Un sondage auprès de 2 000 propriétaires de chats a révélé que 47 % « n’ont pas » leur ami à quatre pattes, et 87 % se sentent déconcertés par leurs comportements excentriques.

Huit propriétaires de chats sur dix sont déconcertés par le comportement de leur animal 1 crédit

L’enquête a interrogé 2 000 propriétaires Crédit : Getty

La superpuissance du félin de pouvoir différencier l’ouverture d’un paquet de friandises d’un sac à salade est ce qui les déroute le plus.

Alors que leurs griffes persistantes sur les meubles au lieu de gratter les poteaux et l’apparition aléatoire de “zoomies” de cinq minutes figuraient également sur la liste des 30 traits de chat les plus étranges.

Malgré leurs manières étranges, 65% ne changeraient rien à leur ami pelucheux, 53% trouvant la plupart des choses qu’ils font hilarantes.

La recherche a été commandée par Wisdom Panel dans le but de nous rapprocher de ces fascinants félins.

En partenariat avec l’association caritative de sauvetage The Scratching Post à une époque où les cas d’abandon sont à un niveau record, la société de tests ADN a lancé le premier défilé pour chats au monde alors que la semaine de la mode tire à sa fin.

Il met en valeur leur diversité et leur beauté tout en inspirant l’adoption des chats – parce que personne ne défile comme un chat.

Susan Delaney, fondatrice de The Scratching Post, a déclaré : « Les derniers mois ont été incroyablement difficiles pour les organisations caritatives de sauvetage.

«Les refuges ont toujours lutté contre l’abandon, mais la crise du coût de la vie a certainement contribué à ce que davantage de personnes se séparent de leurs animaux de compagnie.

«Les adoptions ont également eu un impact, réduisant de 40% depuis les niveaux d’avant la pandémie, ce qui, malheureusement, amène les centres d’accueil à atteindre un point de crise.

“C’était amusant de présenter les personnalités de nos chats qui sont disponibles pour adoption, tout en célébrant les semaines mondiales de la mode.”

Parmi les autres comportements bizarres des chats qui déroutent les Britanniques, citons leur obsession pour les boîtes vides, la raison pour laquelle ils s’allongent sur les vêtements que vous avez posés sur le lit pour les porter – et leur agitation vis-à-vis des marques alimentaires.

Le mystère de la façon dont ils peuvent soudainement passer du câlin au «mode attaque» sans apparemment aucun avertissement est également apparu sur la liste.

Le propriétaire moyen d’un chat a quatre félins au cours de sa vie, 39 % d’entre eux admettant que leur chat actuel est leur « meilleur ami ».

Sans surprise, 56% admettent qu’ils ont du mal à résister à l’envie de soigner leur propre chat, même si plus d’un tiers (36%) soupçonnent qu’il va de maison en maison en aspirant les offrandes des autres.

Plus de la moitié (55%) pensent que chaque chat a de nombreuses personnalités différentes, 52% souhaitant pouvoir parler avec leur chat s’il parvenait d’une manière ou d’une autre à apprendre leur langue.

Et selon l’étude OnePoll, près de la moitié (48%) vont jusqu’à “miauler” comme moyen de communication.

Georgina Richardson, responsable de Wisdom Panel UK, a déclaré: «Chaque modèle de passerelle féline a été testé avec nos nouveaux kits ADN – dépistage de plus de 70 races et populations, plus de 45 problèmes de santé génétiques, groupe sanguin et plus de 25 tests de traits physiques.

«Nous avons été ravis que le vétérinaire d’ITV This Morning, le Dr Scott Miller, présente les résultats lors de l’événement, révélant les traits uniques et la constitution génétique de chaque chat de sauvetage.

“Nous voulons vraiment encourager les propriétaires potentiels de chats à envisager l’adoption et à le faire correctement en les testant d’abord par ADN afin de vraiment les comprendre.”