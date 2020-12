Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Si tu aimes La femme pionnière autant que nous le faisons, nous avons un régal pour vous!

Ree Drummond l’a cuisinée première collection de vêtements et c’est aussi élégant que vous vous attendez. Disponible exclusivement sur Walmart.com, l’auteur du La femme pionnière cuisine La série a publié 38 articles dans cette collection, disponibles dans les tailles S – XXL, tous à un prix compris entre 12,99 $ et 29,99 $.

«Je suis plus que ravi de ma ligne de vêtements disponible sur Walmart.com», a déclaré le blogueur culinaire. « La collection comprend de magnifiques kimonos et des chemisiers féminins dans mes imprimés floraux signature, ainsi que des pièces superposées pour que vous puissiez créer un superbe look. »