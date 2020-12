Huit personnes sont mortes après qu’un incendie se soit déclaré à l’intérieur d’une unité de soins intensifs pour des patients atteints de Covid-19 dans un hôpital de Gaziantep, dans le sud de la Turquie. L’incendie a été causé par un ventilateur pulmonaire, ont déclaré des responsables.

L’incendie de l’hôpital universitaire de SANKO a été causé par l’explosion de l’un des ventilateurs, a indiqué le bureau du gouverneur régional dans un communiqué. Sept patients sont décédés dans le service et un autre est décédé plus tard alors qu’il était transféré dans une autre clinique. Les victimes étaient âgées de 56 à 85 ans.

Quatorze patients ont été évacués et emmenés dans d’autres hôpitaux à proximité.

Le porte-parole du président Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin,tweetéque les premiers intervenants et les enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux. Une enquête officielle a été lancée sur l’incident.

Des ventilateurs pulmonaires défectueux peuvent provoquer des incendies en raison de courts-circuits et de l’explosion des réservoirs d’oxygène. La Russie a brièvement interdit l’utilisation de ventilateurs de type Aventa-M après des incendies meurtriers dans deux hôpitaux Covid-19 à Moscou et à Saint-Pétersbourg plus tôt cette année. L’entreprise qui les a fabriqués a été condamnée à une amende pour avoir enfreint les directives de test des produits.

En septembre, un ventilateur a pris feu dans une salle d’hôpital de la région indienne du Gujarat, et un incident similaire s’est produit à Mumbai un mois plus tard.

Aussi sur rt.com 11 morts dans une petite maison de retraite détruite par un incendie au Bachkortostan, dans le centre de la Russie (VIDEO)

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!