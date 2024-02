8 produits de base anti-inflammatoires que vous devriez toujours garder à portée de main, selon une diététiste

Avez-vous déjà entendu le dicton « Vous êtes ce que vous mangez » ? Eh bien, il s’avère que ce n’est pas seulement une phrase accrocheuse. Les aliments que nous consommons jouent un rôle important dans notre santé globale, notamment en réduisant l’inflammation. Réponse immunitaire naturelle qui se produit après une blessure ou une infection, l’inflammation n’est pas mauvaise en soi. Mais lorsqu’elle devient prolongée ou excessive, elle peut contribuer à divers problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques, le diabète et les maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn.

Un moyen efficace de lutter contre l’inflammation consiste à manger des aliments riches en composés protecteurs comme les antioxydants et les acides gras oméga-3. Bien que les fruits et légumes frais puissent être des sources plus évidentes, de nombreux articles de garde-manger le sont également. Voici huit aliments anti-inflammatoires que vous devriez garder à portée de main.

1. Huile d’olive extra vierge

Plongeons dans l’or liquide de la cuisine : l’huile d’olive extra vierge. Incontournable dans de nombreux foyers, cette huile est riche en graisses monoinsaturées et en antioxydants comme les polyphénols. Il a été démontré que les graisses monoinsaturées, en particulier l’acide oléique, ont des effets anti-inflammatoires sur l’organisme en contrôlant les réponses immunitaires qui entraînent une inflammation. Incorporez de l’huile d’olive extra vierge à une vinaigrette, utilisez-la pour faire sauter ou versez-en un peu sur des légumes cuits avant de servir.

2. Curcuma

La curcumine, l’ingrédient actif du curcuma, est un puissant composé antioxydant qui réduit divers marqueurs liés à l’inflammation. Il est important de noter qu’il a été démontré que la consommation de curcuma avec du poivre noir, qui contient de la pipérine, améliore l’absorption de la curcumine, alors pensez à associer les deux ingrédients pour en tirer le maximum d’avantages. Essayez de siroter un latte au curcuma ou mélangez du chou-fleur avec du curcuma avant de le rôtir.

3. Thon en conserve

Souvent loué pour sa commodité et sa polyvalence, le thon en conserve est une excellente source d’acides gras oméga-3, en particulier l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA), bien connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Ces graisses essentielles jouent un rôle crucial dans la réduction de l’inflammation en servant de précurseurs aux composants anti-inflammatoires, et elles peuvent également favoriser la santé cardiaque. Que vous prépariez une salade de thon ou en ajoutiez à des pâtes, le thon en conserve est plus qu’un simple aliment de base du garde-manger ; c’est une façon savoureuse de donner à votre corps une dose de bienfaits anti-inflammatoires.

4. Haricots rouges

Au-delà de leur polyvalence, les haricots rouges regorgent de composés anti-inflammatoires. Ils sont riches en fibres alimentaires, qui peuvent favoriser un microbiome intestinal sain et, par conséquent, réduire l’inflammation systémique. Les haricots contiennent également une variété d’antioxydants, notamment des flavonoïdes et des polyphénols, qui peuvent réduire le stress oxydatif. Les haricots rouges sont souvent utilisés dans les chilis et les ragoûts, mais ils peuvent également être ajoutés à une salade ou utilisés pour préparer une trempette aux haricots.

5. Amandes

Ces noix savoureuses ne sont pas seulement une collation ; ils sont également des champions dans la lutte contre l’inflammation. Les amandes possèdent plusieurs propriétés qui contribuent à leurs effets anti-inflammatoires. Ils sont riches en graisses monoinsaturées, notamment en acide oléique, qui peuvent aider à modérer l’activité des cellules immunitaires et à réguler l’inflammation. Les amandes contiennent également des antioxydants, notamment de la vitamine E et des polyphénols, qui peuvent aider à neutraliser les radicaux libres. Grignotez une poignée d’amandes épicées ou saupoudrez-en quelques-unes sur votre salade et votre yaourt.

6. Tomates en conserve

La star des soupes, des sauces, du chili et bien plus encore est une source sous-estimée de bienfaits anti-inflammatoires. Les tomates sont riches en lycopène, un puissant antioxydant et caroténoïde qui peut aider à réduire le stress oxydatif, qui contribue grandement à l’inflammation. Les tomates en conserve contiennent également de la vitamine C, qui soutient les défenses naturelles de l’organisme contre le stress oxydatif. Les tomates en conserve peuvent être utilisées pour préparer une sauce pour pâtes, des currys et bien plus encore.

7. Ail

L’ail est chargé d’ajouter de la saveur à de délicieuses recettes comme les escalopes de poulet de 20 minutes avec sauce tomate à l’ail, mais il est également responsable de la réduction de l’inflammation. Ce petit bulbe contient de l’allicine, un composé soufré présent dans l’ail frais lorsqu’il est écrasé ou haché. Il a été démontré que l’allicine inhibe l’activité des enzymes inflammatoires et réduit la production de cytokines pro-inflammatoires. Râpez l’ail dans une vinaigrette pour en arroser les salades, ou préparez des crevettes et du brocoli à l’ail pour le dîner de ce soir.

8. Thé vert

Très bien, parlons du thé vert ! Il est riche en polyphénols, en particulier le gallate d’épigallocatéchine (EGCG), qui aide à modérer les voies de signalisation impliquées dans l’inflammation et à prévenir la production de cytokines pro-inflammatoires. Pour profiter des bienfaits de ces propriétés anti-inflammatoires, essayez de commencer votre journée avec une tasse de thé vert chaud au lieu du café, ou ajoutez du thé vert à un smoothie.

Entretenir un garde-manger anti-inflammatoire est une étape proactive vers l’établissement des bases d’une santé, d’une vitalité et d’un bien-être durables. Ces huit principaux anti-inflammatoires de base du garde-manger sont un bon début et peuvent conduire à des améliorations significatives de votre santé à long terme.