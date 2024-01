8 petites façons dont les traumatismes de votre enfance vous affectent encore tragiquement | Sandra E. Cohen, Ph.D.

Les traumatismes de l’enfance, comme tout traumatisme psychologique, laissent de profondes cicatrices mentales qui affectent votre esprit, souvent à la manière du SSPT, ou trouble de stress post-traumatique (SSPT), qui peuvent vous empêcher de guérir de votre traumatisme pendant longtemps – des années, voire même des années. décennies, dans certains cas.

Il existe de nombreux symptômes du SSPT avec lesquels vous ne réalisez peut-être même pas que vous vivez parce que vous vivez à votre manière un traumatisme infantile.

La nature de votre traumatisme – ainsi que vos antécédents d’enfance et vos relations – contribuent à vos symptômes de SSPT, ce qui signifie qu’ils peuvent être complexes et différer des symptômes typiques.

Voici 8 petites façons dont votre traumatisme d’enfance vous affecte encore tragiquement :

1. Vous êtes hypervigilant et vigilant

Votre esprit est en état d’alerte. Ce n’est pas quelque chose que vous faites intentionnellement ; c’est l’effet d’un traumatisme.

Vous scrutez constamment le monde à la recherche de preuves de danger ; ne vous sentez en sécurité nulle part ; je n’arrive pas à dormir. Vous revérifiez les serrures. Vous avez peur d’aller seul quelque part, surtout la nuit.

Pourtant, il est également difficile de croire que quiconque assurera votre sécurité. Le monde semble hors de contrôle. Tout peut arriver et vous êtes impuissant à l’arrêter.

Votre seule option, dit votre inconscient, est de garder un œil attentif sur tout et sur tous ceux qui vous entourent. De cette façon, tu pourras peut-être te protéger cette fois-ci.

2. Vous sentez le danger à chaque coin de rue

Un traumatisme infantile signifie que vous êtes en danger. Cela a amené votre cerveau (et plus profondément votre inconscient) à croire qu’un danger peut survenir à tout moment.

Vous étiez impuissant et vous n’aviez personne vers qui vous tourner en toute sécurité. Peut-être que votre traumatisme a été infligé par quelqu’un qui était censé prendre soin de vous.

Vous avez été en état d’alerte, devant prendre soin de vous, en étant extrêmement prudent.

Vous devez vous sentir en contrôle et savoir ce que c’est que de ne pas l’être. L’esprit de votre enfant se souvient du traumatisme de l’impuissance. L’hypervigilance et l’inquiétude face au danger ont pour but de vous protéger.

Vous ferez attention à vous-même, car on ne peut faire confiance à personne d’autre pour assurer votre sécurité, en particulier face à la catastrophe dont vous êtes sûr qu’elle est sur le point de se produire.

3. Vous avez un sentiment de catastrophe imminente

Oui, vous sentez que le danger est à chaque coin de rue. Mais pire encore est la terreur qu’une catastrophe bouleversante soit sur le point de se produire.

Croyez-le ou non, cette terreur est très souvent attisée si vous avez quelque chose de bon. La catastrophe à laquelle vous vous attendez emportera certainement ce qui est bon.

Quelqu’un pourrait mourir. Vous pourriez être tué. Tout va s’effondrer. Vous avez peur de faire un faux pas.

Cette terreur vous fait parfois peur de sortir. Peur de conduire. Inquiet de dormir ? Même parfois, je panique à propos de ce que vous mangez. Vous avez peur de vous séparer de vos proches.

4. Vous avez peur de la colère, de riposter ou de vous exprimer

La colère est un sentiment effrayant. Vous avez peur de blesser quelqu’un, de le faire partir ou qu’il riposte. Votre colère pourrait donc être bien cachée, même à vous-même.

Ou bien, lorsque vous êtes en colère, cela peut se manifester par de grandes explosions de frustration qui vous font peur ou vous culpabilisent. Vous essayez très fort de le contrôler comme vous essayez de contrôler tout le reste.

Peut-être que la colère de quelqu’un vous a blessé ou terrifié lorsque vous étiez enfant. Vous ne pouviez pas riposter quand vous étiez petit et vous avez peut-être été menacé ou puni si vous essayiez de vous exprimer.

Alors maintenant, vous retenez les choses ou supposez que personne n’écoutera. Probablement, quelque part en vous, vous n’êtes pas content de devoir vous conformer.

C’est très difficile de ne pas pouvoir se défendre, mais c’est impossible. Vous avalez ce que vous ressentez. Vous ne faites pas confiance aux gens, aux relations ou à quiconque pour être là pour vous ou pour vous écouter.

5. Vous paniquez à l’idée d’être coincé ou devenez claustrophobe

Vous vous sentez piégé dans de nombreuses situations différentes. Vous ne pouvez pas dire « non » ou partir quand vous le souhaitez. Peut-être que tu es même claustrophobe.

Vous ne pouvez pas monter dans les ascenseurs ou vous trouver dans des espaces restreints. Pas dans une IRM, une petite pièce ou un endroit bondé. Si vous sentez que vous ne pouvez pas sortir, cela vous panique. Vous évitez à tout prix ces situations.

Si vous sentez que vous devez donner aux autres ce qu’ils veulent et que vous ne pouvez pas exprimer ouvertement vos sentiments ou vos besoins, il s’agit d’un autre type de piège. Il s’agit plutôt de ce que le traumatisme fait à votre esprit.

Vos sentiments sont emprisonnés en vous. Vous ne pouvez pas être ouvertement vous-même. Vous et vos sentiments êtes enfermés dans une boîte hermétique à l’intérieur.

6. Vous vous méfiez des relations

Une partie de la raison pour laquelle vous ne pouvez pas être ouvertement vous-même est que vous êtes anxieux avec la plupart des gens. Vous êtes à l’affût de tout ce qui vous fait penser que vous n’êtes pas aimé, ou assez bon, ou aussi bon qu’eux.

Vous vous comparez constamment. Les choses ressemblent souvent à des dénigrements. Vous n’êtes pas sûr ; être anxieux rend difficile la relaxation.

Ce n’est pas facile de faire confiance à qui que ce soit. Parfois, vous pensez que cela ne vaut pas la peine d’essayer d’être proche, mais vous êtes seul, alors vous le faites.

Pourtant, comme vous avez toujours peur d’être jugé, rejeté ou utilisé, vous ne vous sentez jamais proche. C’est un cercle vicieux dont vous aimeriez sortir, mais vous n’y parvenez pas.

Vous êtes presque toujours dans un état d’anxiété élevé ou faible.

7. Vous souffrez de dépression, d’anxiété, de TOC ou de consommation de drogues/alcool

Les effets des traumatismes de l’enfance sur votre esprit peuvent créer une dépression profonde et persistante, de l’anxiété, des TOC et une toxicomanie.

L’inquiétude constante, la terreur d’une catastrophe, le sentiment de danger imminent, la panique et la peur d’exprimer ses sentiments sont motivés par l’anxiété. Vous avez besoin de sentir le contrôle, et le TOC est un moyen d’essayer de l’obtenir.

Le TOC est émotionnellement censé être une technique permettant de surmonter l’anxiété. Vous pourriez être ritualiste dans les choses que vous faites. Nettoyer constamment. Ou gardez les choses en ordre. Essayez même de planifier soigneusement les choses afin de ne commettre aucune erreur. Une erreur signifie perdre le contrôle. Mais, inévitablement, un terrible doute s’installe. Et si vous avez tort?

C’est très difficile de vivre ainsi. Surtout si vous sentez qu’il n’y a ni soulagement ni échappatoire. Et cela conduit à la dépression. Vous vous sentez désespéré. Je ne peux pas dormir. Les rêves et les cauchemars vous hantent. Vous avez peur d’essayer une thérapie – ou peut-être que cela vous a également échoué.

Se tourner vers l’alcool ou la drogue peut sembler le seul moyen de sortir d’un tourment constant. Votre estime de soi est très faible et vous n’avez pas beaucoup d’espoir. Mais il est important de savoir que rien de tout cela n’est de votre faute.

Vous n’êtes pas obligé de vivre de cette façon.

8. Vous rêvez à plusieurs reprises de vos événements traumatisants

Vos cauchemars peuvent sembler ne faire que répéter votre traumatisme, un peu comme des flashbacks. Mais si vous regardez attentivement, d’autres détails s’ajoutent. Vos rêves peuvent être si horribles, dégoûtants ou effrayants que vous ne voulez pas dormir de peur d’en faire un autre.

Comment pourraient-ils avoir quelque chose à dire ? Vous voulez juste vous en débarrasser.

Les rêves sont des messages provenant de votre inconscient. Même si cela semble difficile à croire, ils essaient de vous aider à éliminer les cicatrices laissées par votre traumatisme. Mais les rêves et les cauchemars peuvent être très effrayants.

C’est pourquoi il est important d’obtenir l’aide de quelqu’un qui sait comment vous dire ce qu’il veut dire.

Plus particulièrement, vous avez besoin de l’aide d’une personne spécialisée dans les traumatismes infantiles. Vous avez très probablement peur de faire confiance à qui que ce soit. Surtout si vous avez échoué à une thérapie (ou à des thérapies auparavant).

Lorsqu’on a subi un traumatisme dans son enfance, la confiance n’est pas facile à instaurer.

Alors que puis-je faire maintenant ?

Il existe de merveilleux traitements contre le SSPT. La psychothérapie avec une personne spécialisée dans les traumatismes infantiles est la meilleure option.

Un thérapeute formé en psychanalyse ou en psychothérapie psychanalytique est le plus à même de comprendre la signification inconsciente de vos symptômes. Une fois que vous en aurez atteint la racine, vous ne continuerez plus à souffrir.

Il est important de se rappeler que les effets d’un traumatisme de l’enfance sur votre esprit ne vous définissent pas. Ce n’est pas vous et ce n’est pas permanent. Tous ces effets peuvent changer.

Vous avez essayé le contrôle. S’échapper. Évitement. Ce sont les méthodes que vous avez utilisées vous-même.

Si l’un des résultats de votre traumatisme est la méfiance à l’égard des personnes ou des relations, alors compter sur vous-même a été votre option de prédilection.

Si tel est le cas, vous êtes seul avec votre terreur, vos peurs et votre panique. Vous n’avez pas eu d’autre choix que d’essayer de mettre vos sentiments dans une boîte. Mais cela n’aboutit qu’à une autre forme de fuite et vous laisse avec vos symptômes.

Si vous pouvez prendre le risque d’une thérapie, votre thérapeute doit comprendre et prendre au sérieux à quel point il est difficile pour vous de faire confiance.

Ensuite, la psychothérapie peut être un moyen de ne plus être seul avec vos terreurs, vos peurs et vos inquiétudes. Et comme ces symptômes sont en grande partie psychologiques, ils peuvent changer avec de l’aide.

Vous réapprendrez à faire confiance, à aller à la racine de vos peurs et à pleurer la douleur et le traumatisme que vous avez vécus. Vous réapprendrez à être en sécurité, ce qui est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour vous-même.

La vie peut devenir meilleure. Les effets des traumatismes de l’enfance ne doivent pas perdurer.

Dre Sandra Cohen est une psychologue et psychanalyste basée à Los Angeles, spécialisée dans le travail avec les survivants d’abus et de traumatismes infantiles.