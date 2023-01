8 personnes, dont 5 enfants, sont retrouvées mortellement abattues à leur domicile de l’Utah, selon la police

Trois adultes et cinq enfants ont été retrouvés mortellement abattus dans une maison à Enoch City, dans une partie rurale de l’Utah, mercredi, selon les autorités locales.

Des policiers ont fait la découverte alors qu’ils procédaient à un «contrôle de bien-être» au domicile, dans la ville agricole d’environ 8 000 habitants du sud-ouest de l’État. Les responsables locaux n’ont pas donné plus de détails sur le défunt ou sur les circonstances entourant la fusillade.

“Pour le moment, nous ne pensons pas qu’il y ait une menace pour le public ou qu’il y ait des suspects en liberté”, ont déclaré mercredi les responsables de la ville dans un communiqué. L’enquête se poursuit, ont-ils précisé.

Les voisins ont décrit Enoch City comme une communauté soudée où les maisons sont rarement mises en vente, garantissant que tout le monde se connaît et rendant les meurtres encore plus choquants. Le quartier résidentiel où la police a retrouvé les victimes est souvent rempli d’enfants qui jouent dans les cours et de voisins qui se saluent et se portent volontaires pour s’entraider à pelleter la neige.