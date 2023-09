8 personnes électrocutées alors que de fortes pluies et des inondations balayent les colonies sud-africaines

Huit personnes, dont quatre enfants, ont été tuées par électrocution lors de deux événements distincts après des jours de fortes pluies qui ont provoqué des inondations dans des quartiers informels pauvres près de la ville sud-africaine du Cap, ont annoncé mardi les services d’urgence.

Quatre personnes sont mortes dans la colonie de Driftsands, à la périphérie est, a indiqué dans un communiqué le service de gestion des risques de catastrophe du Cap, les inondations ayant provoqué des problèmes de connexions électriques. Quatre enfants ont été électrocutés et sont morts dans la colonie de Klipfontein.

De nombreuses maisons dans les townships pauvres à la périphérie de la deuxième plus grande ville d’Afrique du Sud disposent de branchements électriques de fortune, où les gens connectent eux-mêmes leur maison ou leur cabane aux lignes électriques existantes. Ils sont illégaux et dangereux, mais relativement répandus.

Un front de tempête a frappé la région du Cap et la province du Cap-Occidental pendant trois jours, provoquant le débordement des rivières et l’inondation des zones résidentielles et des routes principales, tant dans les régions côtières qu’à l’intérieur des terres. Des centaines de personnes ont été évacuées.

Les pannes causées par les intempéries ont laissé plus de 80 000 clients à travers la province sans électricité, a indiqué la compagnie nationale d’électricité. Ce chiffre avait été réduit à 15 000 mardi, à mesure que la pluie s’est atténuée.

Les autorités locales ont déclaré que trois personnes étaient mortes après avoir été emportées par les eaux de crue dans la région principalement agricole d’Overberg, à un peu plus de 60 miles à l’est du Cap. Il s’agit de l’une des régions productrices de blé les plus importantes d’Afrique du Sud et l’on craignait que les inondations causent des dégâts importants aux cultures et aux infrastructures.

Les tempêtes provoquées par des fronts froids sont fréquentes dans la région du Cap et dans la province du Cap occidental. Un front froid en juin a causé environ 50 millions de dollars de dégâts au secteur agricole du Cap-Occidental, selon le gouvernement provincial.