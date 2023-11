8 outils technologiques pour trouver et embaucher des ouvriers du bâtiment

Rien ne se construit sans travail. Et la main d’œuvre est de plus en plus difficile à trouver.

Même si de moins en moins de travailleurs de la construction quittent leur emploi, que ce soit par leur propre décision ou par des licenciements, les ouvertures dans le secteur ont explosé en septembre. 15 % d’un mois à l’autre à 431 000 ouvertures au total.

Ces postes doivent être pourvus, et certaines entreprises répondent à la demande à l’aide d’outils en ligne, conçus pour aider les entrepreneurs à trouver les talents adaptés à leur poste.

Alors que des géants du recrutement comme LinkedIn, Indeed, CareerBuilder et Monster dominent le marché en raison de leur capacité de recherche généralisée, des forums spécifiques à la construction sont apparus ces dernières années, offrant aux constructeurs de nouvelles façons de chasser les talents.

“Les sites d’emploi numériques, les outils de médias sociaux, les nouvelles plateformes et un écosystème plus connecté jouent un rôle important dans l’évolution du recrutement”, a déclaré Matt Abeles, vice-président de la technologie et de l’innovation de la construction chez Associated Builders and Contractors, dans un e-mail adressé à Construction Dive. .

Voici huit outils de recrutement technologiques pour les entrepreneurs généraux et spécialisés, certains gratuits :

Arcoro

Ce plateforme logicielle de ressources humaines pour le secteur de la construction, l’accent est mis sur l’embauche du bon candidat du premier coup. Son système de suivi des candidats permet aux entrepreneurs de classer les candidats potentiels et de rationaliser le processus d’embauche, selon son site Web. Il facilite également le processus d’intégration et propose d’autres processus de ressources humaines, comme la gestion des avantages sociaux et l’analyse de la composition de l’entreprise. Le coût du service varie.

Tableau des carrières en construction par Procore

Propulsé par Arcoro, le géant de la technologie Procore propose un site d’emploi gratuit qui permet aux travailleurs potentiels de rechercher des emplois dans plusieurs endroits et des titres spécifiques. La plate-forme permet aux employeurs de publier des postes vacants et aux employés potentiels de filtrer en fonction de chaînes avancées ou de critères généraux, selon son site Web.

Carrières dans la construction par Associated General Contractors of America

Site d’emploi d’AGC of America est une ressource pour les propriétaires et les employés. Les travailleurs peuvent configurer des alertes et télécharger leur curriculum vitae, tandis que les employeurs peuvent payer pour publier des postes, à partir de 200 $ pour une durée de 30 jours pour un poste.

Emplois en construction

Ce site d’emploi permet aux travailleurs de télécharger un curriculum vitae et de commencer à chercher du travail dans des domaines tels que la construction commerciale, la construction civile lourde et la construction résidentielle. Pour les employeurs potentiels, Emplois en construction offre la possibilité de créer des offres d’emploi de 30 jours, des plans personnalisés pour différentes fonctions et un forfait tarifaire premium de 12 mois.

iHireConstruction

Avec plus de 90 000 emplois et plus d’1 million de candidats sur son site, iHireConstruction présente une option permettant aux entrepreneurs de trouver des travailleurs qualifiés. Le site Web propose ce qu’il appelle un « job wrap », qui suit les offres d’emploi d’un entrepreneur sur son propre site Web plusieurs fois par jour et les télécharge automatiquement sur le site d’emploi de la plateforme, selon son site Web. Le coût du service varie ; dans une option, les employeurs peuvent acheter 10 postes pour 799 $ par mois.

Chemin vers Pro

Le site d’emploi gratuit appartenant à Home Depot Chemin vers Pro aide les entrepreneurs à trouver et à embaucher des ouvriers qualifiés. Les employés intéressés peuvent associer leurs CV et leurs publications sur les réseaux sociaux, définir leur emplacement et afficher leurs compétences et leur portefeuille, et les entrepreneurs peuvent naviguer pour trouver leur prochaine paire de mains pour un emploi, selon son site Web.

CompétenceHéros

Un site d’emploi axé spécifiquement sur les travailleurs de métier débutants, CompétenceHéros contient des statistiques pour les constructeurs et les employés sur les domaines dans lesquels ils souhaitent se lancer. Il présente également des opportunités de formation et d’apprentissage, selon les informations publiées sur son site Internet.

Compétence

Armé d’une base de données d’artisans vérifiés, Compétence vise à faciliter le processus de recrutement pour les entrepreneurs à la recherche de travail à temps plein. Bien que Skillit ne prétende pas être un site d’offres d’emploi, la base de données qu’elle gère permet aux entrepreneurs de contacter des employés potentiels à tout moment, selon son site Web. Bien qu’il soit gratuit pour les travailleurs, il propose aux entrepreneurs des abonnements basés sur des métiers et des régions spécifiques.

Connaissez-vous d’autres sites d’emploi en ligne ? Envoyez un e-mail aux éditeurs de Construction Dive pour nous le faire savoir.